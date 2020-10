Corona-Risikogebiete in Deutschland: Das sind die Hotspots

In der Berichterstattung über Corona verwenden Experten und Politiker viele Fremdwörter und Abkürzungen. Im Video werden die häufigsten Corona-Begriffe erklärt.

Berlin. In Deutschland werden immer mehr Regionen zu Corona-Risikogebieten erklärt – zuletzt etwa Gelsenkirchen und Leverkusen. Ein Überblick.

Pandemie Corona-Hotspots: Immer mehr Risikogebiete in Deutschland

Immer mehr Städte und Landkreise werden in Deutschland zu Corona-Risikogebieten erklärt

Am Dienstag kamen etwa Gelsenkirchen und Leverkusen dazu

Tags zuvor hatten mit Düsseldorf, Mainz und München drei Landeshauptstädte den kritischen 7-Tage-Inzidenzwert überschritten

Sachsen meldet mit dem Erzgebirgskreis seinen ersten Corona-Hotspot

Die Liste der deutschen Corona-Hotspots wird länger. Die Infektionszahlen steigen weiter deutlich an

Zuletzt folgten Stuttgart, Köln, Duisburg und Essen als größere deutsche Städte. Berlin riss den kritischen Schwellenwert bereits am Freitag

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend

Immer mehr deutsche Städte und Landkreise werden Corona-Hotspots. Die Liste der großen deutschen Städte, die zu Corona-Hotspots erklärt werden, wird länger und länger. Am Montag riss mit dem Erzgebirgskreis der erste Landkreis in Sachsen den kritischen 7-Tage-Inzidenzwert. Mit Mainz, München und Düsseldorf landeten zudem zwei Landeshauptstädte auf der immer länger werdenden Liste der Hotspots.

Am Wochenende hatten schon Köln, Stuttgart und Essen die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen überschritten.

Auch Berlin, Frankfurt und Bremen liegen über dieser Schwelle. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montag 2467 neue Fälle. Am Freitag hatten sich Kanzlerin Angela Merkel und die Vertreter der elf größten deutschen Städte auf gemeinsame Regeln bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geeinigt.

Der Städte- und Gemeindebund warnt vor einer Zunahme der Corona-Risikogebiete in Deutschland. Es sei nicht auszuschließen, dass bald jede Großstadt zu einem Risikogebiet werde, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Corona: Ab wann ist eine Region ein Risikogebiet?

Einen ersten Richtwert für die Einstufung als Risikogebiet bietet die Neuinfiziertenzahl.

Übersteigt sie den Wert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage durch die einzelnen Bundesländer.

in den vergangenen sieben Tagen, folgt eine Bewertung der Lage durch die einzelnen Bundesländer. Diese entscheiden selbstständig, welche Gebiete in anderen Bundesländern sie zu Risikogebieten erklären.

Eine landesweit einheitliche Liste wie bei den internationalen Risikogebieten gibt es nicht. Das Bundesland Bayern hat eine eigene Liste angekündigt, die sich aber nicht nur nach dem Inzidenzwert richten soll.

Corona in Deutschland: Diese Städte sind besonders betroffen

Die Berliner Stadtteile Mitte und Kreuzberg waren die ersten Corona-Hotspots in der Hauptstadt – inzwischen gilt ganz Berlin als Risikogebiet. Foto: Annette Riedl / dpa

Konsequenzen für die Menschen aus deutschen Risikogebieten sind zum einen verschärfte Maßnahmen in ihrer Region – und zum anderen Einschränkungen etwa bei der Urlaubsplanung: Viele Bundesländer haben ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Corona-Hotspots beschlossen. Lesen Sie hier: Merkel und Bürgermeister beschließen diese neuen Regeln für Corona-Risikogebiete in Deutschland.

Hier finden Sie alle Corona-Risikogebiete in Deutschland (Daten vom Robert-Koch-Institut; Stand 12. Oktober)

Corona-Risikogebiet in Baden-Württemberg:

Stadt/Kreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Landkreis Esslingen 76,6 Stuttgart 70,0

Corona-Risikogebiet in Bayern:

Stadt Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Landkreis Fürstenfeldbruck 66,1 Memmingen 56,7 Rosenheim 72,4 Landkreis Regen 76,2 München 53,7

Corona-Risikogebiete in Berlin:

Stadt Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Berlin 60,5

Corona-Risikogebiet in Bremen:

Stadt Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Stadt Bremen* 82,8

*Die Stadt Bremerhaven, die zum Bundesland Bremen gehört, liegt weiter unter der kritischen Marke und hat keine Corona-Maßnahmen verschärft. Dennoch wird die Stadt in einigen Bundesländern als Risikogebiet eingestuft, weil der Hafen in Bremerhaven zur Stadt Bremen gehört und daher in manchen Datenbanken das gesamte Postleitzahlengebiet als Risikogebiet gilt.

Bremen ist ebenfalls ein Corona-Risikogebiet in Deutschland. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Corona-Risikogebiet im Saarland:

Stadt/Landkreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen St. Wendel 62,1

Corona-Risikogebiete in Rheinland Pfalz

Stadt/Landkreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Mainz 60,8 Eifelkreis Bitburg-Prüm 88,8

Corona-Risikogebiete in Hessen:

Stadt/Landkreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Frankfurt am Main 62,1 Offenbach am Main 69,1 Groß Gerau 55,1

Corona-Risikogebiete in Niedersachsen:

Stadt/Kreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Landkreis Cloppenburg 101,9 Delmenhorst 100,6

Corona-Risikogebiete in Nordrhein-Westfalen:

Stadt/Kreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Essen 49,1 Hagen 70,0 Hamm 58,4 Herne 99,1 Köln 66,0 Landkreis Recklinghausen 59,4 Duisburg 54,5 Solingen 61,5 Landkreis Unna 61,5 Wuppertal 69,0 Aachen 49,5 Düsseldorf 55,0

Corona-Risikogebiete in Sachsen:

Stadt/Kreis Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Erzgebirgskreis 28,1

Lesen Sie hier: In diesen Ländern in Europa ist die Corona-Lage bedenklich.

