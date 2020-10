Corona: Jens Spahn positiv getestet - Gesundheitsämter vor Kollaps

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist positiv auf Corona getestet worden

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat für Regionen mit drastisch erhöhten Corona-Zahlen eine Beschränkung von Veranstaltungen auf maximal 50 Teilnehmer und eine Sperrstunde ab 21 Uhr angekündigt

Das RKI meldete am Mittwochmorgen fast 7600 Corona-Neuinfektionen in Deutschland – der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie

Sachsen-Anhalt verzeichnet mit dem Kreis Jerichower Land sein erstes Corona-Risikogebiet

In den USA sind seit Jahresbeginn möglicherweise mehr Menschen infolge einer Corona-Infektion gestorben als bislang angenommen

Österreich meldet einen neuen Höchstand an Neuinfektionen

Gesundheitsämter sind am Rande der Belastungsgrenzen, viele Infektionen lassen sich nicht mehr nachvollziehen In Deutschland gibt es nach unseren Recherchen mehr als 388.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9883 Todesfälle

Weltweit wurden mehr als 40,9 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 1,1 Millionen Menschen starben mit der Lungenerkrankung Covid-19

Die zweite Corona-Welle rollt durch Deutschland. Dutzende Städte und Kreise gelten derzeit als Risikogebiete, im Landkreis Berchtesgadener Land gilt wegen hoher Infektionszahlen sogar wieder ein Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen.

Corona-News: Zahl der Intensivpatienten steigt

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch 7595 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet, das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Der Wert liegt nur knapp unter dem Allzeithoch von Samstag. Mit 7830 registrierten Neuinfektionen hatte der Wert an dem Tag zum dritten Mal in Folge einen Höchstwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht. Alle aktuellen Zahlen zur Pandemie in Deutschland lesen Sie hier: Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Auch die Zahl der Covid-19-Erkrankten, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen, steigt an. Laut DIVI-Intensivregister werden nach Datenstand vom 20. Oktober 879 Corona-Infizierte intensivmedizinisch behandelt, 411 davon werden beatmet. Lesen Sie hier: Das sind alle Corona-Risikogebiete in Deutschland

Das RKI sieht die Kontaktnachverfolgung als wichtiges Instrument in der Corona-Bekämpfung. Doch die Zweifel wachsen, ob das noch der richtige Weg ist. Denn die Ämter kommen kaum noch hinterher. Nach einer Umfrage der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ist in Hessen etwa in knapp über 60 Prozent der Fälle eine Rückverfolgung nicht mehr möglich. In Baden-Württemberg liegt der Wert bei knapp 56 Prozent, in Bayern sogar bei 80 Prozent.

Mittwoch, 21. Oktober: Sachsen-Anhalt meldet erstes Corona-Risikogebiet

18.06 Uhr: Der Kreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt weist einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 68,89 auf, wie die Behörden mitteilten. Der Landkreis ist damit das erste Corona-Risikogebiet in Sachsen-Anhalt.

„Die Bevölkerung muss wissen, dass das Risiko sich anzustecken aktuell im Landkreis so hoch ist wie noch nie“, sagte Landrat Steffen Burchhardt (SPD). „Wir müssen jetzt eine weitere Ausbreitung so schnell wie möglich stoppen.“ Der Anstieg der vergangenen Tage sei unter anderem auf private Feiern zurückzuführen. Infolge des Anstiegs beschränkte die Kreisverwaltung daher erlaubte Gästeanzahl private Feiern.

Jens Spahn ist mit Corona infiziert

17.31 Uhr: Das Bundeskabinett muss nicht gesammelt in Quarantäne, obwohl der mit dem Coronavirus infizierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an dessen Sitzung am Mittwoch teilgenommen hat. Ein Regierungssprecher teilte in Berlin auf Anfrage mit, das Kabinett tage unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln, die darauf abzielten, dass auch im Falle der Teilnahme einer Person, die später coronapositiv getestet werde, eine Quarantäne anderer oder gar aller Teilnehmer nicht erforderlich werde. Spahn war nach Angaben seines Ministeriums positiv auf das Virus getestet worden

16.55 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, bislang hätten sich bei ihm nur Erkältungssymptome entwickelt, hieß es weiter.

In der Lombardei startet nächtliches Ausgangsverbot

16.48 Uhr: Die italienische Region Lombardei hat wegen der stark steigenden Corona-Zahlen nächtliche Ausgangsverbote für die rund zehn Millionen Bürger erlassen. Die verschärften Regeln in der norditalienischen Region, zu der auch Mailand und Bergamo gehören, gelten nach dem Erlass ab Donnerstagabend. Die Menschen dürfen dann zwischen 23 Uhr und 5 Uhr ihr Haus nur noch aus wichtigem Grund wie Arbeit oder Krankheit verlassen.

