München: Kran am Arabellapark umgestürzt - mehrere Verletzte

Blick aus der Luft auf den Arabellapark in München. Hier stürzte am Mittwoch ein Kran um und verletzte zwei Menschen schwer. (Archivbild)

München/Berlin. Am Münchener Arabellapark ist am Mittwoch ein Kran umgestürzt. Laut Feuerwehr sind mindestens drei Menschen schwer verletzt worden.

Kran in München umgestürzt – drei Menschen schwer verletzt

In München sind mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden, nachdem ein Kran umgestürzt ist. Zwei Menschen seien am Vormittag auf dem Weg in Krankenhäuser gewesen. Ein Arbeiter sei auf dem Dach des Hauses verletzt worden und wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen.

Beim Abbau des Krans sei der Ausleger nach ersten Erkenntnissen auf ein Hausdach gekracht, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Dach, so schätzte es der Polizeisprecher, sei auf etwa 30 bis 40 Metern Höhe. Womöglich habe es beim Abbau Probleme mit den Gegengewichten des Auslegers gegeben.

Das Unglück geschah im Osten der Landeshauptstadt in der Nähe des Arabellaparks. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem großen Aufgebot vor Ort. (ba/dpa)