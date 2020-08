Mi, 19.08.2020, 15.04 Uhr

Gut ein Jahr nach der Tat hat in Frankfurt am Main am Mittwoch das Verfahren um den tödlichen Stoß eines kleinen Jungen vor einen ICE begonnen. Ob der Vorwurf auf Mord oder Totschlag lauten wird hängt laut dem Anwalt der Familie davon ab, ob die Beweisaufnahme ergebe, dass der Mann die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Opfer bewusst ausgenutzt und somit aus Heimtücke gehandelt habe. IMAGES AND SOUNDBITESN°1WL8BBN°1WL8E1