Nach Angaben der Zeitung "Corriere della Sera" können die Behörden bei Verstößen Strafen zwischen 400 und 3000 Euro verhängen. Die Lombardei, die auch bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr stark betroffen war, zählte am Dienstag mehr als 2000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Nach Medienberichten verdoppelte sich diese Zahl heute sogar noch.

NRW führt wieder Maskenpflicht im Unterricht ein

16.32 Uhr: Schüler ab der 5. Klasse müssen in Nordrhein-Westfalen nach den Herbstferien auch an ihrem Sitzplatz im Unterricht wieder Maske tragen. Die Regelung soll bis zu den Weihnachtsferien gelten, teilte das Schulministerium in einer Mail an alle Schulen mit.

Söder kündigt Sperrstunde ab 21 Uhr an

Nach dem neuen Erlass müssen die Bürger nachts beim Verlassen des Hauses eine schriftliche Selbstauskunft über dringende Gründe bei sich haben. So ähnlich war das Vorgehen im Frühjahr, als ganz Italien im Lockdown war. Andere Regionen, Städte und Provinzen planen ebenfalls Verschärfungen, die über die nationalen Regeln hinausgehen. Rom hatte erst kürzlich einige Anti-Corona-Maßnahmen verschärft.

13.55 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für Regionen mit drastisch erhöhten Corona-Zahlen eine Beschränkung von Veranstaltungen auf maximal 50 Teilnehmer und eine Sperrstunde ab 21 Uhr angekündigt. Dies soll dann greifen, wenn die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird. Das sagte Söder am Mittwoch in einer Regierungserklärung zur Corona-Krise im Landtag in München.

Außerdem will Söder im Freistaat eine Testpflicht für Berufspendler aus ausländischen Corona-Hotspots einführen. Wer sich binnen 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hat und nach Deutschland zum Arbeiten pendelt, soll künftig einmal pro Woche einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, so Söder in seiner Regierungserklärung.

Söder rief zudem in einem flehentlichen Appell zu Ernsthaftigkeit und Seriosität im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf. „Vorsicht und Umsicht sind der beste Maßstab“, sagte Söder. „Es ist in Deutschland zu früh und viel zu hoch von den Zahlen“, sagte Söder. Der Winter, mit einem erhöhten Infektionsgeschehen, komme erst noch.

In vielen Nachbarländern seien die Verhältnisse schlimmer als in Deutschland und in Bayern, aber auch hierzulande verschlimmere sich die Situation schnell. „Corona ist wieder voll zurück, die zweite Welle ist da, sie rollt über ganz Europa“, sagte der Ministerpräsident. Einem zweiten Lockdown sei man näher als viele glaubten, zumindest einem Teil-Lockdown. Die Zahl der schwer Erkrankten in den Krankenhäusern nehme spürbar zu.

927.000 Neuinfektionen in Europa innerhalb einer Woche

12.57 Uhr: Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb einer Woche in Europa hat nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation einen Höchststand erreicht. In der vergangenen Woche seien mehr als 927.000 Neuinfektionen registriert worden, teilte die WHO mit.

Einem aktuellen Bericht der UN-Organisation zufolge nahm die Zahl der bestätigten Infektionen europaweit um 25 Prozent zu. 38 Prozent der in der vergangenen Woche weltweit neu verzeichneten Corona-Fälle entfielen damit auf Europa. Wiederum mehr als die Hälfte dieser Fälle wurden laut WHO in drei Staaten registriert: Russland, Tschechien und Italien. Die Zahl der Todesfälle stieg im Vergleich zur Vorwoche dem Bericht zufolge um ein Drittel.

Mehr Todesfälle in den USA durch Corona als bisher bekannt?

12.29 Uhr: In den USA sind seit Jahresbeginn möglicherweise mehr Menschen infolge einer Corona-Infektion gestorben als bislang angenommen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der US-Gesundheitsbehörde CDC.

Bisher zählen die USA offiziell etwa 220.000 Corona-Tote. Seit Januar sind in den Vereinigten Staaten aber deutlich mehr Menschen gestorben, als durchschnittlich im gleichen Zeitraum der vorherigen Jahre. Das CDC spricht in seiner Untersuchung von 399.028 Todesfällen über Durchschnitt und damit von einer deutlichen Übersterblichkeit.

Die Studie verglich den Zeitraum von Ende Januar 2020 bis zum 3. Oktober 2020 mit den durchschnittlichen wöchentlichen Todeszahlen zwischen 2015 und 2019.

Von diesen rund 399.000 Sterbefällen sind knapp 198.000 direkt auf eine Covid-19-Erkrankung als Todesursache zurückzuführen. Bei weiteren etwa 100.000 Toten wurden mutmaßliche Ursachen wie Herz-Kreislauferkrankungen, Alzheimer und andere Formen von Demenz sowie Atemwegserkrankungen angegeben. Das CDC vermutet jedoch, dass ein Teil dieser Todesfälle falsch klassifiziert wurde und einige dieser Todesopfer ebenfalls durch das Coronavirus gestorben sind.

