Corona und Weihnachten: Wo darf ich im Hotel übernachten?

Die Beschlüsse von Bund und Ländern, die auf dem vergangenen Corona-Gipfel getroffen wurden, hielten gerade mal einen Tag. Dann scherte mit Schleswig-Holstein das erste Bundesland bereits wieder aus und verkündete, nicht alle Beschlüsse umzusetzen.

Auch andere Bundesländer haben bereits eigene Regelungen angekündigt, die von den gemeinsamen Beschlüssen abweichen. Besonders die Feiertage und die Öffnung der Hotels für Verwandtschaftsbesuche stehen dabei im Blickpunkt.

In einigen Bundesländern sollen über Weihnachten Übernachtungen im Hotel möglich sein. Dafür gab es Kritik von Angela Merkel (CDU). Es sei nicht kontrollierbar, ob nur Gäste in den Hotels übernachteten, die tatsächlich Verwandte in der Region besuchten, befand die Kanzlerin am Montag. Das berichteten Teilnehmer einer virtuellen Sitzung mit Merkel der Deutschen Presse-Agentur.

Demnach sind Merkel vor allem Hotelübernachtungen in besonders von Corona betroffenen Großstädten ein Dorn im Auge. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein soll Merkel explizit von ihrer Kritik ausgenommen haben. Doch Hotelübernachtungen zu Weihnachten sind auch in anderen Bundesländern erlaubt. Der Überblick

Bayern

In Bayern ist noch nicht klar, ob zu Weihnachten Übernachtungen in Hotels erlaubt sein werden, die keinen geschäftlichen Grund haben. Vorerst bleibt das bis 20. Dezember verboten. In der bayerischen Kabinettssitzung im Anschluss an den Corona-Gipfel wurde dafür eine verschärfte Quarantänepflicht für Ski-Touristen aus ausländischen Corona-Hotspots beschlossen. Lesen Sie hier: Wo Skiurlaub trotz Corona möglich ist

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit seinen Kabinettskollegen geeinigt und will die Öffnung der Hotels zwischen dem 23. und 27. erlauben. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Tourismusminister Guido Wolf (CDU) sprachen sich dafür aus und forderten eine zeitnahe Entscheidung. „Gerade für eine Familie mit zwei Kindern, die an Weihnachten Oma und Opa in deren kleiner Wohnung besucht, wäre es angenehmer und entspannter, wenn sie in einem Hotelbett statt auf dem Sofa oder mit dem Schlafsack auf dem Boden im Wohnzimmer schlafen dürften“, sagte Eisenmann dem „Mannheimer Morgen“.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Berlin

Die Hauptstadt gehörte zu den Bundesländern, die bereits einen Tag nach dem Corona-Gipfel die Übernachtungsverbote über die Feiertage kippten. „Wenn es eine Reise ist, die nicht touristischer Natur ist, dann gibt es auch eine Übernachtungsmöglichkeit in den Hotels“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Senatssitzung. „Aber der Ausgangspunkt ist ein anderer“, fügt er hinzu. „Zu Hause bleiben ist der dringende Appell, nicht herumreisen.“ Aus der Sicht Müllers seien nötige Verwandtschaftsbesuche von touristischen Reisen zu unterscheiden, weil bei ersteren keine Sehenswürdigkeiten angeschaut oder eingekauft werde.

Berlin gehört zu de Bundesländern, die Hotelübernachtungen an Weihnachten erlauben. Foto: Frederic Kern / action press

Brandenburg

In Brandenburg ist das Übernachtungsverbot noch nicht beschlossen. Die Landesregierung weist jedoch für die Planungssicherheit darauf hin, dass dies bald nachgeholt wird. In einer Mitteilung vom 27. November wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Übernachtungsverbot auch für Besucher von Verwandten gilt. „Wenn Personen Verwandte über die Feiertage besuchen möchten, müssen sie privat untergebracht werden.“, heißt es in der Mitteilung.

Bremen

Auch in Bremen ist eine endgültige Entscheidung noch nicht gefällt. Es zeichnet sich aber ab, dass Hotelübernachtungen über Weihnachten möglich sind. Dies bestätigte ein Sprecher des Bremer Senats gegenüber dem Radio Bremen. Die entsprechende Corona-Verordnung soll am 30. November verabschiedet werden.

