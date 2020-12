Corona: Merkel will weitere Maßnahmen diskutieren - WHO gegen Impfpflicht

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich gegen eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus ausgesprochen

Laut Merkel soll bis Weihnachten über zusätzliche Corona-Maßnahmen diskutiert werden

Für die geplante Priorisierung von Corona-Impfungen liegen nun konkretere Vorschläge vor

Nach Braun (CDU) und Söder (CSU) fordert auch Hans (CDU) einen Corona-Gipfel vor den Feiertagen

Dänemark setzt ab Mittwoch neue Corona-Maßnahmen um

In Deutschland startet der bundesweite Aktionstag zur Kontrolle und Einhaltung der Maskenpflicht

Schleswig-Holstein ist als letztes Bundesland in Deutschland nun auch zum Risikogebiet geworden

Das Robert Koch-Institut meldet am Montag 12.332 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland – die Zahl der Todesfälle steigt um 147

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 1.197.800 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 19.000 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

In Deutschland startet am Montag der erste bundesweite Aktionstag zur Kontrolle und Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Das Maskentragen ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Als letztes Bundesland in Deutschland gilt nun auch ganz Schleswig-Holstein als Corona-Risikogebiet. Angesichts der kaum sinkenden Infektionszahlenbahnen sich in Bayern und einigen weiteren Ländern Verschärfungen der geltenden Regeln an.

Corona-News des Tages: RKI meldet 12.332 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen 12.332 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind über 1000 Fälle mehr als am vergangenen Montag, als die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 11.168 lag. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Das RKI meldete am Montag zudem 147 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden, deutlich weniger als am Samstag, als mit 483 Toten innerhalb eines Tages die zweithöchste Zahl seit Beginn der Pandemie zu beklagen war. Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Montag, 7. Dezember: Italienische Innenministerin mit Coronavirus infiziert – Kollegen in Isolation

21.04 Uhr: In Italien ist die Innenministerin nach Regierungsangaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Luciana Lamorgese und zwei Kabinettsmitglieder zogen sich nach dem Resultat, von dem die Politikerin bei einem Regierungstreffen in Rom erfuhr, in Corona-Isolation zurück, wie offiziell mitgeteilt wurde. Außenminister Luigi Di Maio berichtete selbst, er habe sich nach der Runde in freiwillige Heimisolation begeben. Justizminister Alfonso Bonafede tat nach offiziellen Angaben das gleiche. Beide hätten rechts und links von Lamorgese gesessen, hieß es.

Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte nach Angaben eines Sprechers keinen ganz engen Kontakt zu Lamorgese. „Selbstisolation ist daher nicht erforderlich“, erläuterte der Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Conte sei jedoch immer unter ärztlicher Beobachtung. Ob sich wegen der Infektion in der Regierung etwas ändern würde an der geplanten Teilnahme Contes beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel, blieb zunächst unklar.

Luciana Lamorgese, Innenministerin von Italien, ist nach Regierungsangaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Foto: Sven Hoppe / dpa

Tschechische Regierung will Corona-Notstand bis 11. Januar verlängern

20.01 Uhr: Die tschechische Regierung will den Notstand wegen der Corona-Pandemie bis zum 11. Januar verlängern. Das beschloss das Minderheitskabinett unter Ministerpräsident Andrej Babis am Montag. Die endgültige Entscheidung liegt beim Abgeordnetenhaus, der wichtigeren der beiden Parlamentskammern in Prag. Der Notstand erlaubt es der Regierung, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Derzeit gilt, dass sich bis zu zehn Personen in Innenräumen und bis zu 50 im Freien versammeln dürfen.

Nur wenige Tage nach den jüngsten Lockerungen beschloss die Regierung in Prag wieder erste Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Sperrstunde für Restaurants und Kneipen, die erst seit Donnerstag wieder öffnen dürfen, wird von Mittwoch an um zwei Stunden auf 20.00 Uhr vorgezogen. Der Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen wie auf Weihnachtsmärkten wird ganz verboten.