Österreich meldet Höchststand an Neuinfektionen

12.05 Uhr: In Österreich wurden den Behörden in den vergangenen 24 Stunden 1958 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das seien so viele wie noch nie innerhalb dieses Zeitraums. In Österreich erfassen die Gesundheitsbehörden derzeit insgesamt rund 19.900 aktive Corona-Fälle. Seit dem Ausbruch der Pandemie seien mehr als 64.400 Menschen positiv getestet worden. 927 Einwohner, die sich mit dem Erreger angesteckt hatten, seien bislang gestorben. Mehr als 47.500 Menschen gelten nach einer Infektion wieder als genesen.

Polen verzeichnet Rekord-Neuinfektionen

11.11 Uhr: In Polen steigt die Zahl der Neuinfektionen erneut um einen Rekordwert: Die Behörden melden 10.040 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Damit steigt die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle den Angaben zufolge auf über 200.000, der Wert hat sich innerhalb von weniger als drei Wochen verdoppelt.

Spahn: Maßnahmen in Berchtesgaden sind richtig

9.57 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in der Corona-Pandemie die strengen Ausgangsbeschränkungen im bayerischen Kreis Berchtesgadener Land begrüßt. „Das ist jetzt hart für die Bevölkerung in Berchtesgaden, das sind harte zwei, drei Wochen. Aber es sind eben zwei, drei Wochen, die helfen, diese Infektion auch wirklich effizient wieder unter Kontrolle zu bringen“, sagte er am Dienstagabend im ZDF. „Und das ist am Ende besser als etwa mit Einreisebeschränkungen (...) dann innerdeutsch da zu agieren. Also ich finde das, was die bayerische Staatsregierung macht, genau richtig.“

Die Leiterin des Genfer Universitätszentrums für neue Viruserkrankungen, Isabelle Eckerle, sagte in der Sendung mit Blick auf die Maßnahmen: „Die wären noch effektiver, wenn man sie früher ergreifen würde, aber dann ist die Akzeptanz sehr, sehr gering.“

Am Montag hatte das Berchtesgadener Land bundesweit die höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen: Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 272,8. Am Dienstag sank sie auf 236. Erstmals seit dem Frühjahr ist das Verlassen der eigenen Wohnung nur noch mit triftigem Grund erlaubt. Schulen und Kitas wurden geschlossen. Lesen Sie hier: Corona: Folgen nach Berchtesgaden die nächsten Lockdowns?

Esken: Corona-Maßnahmen nötigenfalls in Parlamenten überarbeiten

9.44 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken hat die Bedeutung der Parlamentsbeteiligung an den Corona-Maßnahmen betont. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie zugleich aber auch: „Für die Corona-Krise gibt es kein Drehbuch, wie (der SPD-Kanzlerkandidat) Olaf Scholz einmal gesagt hat. Deshalb müssen Politik und Verwaltung unter Umständen schnell auf Entwicklungen reagieren können, ohne dabei die Geeignetheit und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen aus dem Auge zu verlieren.“

SPD-Chefin Saskia Esken hat die Bedeutung der Parlamentsbeteiligung an den Corona-Maßnahmen betont. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Zwei Drittel der Einwohner von NRW leben in Risikogebiet

9.21 Uhr: In Nordrhein-Westfalen wohnen inzwischen zwei Drittel der Bevölkerung in einem Corona-Risikogebiet. Rund 12 Millionen Einwohner leben in Städten oder Kreisen, die über der kritischen Schwelle von 50 Neuinfektionen liegen, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch hervorgeht. Münster mit rund 315 300 Einwohnern war demnach die einzige größere Stadt, die mit 33 Fällen pro 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tage unter der Kennzahl von 50 blieb. Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW hat knapp 18 Millionen Einwohner.

Peter Maffay gegen Obergrenze bei Veranstaltungen

9.12 Uhr: Deutschrock-Sänger Peter Maffay (71) hält nichts von den wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebenen Obergrenzen von Teilnehmerzahlen für Kulturereignissen. „Das augenblickliche Limit bremst uns aus und gibt der Branche keine Chance, sich selbst aus der Patsche zu helfen“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch).

Seit Ausbruch der Pandemie habe er mit seiner Band ein einziges Konzert – Anfang Oktober in der Berliner Waldbühne – gegeben. „Da passen normalerweise 22 000 Leute rein, diesmal waren nur 4500 zugelassen“, sagte Maffay. Wirtschaftlich sei das „Nonsens“ gewesen. „Was spricht dagegen, statt 4500 6000 oder 7000 Menschen reinzulassen, wenn es die Location und das Hygienekonzept zulassen?“

In den Bundesländern herrschen unterschiedliche Obergrenzen für Teilnehmer von Kulturveranstaltungen. In Berlin etwa sind bis Ende des Jahres im Freien keine öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen erlaubt.

