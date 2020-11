Großrazzia in Berlin: Keine Spur von Juwelen aus Grünem Gewölbe

Di, 17.11.2020, 17.26 Uhr

Bei einer Großrazzia in Berlin führen Ermittler Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden durch, das im vergangenen Jahr die Kunstszene erschütterte. Die gestohlenen Juwelen wurden nicht gefunden, doch drei Verdächtige aus dem kriminellen Berliner Clanmilieu wurden festgenommen.