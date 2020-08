Mi, 12.08.2020, 10.30 Uhr

Nach dem umstrittenen Wahlsieg des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko sind in der Hauptstadt Minsk am dritten Abend in Folge die Sicherheitskräfte gewaltsam gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Wegen mutmaßlichen Wahlbetrugs drohte die Europäische Union der Führung in Minsk mit Sanktionen.