Deutschland sagt Nato Soldaten für Corona-Kriseneinsätze zu

5.36 Uhr: Deutsche Soldaten könnten während der zweiten Welle der Corona-Pandemie zu Kriseneinsätzen in andere Nato- und Partnerländer geschickt werden. Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage bestätigte, hat die Bundesregierung der Nato Unterstützung für deren Notfallplan „Allied Hand“ zugesagt.

Demnach würden bei Bedarf medizinisches Personal, Pioniere und Experten aus der Truppe für die Abwehr von atomaren, biologischen oder chemischen Gefahren für Auslandseinsätze bereitgestellt. Insgesamt soll die Entsendung von rund 160 Spezialisten möglich sein. Hinzukommen könnten Soldatinnen und Soldaten, die den jeweiligen Einsatz von Deutschland aus unterstützen, heißt es aus dem Ministerium von Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

Ein Soldat des ABC-Abwehrkommandos stellt auf dem Gelände der Universität der Bundeswehr Desinfektionsmittel her. Deutsche Soldaten könnten während der zweiten Welle der Corona-Pandemie zu Kriseneinsätzen in andere Nato- und Partnerländer geschickt werden. Foto: Sven Hoppe / dpa

Aktiviert werden soll der Notfallplan zum Beispiel dann, wenn in Bündnisstaaten oder Nato-Partnerländern wie der Ukraine, Georgien oder Schweden wegen sehr hoher Infektionszahlen ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems droht und der betroffene Staat um Unterstützung bittet. Notwendig wäre zudem ein Beschluss der 30 Nato-Staaten im Nordatlantikrat.

RKI meldet fast 7600 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden

4.27 Uhr: In Deutschland sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages knapp 7600 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Mittwochmorgen unter Berufung auf die Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden am Dienstag insgesamt 7595 neue Fälle registriert, nach 6868 neuen Fällen am Vortag.

Corona-Kosten: Stephan Weil warnt vor Beitragssteigerung bei den Krankenkassen

2.49 Uhr: Wegen der steigenden Ausgaben für Corona-Tests und weiteren pandemiebedingten Kosten warnt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor deutlich stärkeren Beitragssteigerungen in der gesetzlichen Krankenversicherung als bisher bekannt. „Zu erwarten sind knackige Beitragserhöhungen im nächsten Jahr, ohne dass die Probleme im System gelöst werden“, sagte er dem „Tagesspiegel“.

Weil lehne daher Pläne der Bundesregierung ab, die Finanzreserven der gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von acht Milliarden Euro für die Bewältigung der Corona-Kosten heranzuziehen. Er kündigte eine Bundesratsinitiative an, um eine zu starke Abwälzung von Kosten etwa auf die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und die Betriebskassen zu verhindern.

Ziel sei es, das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz der Bundesregierung über die Länderkammer zu stoppen und notfalls den Vermittlungsausschuss anzurufen, betonte Weil. Er plädiert daher dafür, die privaten Krankenkassen stärker in die Finanzierung einzubeziehen und der Bund solle mehr als die bisher zusätzlich geplanten fünf Milliarden Euro zuschießen, um die Finanzierungslücken zu schließen. „Jetzt kommt ein richtiger Griff in die Kassen, das hält das System nicht aus“, sagte Weil.

Befürchtet wird, dass durch das Aufbrauchen der Rücklagen viele gesetzliche Krankenkassen in die roten Zahlen rutschen und die Zusatzbeiträge am Ende daher deutlich stärker steigen könnten als die bisher geplanten 0,2 Beitragssatzpunkte. Zudem komme der dickste Kostenbrocken erst noch: „Wenn es gut geht, wird im nächsten Jahr eine umfassende Impfwelle durch Deutschland gehen, die sehr viel Geld kosten wird.“

Karl Lauterbach rechnet mit mehr lokalen Shutdowns

2.22 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet in der näheren Zukunft mit weiteren Shutdowns wie jenem, der seit Dienstag in Berchtesgaden gilt. „Dinge wie in Berchtesgaden werden wir jetzt häufiger sehen“, sagte er unserer Redaktion. „Wir können nur reagieren durch lokale Shutdowns, insofern sind die auch angemessen.

“Wenn Deutschland jetzt nicht aus dem exponentiellen Wachstum herauskomme, müssten andere Maßnahmen angedacht werden. „Es bleibt nichts anderes übrig, als uns in diese Richtung zu bewegen“, so Lauterbach weiter. Insbesondere die Städte mit ihrem dynamischen Infektionsgeschehen würden das Land sonst in die zweite Welle tragen. „Ich hoffe aber, dass wir die Kurve kriegen“, erklärte er.

