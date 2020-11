RKI live zur Corona-Lage: "Fallzahlen sind immer noch viel zu hoch"

Berlin. Das Robert Koch-Institut hat am Donnerstag die Corona-Lage in Deutschland eingeordnet. Eine Trendwende sei demnach noch nicht in Sicht.

Der „Lockdown light“ hat bislang noch keine große Entspannung im Kampf gegen die Corona-Pandemie gebracht. Auch am Donnerstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) wieder viele Neuinfektionen: 22.609 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages wurden erfasst, rund 5000 mehr als am Tag zuvor, auch mehr als am Donnerstag der Vorwoche.

Bleibt der Corona-Trend in Deutschland negativ? Zu dieser Frage äußerte sich heute RKI-Präsident Lothar Wieler in einer Online-Pressekonferenz. Seine einleitende Botschaft: „Die Lage ist immer noch sehr ernst. Und die Fallzahlen sind immer noch zu hoch, viel zu hoch.“

Auch Ute Rexroth , die Leiterin des Lagezentrums am RKI, ordnete die aktuelle Entwicklung der Pandemie in Deutschland zumindest nicht als Positiv-Trend ein. Das Infektionsgeschehen habe sich stabilisiert, aber auf hohem Niveau. Besonders der Trend bei den Todesfällen sei alarmierend: Allein in dieser Woche rechne das Institut mit mehr als 1000 Corona-Toten. Lesen Sie dazu: Corona: Warum die Todeszahlen dramatisch ansteigen könnten

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

(ba)