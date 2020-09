Krankenwagen vor einem Haus in Solingen: Dort fand die Polizei die Leichen von fünf Kindern.

Polizei: Fünf tote Kinder in Solingen gefunden

In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Das bestätigte die Polizei in Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. (dpa)

Mehr in Kürze