Karl Lauterbach, SPD-Bundestagsabgeordneter, rechnet mit weiteren lokalen Shutdowns. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Bouffier schließt weitere Corona-Beschränkungen nicht aus

1.33 Uhr: Nach dem Corona-Lockdown in Berchtesgaden rechnet Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier mit weiteren regionalen Beschränkungen. „Die Lage ist ernst, wir haben ein äußert dynamisches Geschehen“, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende unserer Redaktion. „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Menschen die Corona-Regeln einhalten, weil wir damit gute Chancen haben, die Pandemie einzudämmen. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es - je nach Infektionsgeschehen - zu weiteren Einschränkungen kommt.“

Zugleich wandte sich Bouffier gegen die Förderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), mehr Zuständigkeiten bei der Pandemiebekämpfung von der Landes- auf die Bundesebene zu verlagern. „Gerade die föderale Struktur der Bundesrepublik macht es möglich, zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen und so deren Wirksamkeit zu erhöhen“, sagte Bouffier.

Dienstag, 20. Oktober: Polizisten lösen Corona-Demo in Köln auf

22.50 Uhr: Die Polizei hat in Köln eine Demonstration zum Thema Corona mit mehreren Hundert Menschen aufgelöst. Die Stadt Köln habe die Beamten am Dienstag um Amtshilfe gebeten, weil sich ein Großteil der Teilnehmer nicht an die Coronaschutzverordnung gehalten habe, teilte die Kölner Polizei am Abend mit.

„Weder trugen sie Mund-Nasen-Bedeckungen noch hielten sie Mindestabstände ein.“Mehrmalige Aufforderungen des Versammlungsleiters und der Polizei, sich an die Schutzbestimmungen zu halten, seien ignoriert worden. Die Menschen hätten „provokativ eng zusammenstanden“, erklärte Einsatzleiter Michael Tiemann.

Infektionsgeschehen in Hotspots nicht mehr nachvollziehbar

21.29 Uhr: Laut einer Umfrage der „Welt“ in den 20 Kommunen mit der höchsten Inzidenz (Stand 19.10) fällt es den Gesundheitsämtern immer schwerer, den Überblick über das Infektionsgeschehen zu behalten. Demnach könnte jede zweite der besonders betroffenen Gemeinden den Großteil der Infektionen nicht mehr auf den Ursprung zurückverfolgen.

Virologin Ciesek warnt vor Überlastung der Gesundheitsämter

20.07 Uhr: Wie gut Deutschland in der Corona-Pandemie durch den Winter kommt, hängt nach Ansicht der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek vor allem von zwei Faktoren ab: „Das eine ist der öffentliche Gesundheitsdienst – wie klappt die Nachverfolgung“, sagte sie am Dienstag im NDR-Podcast „Coronavirus-Update. „Wenn die Gesundheitsämter das nicht mehr schaffen, dann führt das zu diesem berühmten Kipppunkt und die Dynamik der Verbreitung würde sich schlagartig ändern können.“

„Der andere wichtige Baustein ist natürlich die Kontaktbeschränkung – also unser Verhalten“, sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, die sich in dem Podcast wochenweise mit dem Berliner Virologen Christian Drosten abwechselt. „Wir machen es dem Gesundheitsamt viel schwerer, wenn wir viele Kontaktpersonen haben.“

Die Virologin Sandra Ciesek hält zwei Maßnahmen für entscheidend, um noch gut durch den Corona-Winter zu kommen. Foto: rank Rumpenhorst / dpa

Bulgarien führt Maskenpflicht im Freien ein

18.51 Uhr: In Bulgarien ist angesichts stark steigender Corona-Zahlen das Tragen von Schutzmasken auch im Freien ab Donnerstag wieder Pflicht. Ziel sei es, die Zahl der Neuerkrankungen zu reduzieren und das Klinikpersonal zu entlasten, erläuterte Gesundheitsminister Kostadin Angelow am Dienstag. Die bei Kritikern heftig umstrittene Maßnahme soll vorerst bis Ende November gelten. Lokale und Fitnesscenter bleiben geöffnet, sollen aber auf die Einhaltung der Corona-Auflagen kontrolliert werden, sagte der Minister.

Auch in Bulgarien ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt massiv gestiegen. In dem südosteuropäischen Land mit 6,9 Millionen Einwohnern wurde am Dienstag mit 1024 neuen Corona-Fällen ein neuer Höchststand verzeichnet. Derzeit sind insgesamt 12.366 Menschen infiziert. Vor einer Woche waren es noch 8099.

