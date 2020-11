Prostituierte getötet – Polizei durchsucht Kleingartenanlage

Im Zusammenhang mit einem Prostituiertenmord hat die Polizei eine Kleingartenparzelle im schleswig-holsteinischen Rendsburg durchsucht. Bei der Durchsuchung am Dienstag wurden auch Leichenspürhunde eingesetzt. Bislang gebe es aber keine konkreten Hinweise, dass in der Parzelle jemand liege, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatten Medien über die Durchsuchungen berichtet.

Die durchsuchte Parzelle Objekt sei von einem 40-Jährigen häufig genutzt worden, der Ende September eine gleichaltrige Prostituierte getötet haben soll. Der Mann sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er soll die Prostituierte mit stumpfer Gewalteinwirkung sowie dem Überziehen einer Plastiktüte über den Kopf getötet haben. Ein Zeuge entdeckte die Leiche Ende September in einer Wohnung. Der Verdächtige wurde als letzter Freier der Frau ermittelt.

Weitere Frauenleiche auf Dachboden entdeckt

In der vergangen Woche wurde in dem Mehrfamilienhaus in Rendsburg, in dem der Tatverdächtige wohnte,bei Durchsuchungen auf dem Dachboden zudem eine weitere Frauenleiche entdeckt. Es wird noch geprüft, ob es sich um eine seit Herbst 2018 vermisste Frau handelt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Fälle zusammenhängen.

In der Kleingartenparzelle werde nach Beweismitteln gesucht, denn nach bisherigen Sachstand habe den Verdächtigen niemand bei der Tat beobachtet, sagte ein Polizeisprecher. Auf dem Grundstück in der Kleingartenlange Rosengarten gebe es unter anderem eine Gartenlaube, ein Gewächshaus und einen Komposthaufen. „Das sind ja grundsätzlich auch Möglichkeiten hier Beweismittel abzulagern.“

Immer wieder kommt es in Deutschland zu Gewalttaten. Alle drei Tage stirbt eine Frau durch häusliche Gewalt. Ende Oktober wurde ein 13-Jähriger in Berlin bei einer Auseinandersetzung von einem Mann erstochen. Im Sommer sorgte ein Kriminalfall in Solingen für Aufsehen: Eine Mutter tötete ihre fünf Kinder. (dpa/raer)