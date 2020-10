Uraltes Katzen-Scharrbild in Peru begeistert Forscher

Di, 20.10.2020, 08.54 Uhr

Inmitten Unesco-Weltkulturerbes der Nazca-Linien in Peru haben Archäologen ein neues Scharrbild in Katzenform entdeckt. Die Entdeckung ist Teil hunderter weiterer Zeichnungen in der Wüste. Ihre Bedeutung ist ein Rätsel.