Seit dem 22. Juni gilt in dem EU-Land Maskenpflicht nur in geschlossenen, gemeinschaftlich genutzten Räumen wie etwa Läden, Banken, Behörden sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Corona-Fälle in Schweiz binnen einer Woche verdoppelt

18.28 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Schweiz hat sich binnen einer Woche verdoppelt. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl zähle die Schweiz damit doppelt so viele Neuansteckungen wie Italien, sagte Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit (BAG), am Dienstag in Bern. 3008 neue Corona-Fälle in 24 Stunden wurden am Dienstag in der Schweiz und in Liechtenstein (gemeinsam rund 8,6 Millionen Einwohner) gemeldet. Zudem registrierte das BAG acht neue Todesfälle. Italien zählte jüngst um die 10.000 neue Fälle pro Tag bei rund 60 Millionen Einwohnern.

Der Anstieg werde sich nicht verlangsamen, bis die neuen Maßnahmen griffen, sagte Kuster. In der Schweiz gilt seit Montag ein Versammlungsverbot für mehr als 15 Menschen im öffentlichen Raum, die Maskenpflicht wurde auf öffentlich zugängliche Räume wie Geschäfte oder Bahnhöfen und Haltestellen ausgedehnt.

Erste Corona-Kredite der EU stoßen auf große Nachfrage

17.31 Uhr: Die erste Kreditaufnahme der Europäischen Union zur Bewältigung der Corona-Krise ist nach Angaben der Finanzagentur Bloomberg auf enorme Nachfrage gestoßen. Während eines Verkaufs zweier Anleihen im Gesamtwert von 17 Milliarden Euro seien insgesamt Gebote über 233 Milliarden Euro eingegangen, berichtete Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Die Nachfrage war damit fast 14-mal so hoch wie das Emissionsvolumen, was ein außergewöhnlich hoher Wert ist.

Mit dem Geld soll das sogenannte SURE-Programm der EU-Kommission finanziert werden. Es ist Teil des Corona-Aufbaupakets und soll vor allem der Finanzierung von Kurzarbeit in den Mitgliedstaaten dienen. Das Vorbild kommt aus Deutschland, wo während der großen Finanzkrise 2008 gute Erfahrungen damit gemacht wurden.

Berliner Senat will Sperrstunde gerichtsfest machen

16.54 Uhr: Nach einer ersten juristischen Niederlage will der Berliner Senat die zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängte Sperrstunde gerichtsfest machen. Das kündigte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung an. Geplant seien eine Verordnung und eine Gesetzesänderung, um bei der nächtlichen Sperrstunde nebst Ausschankverbot für Alkohol sowohl für die Gastronomie als auch für Spätverkaufsstellen „nachzuschärfen“.

Die Sperrstunde für Gastronomie und Handel gilt seit 10. Oktober in der Zeit von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Alle Gastronomiebetriebe sowie fast alle Geschäfte müssen dann schließen.

Geschlossene Bars sind in Berlin ein seltenes Bild. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie will der Berlin Senat die umstrittene Sperrstunde nun endgültig gerichtsfest machen. Foto: Christophe Gateau / dpa

Die Sperrstunde könnte allerdings noch juristisch gekippt werden. Denn das Verwaltungsgericht Berlin hatte am vergangenen Freitag entschieden, dass sie einer rechtlichen Überprüfung nicht standhalte. Zumindest die elf Wirte, die das Gericht angerufen hatten, müssen sie nun nicht mehr einhalten. Der Senat legte Beschwerde ein. Wann das Oberverwaltungsgericht darüber entscheidet, ist noch offen.

Niederlande melden neue Höchstwerte: Fast 8200 Corona-Neuinfektionen

16.48 Uhr: In den Niederlanden sind bei den Gesundheitsbehörden 8182 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet worden. Das sind 170 mehr als am Vortag und ein neuer Höchstwert, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag mitteilte. Die Niederlande gehören zu den Ländern in Europa, die von der zweiten Welle der Corona-Pandemie am stärksten betroffen sind. In Deutschland mit fast fünf Mal sovielen Einwohnern waren zuletzt in 24 Stunden rund 6800 Fälle gemeldet worden.

Mecklenburg-Vorpommern: Gericht kippt Beherbergungsbeschränkungen

16.10 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat den Eilanträgen von zwei Hoteliers stattgegeben, die gegen die Corona-Negativtests für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten geklagt hatten. Damit sind in auch in Mecklenburg-Vorpommern die Beherbergungsbeschränkungen gerichtlich gekippt worden. Wie es jetzt mit dem Beherbergungsverbot an sich in dem Bundesland weitergeht ist offen. Erst am Sonnabend hatte sich die Regierung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit der Tourismusbranche auf eine Lockerung der strikten Regeln geeinigt. Demnach sollte ab Mittwoch die bisher verpflichtende fünftägige Quarantäne für innerdeutsche Urlauber entfallen, ebenso wie ein anschließender zweiter Corona-Test.