Lesen Sie auch: Deutsche freuen sich trotz Corona-Sorgen auf Weihnachten

Hamburg

In Hamburg sollen Hotelübernachtungen über die Feiertage möglich sein. Das kündigte der erste Bürgermeister Peter Tschentschner nach einer Kabinettssitzung am vergangenen Freitag an.

Hessen

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gehörte zu denen, die bereits einen Tag nach dem Corona-Gipfel wieder ausscherten. Wer eine Verwandtenreise mache, „der muss ja auch die Chance haben, irgendwo übernachten zu können“, sagte Bouffier am vergangenen Donnerstag. Dementsprechend sollen Hotelübernachtungen über Weihnachten in Hessen erlaubt sein. Lesen Sie dazu: Bouffier widerspricht Söder in Frage nach Kanzlerkandidatur

Mecklenburg-Vorpommern

Wer seine Familie besucht, darf in Mecklenburg-Vorpommern im Zeitraum zwischen dem 23. Dezember und dem 1. Januar drei Nächte in einem Hotel schlafen. Das teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Samstagabend nach einem Treffen der Landesregierung mit Vertretern von Wirtschaft , Kommunen und Verbänden mit.

Corona – Mehr zum Thema

Niedersachsen

Niedersachsen stuft Besuche von Freunden und Verwandten über die Feiertage als „nicht-touristische“ Übernachtung ein. Daher sollen Hotels ihre Pforten für dementsprechende Gäste an Weihnachten und Silvester öffnen dürfen, kündigte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover an.

Nordrhein-Westfalen

Übernachtungen in Hotels bei Familienbesuchen über Weihnachten sind nach den Worten von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) trotz Corona-Beschränkungen möglich. Touristische Reisen seien zwar derzeit untersagt, sagte Laschet am Donnerstag im Landtag in Düsseldorf. Wenn aber Familien sich besuchten und keine Übernachtungsmöglichkeit bei den Verwandten hätten, „ist es über die Weihnachtstage möglich, dass man auch in einem Hotel übernachtet“. Laschet betonte: „Das wird nicht unter touristischer Reise verstanden.“

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist noch nichts endgültiges zu Hotelübernachtungen über die Feiertage entschieden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kündigte an, die Corona-Situation vor Weihnachten noch einmal zu überprüfen.

Saarland

Aus dem Saarland ist bisher ebenfalls noch nicht zu vernehmen, wie es mit dem Hotelübernachtungen zu Weihnachten steht.

Sachsen

Das Sozialministerium in Sachsen hat für Übernachtungen an Weihnachten grünes Licht gegeben. Das berichten „Sächsische Zeitung“ und „Dresdner Nachrichten übereinstimmend.

Adventsstimmung trotz Corona-Pandemie auf dem Drive-In-Weihnachtsmarkt Adventsstimmung trotz Corona-Pandemie auf dem Drive-In-Weihnachtsmarkt

Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt waren Hotelübernachtungen aus dringenden familiären Gründen bislang schon gestattet, sagte Sozialminister Petra Grimm-Benne (SPD). Dies soll auch in der neuen Corona-Verordnung beibehalten werden. Somit kann Familienbesuch auch in den kommenden Wochen etwa im Hotel absteigen.

Schleswig-Holstein

Die neue Corona-Verordnung Schleswig-Holsteins erlaubt Übernachtungen in Hotels während eines Familienbesuchs. Allerdings nur für den Zeitraum vom 23. bis 27. Dezember und dann auch nur maximal zwei Nächte.

Thüringen

In Thüringen ist die Tendenz zu einer Öffnung der Hotels über die Feiertage zu verzeichnen. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) gab dies als Ziel aus, auch wenn es noch nicht endgültig beschlossen ist. Das soll laut Werner jedoch „Mitte Dezember“ passieren.

Was sagen die Hoteliers?

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga fordert in Person von Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges eine bundesweit einheitliche Regelung. Doch selbst wenn die Hotelübernachtungen erlaubt sind, geben die Betreiber zu bedenken, dass sie deswegen noch lange nicht aufmachen. Denn für viele Hoteliers könnte sich eine Öffnung des Betriebs für wenige Tage gar nicht lohnen. Erst ab mindestens 31 Tagen Öffnungszeit sei ein wirtschaftlicher Betrieb überhaupt möglich, sagte Axel Klein , Hauptgeschäftsführer des sächsischen Dehoga-Verbands. „Wenn wir aufmachen, dann richtig und nachhaltig.“

(jas/dpa)

Corona – Mehr Infos zum Thema