Erst Lügde, dann Bergisch Gladbach, schließlich Münster: Die Ortsnamen sind zu Synonymen für monströse Pädophilen-Netzwerke geworden. Der Hauptprozess im Missbrauchskomplex Münster hat begonnen, doch die Aufarbeitung der Taten wird sich noch hinziehen.

Worum geht es?

Der Schock von Lügde macht den Anfang. Im Januar 2019 geben die Ermittlungsbehörden bekannt, dass zwei Männer auf einem Campingplatz des im Weserbergland gelegenen Städtchens zwischen 2008 und 2018 Kinder systematisch missbraucht und die Taten gefilmt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft Detmold geht von 1000 Einzeltaten aus.

Schon im Oktober 2019 folgt die nächste erschütternde Enthüllung. Die Polizei findet bei einer Hausdurchsuchung in Bergisch Gladbach bei Köln Tausende Bilder und Videos mit kinderpornografischen Inhalten. Die Beamten stoßen auf das bisher größte bekannte Missbrauchsnetzwerk in Deutschland. Täter sollen sich an ihren eigenen Kindern vergangen und Bilder davon in Chatgruppen miteinander geteilt haben. Die Behörden identifizieren schnell mehr als 20 minderjährige Opfer. Mehr zum Thema: Höhere Strafen für Kindesmissbrauch: Das sagen Experten

Zuletzt wird im Sommer 2020 der Missbrauchskomplex Münster aufgedeckt: Anfang Juni wird bekannt, dass mehrere Männer in einer Gartenlaube mehrfach Kinder schwer missbraucht haben sollen – tagelang.

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Der Prozess gegen die Haupttäter von Lügde endete im September 2019 mit der Verurteilung der zwei Hauptangeklagten zu 13 beziehungsweise zwölf Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Das Grauen verbarg sich in der Idylle: In dieser Laube in einer Münsteraner Kleingartenkolonie wurden Kinder gequält. Foto: dpa Picture-Alliance / Marcel Kusch

Die Ermittlungen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach dauern hingegen weiter an. Sieben Sonderstaatsanwälte kümmern sich um die Aufklärung, es gibt insgesamt wohl mehr als 80 Beschuldigte. Im September 2020 fielen die ersten Urteile. Jörg L., mit dessen Hausdurchsuchung alles begann, wurde zu zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt, weil er seine heute dreijährige Tochter regelmäßig vergewaltigt sowie Aufnahmen davon weiterverbreitet hat.

In Münster sitzen ab heute vier Männer und eine Frau auf der Anklagebank, darunter der 27-jährige mutmaßliche Haupttäter. Angeklagt ist außerdem dessen 45-jährige Mutter, weil sie ihm die Gartenlaube zur Verfügung gestellt haben soll – wissend, was dort mutmaßlich geschah. Lesen Sie hier: Kindesmissbrauch: Schulen und Vereine besonders betroffen

Nach aktuellen Angaben der Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen in dem Komplex allerdings noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. Bei zahlreichen Durchsuchungen wurden 2.520 Datenträger mit belastendem Material sichergestellt. Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft einen weiteren Tatverdächtigen aus Hannover angeklagt.

Was verbindet die Täter?

Das Justizministerium von NRW hat zuletzt seine Einschätzung bekräftigt, dass es zwischen den beiden Missbrauchskomplexen in Bergisch Gladbach und Lügde keinen strafrechtlich relevanten Zusammenhang gibt. Zwar habe ein Verwandter des mutmaßlichen Haupttäters von Bergisch Gladbach von 1984 bis 1995 einen Stellplatz auf dem Campingplatz in Lügde gemietet. Der Mann sei aber bereits im Zuge der Lügde-Ermittlungen überprüft worden – ohne relevantes Ergebnis.

Ein weiterer Verwandter des Beschuldigten von Bergisch Gladbach hat den Ermittlungen nach zwischen 2005 und 2009 zwei Mal eine Parzelle in Lügde besessen und einen Campingwagen an einen inzwischen verurteilten Lügde-Täter verkauft. Die Eltern des Mannes sollen aber ausgesagt haben, dass sie den Lügde-Täter nie auf dem Campingplatz gesehen hätten.

Wieso gibt es so viele Fälle in NRW?

An Rhein und Ruhr werden Kinder vermutlich nicht häufiger missbraucht als in anderen Bundesländern. Dass die Polizei dort so viele Fälle oder ganze Täternetzwerke entdeckt, liegt vor allem an der Strategie von Innenminister Herbert Reul (CDU). Der ordnete nach dem Bekanntwerden des Lügde-Falls an, dass die Polizei in seinem Bundesland „den Kampf gegen Kindesmissbrauch zum Schwerpunkt macht“.

Reul installierte im Sommer 2019 in seinem Ministerium eine Stabsstelle Kindesmissbrauch, die Strukturen des Kindesmissbrauchs untersuchen soll. Ein wesentlicher Ansatz liegt in der personellen Ausstattung. So sind in den Kreispolizeibehörden 267 Beamte mit dem Thema befasst. Landesweit ist die Zahl der Ermittler damit um das Vierfache gestiegen. Lesen Sie hier: Begünstigte Justizpanne die Vergewaltigung von Dreijähriger?

Und beim Landeskriminalamt arbeiten mittlerweile 60 Beamte in der Zentralen Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie. Zur besseren Bekämpfung solcher Taten gründete NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) im Sommer zudem eine eigene Taskforce von Cyber-Ermittlern.

Wie geht es weiter?

Das war es noch nicht, befürchtet die Gewerkschaft der Polizei. In den kommenden Monaten würden wohl weitere Fälle öffentlich werden. Wegen der erhöhten Ermittlungskapazitäten in diesem Bereich müsse man damit auf jeden Fall rechnen.