Mo, 02.11.2020, 12.44 Uhr

Hollywoodstar Johnny Depp hat seinen Verleumdungsprozess in London gegen die britische Zeitung "The Sun" verloren. In einem Artikel von 2018 war Depp als "Ehefrauen-Schläger" bezeichnet worden. Der Artikel sei "im Wesentlichen wahr" gewesen, befand ein Richter nun.