Berlin weitet Maskenpflicht aus

15.43 Uhr: In Berlin soll nach einer Entscheidung des Senats die Maskenpflicht ausgeweitet werden. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Demnach müssen die Menschen in der Hauptstadt zur Eindämmung der Pandemie in bestimmen Bereichen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, Maske tragen. Dazu gehören besonders belebte Einkaufsstraßen, Shoppingmalls, Wochenmärkte und Warteschlangen.

Ähnlich wie in Berchtesgarden soll auch in besonders belebten Fußgängerzonen in Berlin bald wieder Maskenpflicht gelten. Foto: Peter Kneffel / dpa

Brandenburg verhängt nächtliches Alkoholverbot

15.05 Uhr: In Brandenburg gelten in Regionen mit hohen Infektionszahlen künftig schärfere Begrenzungen für private Feiern und ein nächtliches Ausschankverbot für Alkohol von 23 bis 6 Uhr. Dies kündigte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam an.

Schwesigs Corona-Gipfel wegen Infektion in Staatskanzlei unterbrochen

14.38 Uhr: Wegen eines positiven Corona-Befunds bei einem Mitarbeiter der Staatskanzlei hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag den Corona-Gipfel ihres Kabinetts mit Vertretern von Kommunen und Verbänden abgebrochen. Die Beratungen sollen als Telefonkonferenz fortgesetzt werden, teilte die Staatskanzlei mit.

Corona-Krise führt zu mehr Alkohol- und Tabak-Konsum

13.07 Uhr: Der Konsum von Alkohol und Tabak ist in der Corona-Krise einer Umfrage zufolge deutlich gestiegen. Von denjenigen, die bereits mehrmals in der Woche Alkohol zu sich nehmen, trinkt rund ein Viertel seit Beginn der Pandemie mehr, wie eine am Dienstag veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) ergab.

Bei den Rauchern zeigt sich demnach ein ähnliches Bild: Jeder neunte regelmäßige Raucher greift seit der Corona-Pandemie häufiger zur Zigarette. Betroffen sind vor allem Jüngere zwischen 16 und 29 Jahren – hier gab jeder Dritte an, seit der Krise mehr zu rauchen. Zigaretten sind mit 71 Prozent dabei am beliebtesten. Jeder sechste in der Altersgruppe raucht Shisha, jeder zwölfte konsumiert illegale Drogen wie Cannabis.

Hunderte Touristen müssen Berchtesgadener Land verlassen

12.44 Uhr: Die strikten Ausgangsbeschränkungen im Landkreis Berchtesgaden haben am Dienstag auch Hunderte Feriengäste zur Abreise gezwungen. Die Berchtesgadener Land Tourismus schätzte die Zahl der Gäste, die in der Bergidylle rund um Watzmann und Königssee teils die Herbstferien verbringen wollten, auf knapp 2500.

Der Sommer sei zwar für manche Beherbergungsbetriebe sogar besser gelaufen als das Vorjahr, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Aber: „Teilweise sind noch nicht mal die Schäden aus dem Frühjahr kompensiert.“ Der Lockdown hatte damals Hoteliers und Gastgebern schwere Einbußen gebracht.

Für die nächste Zeit gebe es nicht viele Stornierungen - denn die meisten Gäste hätten sich ohnehin mit langfristigen Planungen zurückgehalten. Wie sich die hohen Zahlen und die Ausgangsbeschränkungen dauerhaft auswirkten, hänge nicht zuletzt davon ab, „wie lange das dauert und wie groß der Imageschaden ist.“

Drosten und Kollegen warnen vor Herdenimmunität-Strategie

12.16 Uhr: Der Berliner Virologe Christian Drosten und andere Kollegen stellen sich gegen eine Corona-Strategie mit einer Herdenimmunität als Ziel.

„Mit Sorge nehmen wir zur Kenntnis, dass erneut die Stimmen erstarken, die als Strategie der Pandemiebekämpfung auf die natürliche Durchseuchung großer Bevölkerungsteile mit dem Ziel der Herdenimmunität setzen“, heißt es in einer Stellungnahme der Gesellschaft für Virologie (GfV), an der auch Drosten beteiligt war. Herdenimmunität bedeutet, dass ein großer Teil der Bevölkerung nach einer Infektion oder Impfung immun geworden ist, und sich das Virus dadurch nicht mehr so gut ausbreiten kann.

Die Virologen beziehen sich in ihrem Text auf die sogenannte Great-Barrington-Erklärung, die drei Forscher aus den USA und Großbritannien verfasst haben. Laut einer eigenen Webseite haben bereits viele Hunderttausend Menschen die Erklärung unterzeichnet. Die Verfasser der Erklärung befürchten, dass die harten Maßnahmen „irreparablen Schaden verursachen, wobei die Unterprivilegierten unverhältnismäßig stark betroffen sind“. Das könne durch Verzicht auf strenge Maßnahmen bei gleichzeitiger strenger Isolation von Risikogruppen umgangen werden.

