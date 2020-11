Weihnachten allein daheim: Wie es digital gehen könnte

Braunschweig. Große Familienfeiern und viele Weihnachtsrituale fallen in diesem Corona-Jahr flach. Was bleibt, sind digitale Alternativen. Hier einige Anregungen.

Weihnachten in diesem Jahr wird anders. Für manche Menschen, die in Normalzeiten zur Verwandtschaft oder zu Bekannten reisen, aber coronabedingt auch für Singles und Alleinstehende , die sich ansonsten in Kneipen, Diskotheken oder dem Kurzurlaub treffen.

Für viele bedeutet das: Alleinsein . Zumindest aber ein Wegfall von Routinen. Doch es gibt sie – Mittel und Wege, wie wir uns vernetzen und zumindest digital zusammen sein können. Hier einige Ideen , nicht nur für die Weihnachtszeit.

Rituale auf digitale Wege ersetzen

Die meisten haben sie in der Corona-Krise kennengelernt, manche sogar zu schätzen: unterschiedliche Videokonferenz-Anbieter wie etwa Skype, Zoom, Microsoft Teams, Jitsi Meet und noch einige mehr.

Vieles ist mit den bekannten Programmen zumindest im Ansatz zu ersetzen , bereitet sich die Gruppe darauf vor: Sie wollen mit ihren Jungs wie zu jedem Weihnachtsfest ein Bierchen oder einen Eierlikör trinken? Der Stammtisch könnte von der Kneipe auf die gängigen Videochats verlegt werden. Gleiches gilt für das Wichteln mit den Arbeitskolleginnen und -kollegen, aber auch das parallele Plätzchenbacken oder Kochen . Und sollte die Internetleistung der Bekannten nicht stark genug sein: einfach die Videofunktion ausschalten.

Sollten Ihre Wünsche allerdings über die pure Unterhaltung hinausgehen, bieten sich andere Tools an: Sie, Ihre Familie oder Ihr Chor wollen zusammen Weihnachtslieder anstimmen, den Jüngsten beim alljährlichen Blockflötenspiel lauschen oder einfach mal wieder gemeinsam jammen? Dafür bieten sich Portale wie Jamulus , Jamkazam oder Soundjack an. Diese wurden extra für das Musizieren entwickelt, versprechen nur eine kleine Zeitverzögerung zwischen den unterschiedlichen Geräten und bieten Nutzern einige weitere Möglichkeiten wie Aufnahme oder Toneinstellungen an.

Mehr Infos und Tipps Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse fürchten 41 Prozent der Deutschen, Weihnachten wegen der Corona-Krise nur im kleinen Kreis oder allein feiern zu müssen. Und es sind viele Personen , die diese Sorge betrifft: Die Zahl der Einpersonenhaushalte hat in Niedersachsen in den vergangenen Jahren zugenommen – nach Angaben des Niedersächsischen Landesamts für Statistik leben in etwa 43 Prozent der Haushalte Alleinstehende. Nicht wenige Menschen verbringen also jedes Jahr die Feiertage allein – sehen darin aber nicht nur Nachteile: Der scheinbare Druck sinkt, die Freiheiten werden größer. Ganz nach jeweiligem Gusto kann gekocht, das Zuhause dekoriert und das Fest gestaltet werden. Fern ab der digitalen Hilfsmittel noch ein Tipp: Nehmen Sie sich doch wieder einmal vor, echte Weihnachtspost zu verschicken: Schreiben Sie Ihren Bekannten handschriftlich Weihnachtsgrüße oder packen Sie Päckchen. So bleiben Sie nicht nur in Kontakt, sondern auch in Erinnerung. Manche Pflegeheime nehmen übrigens ebenso Weihnachtskarten entgegen, etwa in Peine .

Sie wollen gemeinsam Weihnachtsfilme oder Ihre Lieblingsserie schauen? Auch das können Sie digital. Amazon hat kürzlich ein Feature namens „Watch Party“ veröffentlicht: Prime-Nutzer dürfen Freunde zum gemeinsamen Filmeschauen einladen – kommuniziert wird schriftlich per Chat. Für weitere Anbieter wie beispielsweise Netflix lassen sich Add-Ons für den Internetbrowser herunterladen.

Sie spielen in der Weihnachtszeit gerne Brettspiele ? Viele Klassiker wie Mensch ärgere dich nicht, Monopoly oder Uno gibt es mittlerweile auch in digitaler Form. Zur Kommunikation zwischen den Teilnehmern sind hier allerdings zumeist Chat- oder Konferenzprogramme vonnöten. Eine andere Idee: Probieren Sie die App Houseparty. Sie kombiniert Videochat und verschiedene Mini-Spiele.

Neue Leute kennenlernen

Das „Fest der Liebe“ wörtlich nehmen? Warum nicht. Laut Aussage führender Anbieter verzeichnen die digitalen Dating-Portale während der Corona-Krise mehr Flirtwillige mit längerer Nutzdauer. Statt sich sofort zu treffen, bieten Apps wie Bumble oder Tinder neuerdings auch Videochats an, um einen Zwischenschritt gehen zu können.

Wer wiederum einfach neue Kontakte oder auch Gleichgesinnte sucht, kann auf verschiedene Foren und lokale wie auch deutschlandweite Gruppen in Sozialen Netzwerken zurückgreifen: Genannt wird hier exemplarisch die Initiative „Keiner bleibt allein“ , welche Gastgeber und Gäste zu tatsächlichen und virtuellen Treffen vor und an Weihnachten vermittelt. Das Eintippen der Stichworte „Allein“ und „Zuhause“ genügt bereits. Zu erwähnen sind außerdem Applikationen wie Vent oder Meetup .

Im digitalen Publikum sitzen

Christvesper, Krippenspiel und Christmette nehmen während Normalzeiten an Weihnachten eine große Rolle ein. Wie auch an Ostern werden einige Kirchengemeinden wohl wieder einige Gottesdienste live übertragen.

Generell lassen sich auf Plattformen wie Youtube , Instagram oder Twitch einige veranstaltungsähnliche Livestreams finden. So übertragen etwa DJs und Bands ihre Sets, Gamer zeigen Spiele, Köche führen durch ihre Rezepte. Die Livestream-Portale haben zudem meist eine Chatfunktion, durch welche sich Zuschauerinnen und Zuschauer oft in das Programm einbringen können. Und sie für einige Zeit vergessen lassen, dass sie in Wirklichkeit alleine Weihnachten feiern.