Die Corona-Situation verschlechtere sich nicht, sie verbessere sich aber auch nicht, hieß es zur Begründung. Am Montag wurden 1113 neue bestätigte Fälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie gab es nach Angaben des Gesundheitsministeriums insgesamt 546.833 Infektionen und 8902 Todesfälle. Tschechien hat knapp 10,7 Millionen Einwohner.

WHO spricht sich gegen allgemeine Corona-Impfpflicht aus

19.24 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich gegen eine allgemeine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. „Ich denke nicht, dass Vorschriften besonders bei dieser Impfung der richtige Weg sind“, sagte WHO-Impfexpertin Kate O’Brien am Montagabend in Genf. Eine Impfung gegen das Virus vorzuschreiben oder nachdrücklich zu empfehlen, könne in bestimmten Berufsfeldern wie der Intensivmedizin sinnvoll sein. Es gebe aber Beispiele, in denen eine Impfpflicht den gegenteiligen Effekt gehabt und nicht zu einer höheren Immunisierungsrate in der Bevölkerung geführt habe.

„Ich denke, wir sind viel besser beraten, den Menschen die Daten und die Vorteile zu präsentieren und sie selbst entscheiden zu lassen“, fügte WHO-Nothilfekoordinator Mike Ryan hinzu. Allerdings gebe es manche Umstände, unter denen eine Impfung seiner Meinung nach die einzige verantwortungsvolle Option sei, sobald die Impfstoff vollständig verfügbar sei.

Die Debatte darüber, ob eine Impfung gegen den Erreger Sars-CoV-2 vorgeschrieben sein soll, wird in verschiedenen Staaten unterschiedlich geführt. In Deutschland hat die Bundesregierung einer Impf-Verpflichtung mehrfach eine klare Absage erteilt. „Ich gebe ihnen mein Wort: Es wird in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben“, betonte etwa Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Bundestag.

Frankfurter Sicherheitsdezernent will „Querdenken“-Großdemo am Samstag verhindern

18.54 Uhr: Der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) will eine für Samstag (12. Dezember) geplante „Querdenken“-Großdemonstration möglichst verhindern. Zum Schutz der Bevölkerung werde er alles daran setzen, eine solch krude Veranstaltung zu verhindern, teilte Frank (CDU) am Montag mit.

Er habe den Bericht der Versammlungsbehörde über ein sogenanntes zweites Kooperationsgespräch mit dem Anmelder mit Sorge zur Kenntnis genommen, berichtete Frank. „Die Vielzahl der angemeldeten Versammlungsorte sowie die ebenfalls vorgesehenen Demozüge lassen die Durchführung der geplanten Versammlung mit angemeldeten 40.000 Teilnehmern in Frankfurt am Main an einem Samstag unrealistisch erscheinen.“

Im November kam es in Frankfurt/Main bei einer „Querdenken“-Demo zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Teilnehmern. Foto: Boris Roessler / dpa

Da der Anmelder an seinen Plänen festhalten wolle, fehle ihm jede Fantasie, wie die Versammlung coronagerecht stattfinden könne, sagte Frank der Mitteilung zufolge im städtischen Ausschuss für Recht, Verwaltung und Sicherheit. Eine Entscheidung der Versammlungsbehörde könnte demnach am Dienstag ergehen.

US-Immunologe Fauci warnt vor „sehr düsteren Zeiten“ im Januar

18.46 Uhr: Die Corona-Pandemie könnte in den USA nach Einschätzung des renommierten Immunologen Anthony Fauci Mitte Januar einen weiteren Höhepunkt erreichen. „Wenn wir da nicht kräftig gegensteuern, dann könnte Mitte Januar eine sehr düstere Zeit für uns werden“, sagte Fauci am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Das liege vor allem an den vielen Menschen, die sich zu den Feiertagen – Thanksgiving Ende November sowie Chanukka und Weihnachten im Dezember – trotz gegenteiliger Empfehlungen der US-Gesundheitsbehörde CDC mit vielen anderen Menschen trafen und noch treffen wollten.

