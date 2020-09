Bad Königshofen: Corona-Hotspot erwägt drastischen Schritt

Maskenpflicht auf Plätzen in Bayern: Das sagen die Münchner

München und andere bayerische Städte haben sich zu Corona-Hotspots entwickelt, jetzt greift die Landesregierung durch: Wird an sieben Tagen in Folge die kritische Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gerissen, soll eine Maskenpflicht auch an öffentlichen Plätzen gelten. Viele Münchner haben für die verschärften Corona-Maßnahmen Verständnis.