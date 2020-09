Tesla will Elektroautos deutlich preiswerter machen

Mi, 23.09.2020, 10.48 Uhr

Tesla will in einigen Jahren deutlich preiswertere Elektroautos auf den Markt bringen. In rund drei Jahren könnte Tesla den Angaben zufolge einen Wagen zum Preis von 25.000 Dollar (21.000 Euro) im Angebot haben. Dies wären 10.000 Dollar weniger als bei dem derzeit preiswertesten Tesla-Modell.