Oscar: "Und morgen die ganze Welt" ist deutscher Beitrag

Mala Emde (m.) als Luisa in einer Szene des Films "Und morgen die ganze Welt".

München. Der deutsche Oscarbeitrag steht fest. Worum es in „Und morgen die ganze Welt“ geht und welche deutschen Kandidaten es zuvor gab.

Der Spielfilm „Und morgen die ganze Welt“ von Julia von Heinz geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Der Streifen wurde unter zehn Bewerbern als Kandidat für die Kategorie „International Feature Film“ des besten internationalen Spielfilms ausgewählt. Dies teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, am Mittwoch in München mit.

In dem Drama geht es um eine Jurastudentin aus wohlhabendem Haus, die erst in eine linke Kommune zieht und später an gewaltvollen antifaschistischen Aktionen teilnimmt.

Jedes Jahr schickt Deutschland einen Film ins Rennen um die begehrten Oscars. Allerdings schaffen es nicht alle Beiträge unter die letzten Fünf, die von der Academy für die Kategorie „International Feature Film“ nominiert werden.

Hier die Kandidaten, die Deutschland in den vergangenen Jahren vertreten haben:

Oscar-Verleihung 2020: „Systemsprenger“ von Nora Fingscheidt (keine Nominierung)

Oscar-Verleihung 2019: „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck (Oscar-Nominierung)

Oscar-Verleihung 2018: „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin (keine Oscar-Nominierung)

Oscar-Verleihung 2017: „Toni Erdmann“ von Maren Ade (Oscar-Nominierung)

Oscar-Verleihung 2016: „Im Labyrinth des Schweigens“ von Giulio Ricciarelli (keine Nominierung)

Oscar-Verleihung 2015: „Die geliebten Schwestern“ von Dominik Graf (keine Nominierung)

Oscar-Verleihung 2014: „Zwei Leben“ von Georg Maas (keine Nominierung)

Oscar-Verleihung 2013: „Barbara“ von Christian Petzold (keine Nominierung), dafür gewann die deutsch-österreichische Koproduktion „Liebe“ von Michael Haneke den Oscar.

Oscar-Verleihung 2012: „Pina“ von Wim Wenders (keine Nominierung als Auslandsfilm - dafür in der Kategorie Dokumentarfilm)

Oscar-Verleihung 2011: „Die Fremde“ von Feo Aladag (keine Nominierung)

Oscar-Verleihung 2010: „Das weiße Band“ von Michael Haneke (Oscar-Nominierung)

Oscar-Verleihung 2009: „Der Baader Meinhof Komplex“ von Uli Edel (Oscar-Nominierung)

(dpa/fmg)