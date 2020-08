Apokalyptische Szenen in Beirut

Mi, 05.08.2020, 14.52 Uhr

In weiten Teilen der libanesischen Hauptstadt Beirut sieht es nach den beiden heftigen Explosionen im Hafen aus wie nach dem Weltuntergang. In der Luft hängt Staub, viele Häuser sind in sich zusammengestürzt. Helfer suchen nach Leichen und Verletzten.