Medizin-Nobelpreis für Entdeckung von Hepatitis C

Mo, 05.10.2020, 12.57 Uhr

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice sowie an ihren britischen Kollegen Michael Houghton. Sie erhalten die Auszeichnung für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus.