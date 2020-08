Mallorca ist Corona-Risikogebiet: Urlaub - Was man wissen muss

Mallorca wurde von der Bundesregierung zum Corona-Risikogebiet erklärt

Die Infektionszahlen auf der Insel sind stark angestiegen

Auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist wahrscheinlich

Während einige Gebiete in Spanien schon seit Wochen mit wachsenden Corona-Zahlen zu kämpfen haben, blieb das Infektionsgeschehen auf Mallorca recht überschaubar. Seit Freitag steht fest: Die Corona-Fälle auf der Baleareninsel steigen so stark an, dass das RKI und die Bundesregierung die Insel ebenfalls zum Risikogebiet erklären. Auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes (AA) ist wahrscheinlich. Was bedeutet das für Urlauber? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was unterscheidet Reisewarnung und Risikogebiete?

Spricht das Auswärtige Amt eine Reisewarnung aus, geht es davon aus, dass für Reisende „eine konkrete Gefahr für Leib und Leben droht“, wie es auf der Webseite des Ministeriums heißt. Die Reisewarnung kann als Stornierungsgrund bei Reiseveranstaltern gelten.

Davon zu unterscheiden sind die sogenannten Risikogebiete, zu denen laut Robert-Koch-Institut (RKI) rund 130 Länder gehören: Darunter sind Regionen zu verstehen, in denen ein erhöhtes Risiko besteht, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Nicht für alle Risikogebiete gilt automatisch eine Reisewarnung.

Reisende aus Risikogebieten müssen künftig nach ihrer Rückkehr einen negativen Corona-Test vorlegen oder sich testen lassen. Zudem müssen sich alle Rückkehrer aus entsprechenden Regionen bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt melden, sofern im Flugzeug, Schiff, Bus oder Zug keine Aussteigekarte ausgefüllt wurde.

Mallorca – Kann man trotz Reisewarnung auf die Insel reisen?

Ja. Denn die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ist kein Reiseverbot. Wer reisen möchte, kann dies tun. Die spanischen Grenzen sind geöffnet. Jedoch kann es jederzeit zu Einschränkungen des öffentlichen Lebens oder strengen Ausgangssperren kommen.

Sollte sich die Lage vor Ort dramatisch ändern, wie es in vielen Ländern im März der Fall war, können sich Reisende nicht auf eine erneute Rückholaktion verlassen, wie Außenminister Heiko Maas (SPD) gegenüber unserer Redaktion betonte.

Was passiert mit meinem Flug-Ticket nach Mallorca?

Trotz Reisewarnung könnten Flugzeuge nach Mallorca starten. Wer einen Flug aufgrund einer Reisewarnung stornieren will, hat allerdings in der Regel kein Recht auf die Erstattung des Ticketpreises – Fluggesellschaften zeigen sich meist wenig kulant. Trotzdem kann es sich lohnen, nach einer Erstattung zu fragen.

Wenn der Flug gestrichen wird, sind Fluggesellschaften dazu verpflichtet, den Kunden den Ticketpreis zu erstatten, eine Ersatzbeförderung oder eine Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt anzubieten. Dies regelt Artikel 8 der EU-Fluggastrechte-Verordnung.

Pauschalreise nach Mallorca – Bleibt man auf den Kosten sitzen?

Wie das Auswärtige Amt informiert, hat jeder Reisende vor Antritt einer Pauschalreise die Möglichkeit, ohne Angabe vom Gründen vom Reisevertrag zurückzutreten – allerdings sei er dann verpflichtet, dem Reiseveranstalter eine Entschädigung zu zahlen. Aber: Diese Entschädigungszahlung müsse nicht geleistet werden, wenn am Reiseziel „unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände“ auftreten. Das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland (EVZ) schreibt, dass viele Gerichte eine Reisewarnung inzwischen als „außergewöhnlichen Umstand“ akzeptieren. Betroffene sollen das Gespräch mit dem Reiseveranstalter suchen. Gutscheine müssen als Erstattung nicht angenommen werden.

Bei Pauschalreisen, die erst in einigen Wochen oder Monaten stattfinden, sollte mit der Stornierung noch gewartet werden – schließlich kann sich die Situation im Zielland auch wieder positiv verändern.

Kann ich Hotel oder Ferienhaus kostenlos stornieren?

Das entscheidet sich im Einzelfall. Viele Urlauber fragen sich in Anbetracht der Reisewarnung, was aus der Buchung von Hotel oder Ferienwohnung wird. Doch im Falle einer Individualbuchung gibt es ebenfalls keine einheitliche Regelung zu kostenlosen Stornobedingungen.

Das EVZ weist darauf hin, dass viele Anbieter während der Corona-Krise besonders flexible Storno- und Umbuchungsregelungen anbieten. Dementsprechend lohnt sich auch hier eine Kontaktaufnahme.

Trotz Reisewarnung: Kann ich eine Buchung wagen?

Urlauber können jetzt zum Beispiel für den Oktober in der Hoffnung buchen, dass dann keine Reisewarnung mehr für ihr ausgewähltes Urlaubsland besteht. Gilt die Reisewarnung kurz vor Reiseantritt weiter oder würde die geplante Reise durch verschiedene Einschränkungen erheblich beeinträchtigt, so stehen die Chancen den Experten zufolge gut, stornokostenfrei zurücktreten zu können.

(raer)