Eine unkontrollierte Durchseuchung würde zu einer eskalierenden Zunahme an Todesopfern führen, schreibt hingegen die Gesellschaft für Virologie in Heidelberg. Denn selbst bei strenger Isolierung älterer Menschen gebe es noch weitere Risikogruppen, die viel zu zahlreich, zu heterogen und zum Teil auch unerkannt seien, um aktiv abgeschirmt werden zu können.

Britische Forscher wollen Freiwillige mit Coronavirus anstecken

12.09 Uhr: Zur besseren Erforschung von Corona-Ansteckungen wollen britische Wissenschaftler erstmals Freiwillige gezielt mit dem Virus anstecken. Wie Wissenschaftler des Londoner Imperial College und anderer Einrichtungen am Dienstag mitteilten, soll das Forschungsprogramm zeigen, wie hoch die Viruslast sein muss, damit Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 erkranken. Auf diese Weise solle das Programm dazu beitragen, „die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, seine Folgen zu lindern und Todesfälle zu reduzieren“.

Die Wissenschaftler wollen dafür Freiwillige im Alter von 18 bis 30 Jahren ohne Vorerkrankungen wie Herzprobleme, Diabetes oder Fettleibigkeit finden. „In dieser ersten Phase wird es das Ziel sein, die kleinste Virusmenge festzustellen, die nötig ist, damit eine Person Covid-19 entwickelt“, erklärte das Imperial College. Nach einer Ansteckung wollen die Wissenschaftler die Immun-Antwort der Probanden genau beobachten.

Gesamtes Ruhrgebiet gilt als Risikogebiet

9.02 Uhr: Das gesamte Ruhrgebiet gilt seit Dienstagmorgen als Risikogebiet. Laut Robert Koch-Institut (RKI) ist auch die Stadt Oberhausen mit 52,7 über die wichtige Corona-Kennzahl von 50 gekommen. Auf einer Karte des RKI zieht sich ein durchgehender roter Streifen von Aachen bis Bielefeld.

Die Städteregion Aachen, Solingen, Gelsenkirchen und Herne sind sogar dunkelrot markiert – sie liegen über dem Wert von 100 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Die Stadt Köln liegt mit dem Wert 97,8 noch knapp unter der 100. Allerdings nahm die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in der Domstadt von Montag auf Dienstag um 22,4 Punkte stark zu.

Corona-Risikogebiet Deutschland Foto: dpa

Spahn verteidigt Corona-Strategie von Bund und Ländern

8.13 Uhr: Jens Spahn hat die Corona-Strategie von Bund und Ländern verteidigt. Er sei nach wie vor davon überzeugt, dass es der richtige Weg sei, die Pandemie mit bundesweit einheitlichen Rahmenbedingungen und Anpassungen auf regionaler Ebene zu bekämpfen – auch wenn dieses Vorgehen auf Bürgerinnen und Bürger bisweilen unübersichtlich wirke. „Ich sehe beispielsweise nicht, dass der französische Zentralstaat erfolgreicher ist“ , sagte der Bundesgesundheitsminister im ZDF-Morgenmagazin im Gespräch mit Moderatorin Dunja Hayali.

Außerdem betonte Spahn im Hinblick auf die Debatte um die Sonderbefugnisse der Regierung in der Pandemie, dass das Kabinett niemals unabhängig vom Bundestag gehandelt habe und dass dieser auch in Zukunft den Handlungsspielraum der Regierung festlege. „Das ist ja nicht irgendwie Willkür oder Zufall, dass es entsprechende Möglichkeiten für den Bund, für den Bundesminister gibt oder für die Länder, sondern das sind gesetzliche Grundlagen, vom Bundestag beschlossene Grundlagen“, sagte Spahn. „Und natürlich muss das auch, und wird es ja auch, im Parlament diskutiert werden, meinetwegen auch gerne noch häufiger“, sagte Spahn.

Zurzeit gibt es Kritik am geringen Einfluss der Parlamente auf die Entscheidungen über Corona-Maßnahmen. Diese Kritik entzündet sich unter anderem daran, dass sich Spahn Sonderrechte verlängern lassen möchte, die ihm der Bundestag im März eingeräumt hatte. Sie sind bislang bis März 2021 begrenzt. In einem Gesetzentwurf heißt es nun, die bisherigen Regelungen sollten – „unter der Voraussetzung, dass dies zum Schutz der Bevölkerung vor einer Gefährdung durch schwerwiegende übertragbare Krankheiten erforderlich ist“ – „verstetigt“ werden.