Er gehe davon aus, sagte Fauci weiter, dass ab April ausreichend Impfstoff für alle Menschen in den USA zur Verfügung stehen könne. Dann könne das Land im Sommer oder zu Beginn des Herbstes in guter Verfassung sein. Der 79-Jährige ist in den USA der bekannteste - und auch populärste - Corona-Experte. Der neu gewählte US-Präsident Joe Biden hatte vor kurzem verkündet, dass Fauci sein Chefberater für medizinische Fragen werden solle.

Türkei meldet Höchststand an Corona-Toten

18.21 Uhr: In der Türkei sind binnen 24 Stunden so viele Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden wie nie. Am Montag seien 203 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca mit. Insgesamt hat das 83-Millionen-Einwohner Land bislang 15.103 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus erfasst.

Auch die Zahl der Neuinfektionen blieb auf einem hohen Niveau. Am Montag wurden 32.137 neue Fälle registriert, wie Koca mitteilte.

Die Regierung hatte die Corona-Restriktionen erst vor Kurzem verschärft. Seit Freitag gelten wieder landesweite Ausgangssperren am Wochenenden. Wochentags gilt eine abendliche Ausgehbeschränkung. Zudem sind Restaurants und Bars geschlossen und es gelten Einschränkungen für Menschen unter 20 und über 65 Jahren.

Großbritannien beginnt am Dienstag mit ersten Corona-Impfungen

17.44 Uhr: Vor allen EU-Staaten will Großbritannien am Dienstag mit flächendeckenden Impfungen gegen Corona beginnen. Zuerst sollen über 80-Jährige, Mitarbeiter in Pflegeheimen sowie besonders gefährdetes medizinisches Personal das Mittel des Mainzer Herstellers Biontech und dessen US-Partners Pfizer erhalten. 50 Kliniken sollen als Impfzentren dienen. Die logistische Herausforderung ist groß, weil das Mittel bei minus 70 Grad Celsius gekühlt werden muss.

Als erstes europäisches Land hatte Russland am Samstag in Moskau mit großangelegten Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Auch in China wird bereits geimpft. Dabei werden zunächst jeweils Impfstoffe heimischer Hersteller verwendet.

In Großbritannien erhalten Geimpfte eine Impfkarte als Nachweis, die gleichzeitig als Erinnerung an den zweiten Impftermin rund drei Wochen nach dem ersten erinnern soll. Für die meisten Menschen werde es jedoch noch weit bis ins neue Jahr dauern, bis sie geimpft werden könnten, hieß es vom nationalen Gesundheitsdienst NHS.

Diese Karte wird in Großbritannien ausgehändigt, wenn man sich gegen das Coronavirus hat impfen lassen. Foto: Gareth Fuller / dpa

104 Ordensschwestern in Thuine mit Corona infiziert

17.01 Uhr: Die Zahl der an Corona erkrankten Ordensschwestern im emsländischen Thuine ist weiter gestiegen. Nachdem routinemäßig zunächst negativ getestete Schwestern nachgetestet wurden, seien am Samstag weitere 28 positive Fälle hinzugekommen, sagte die Generaloberin des Thuiner Franziskanerinnen-Ordens, Schwester Maria Cordis Reiker, am Montag. Insgesamt seien damit 104 Schwestern mit dem Corona-Virus infiziert.

Von den Mitarbeitern seien neun positiv getestet worden, bei rund 100 waren die Tests negativ. „Einigen geht es inzwischen wieder besser“, sagte sie. Drei Schwestern seien im Krankenhaus. 25 Schwestern wohnen den Angaben zufolge im Altersheim und sind im Alter von 80 Jahren aufwärts. Mindestens bis zum Ende der Woche sei vom Gesundheitsamt über das Kloster Quarantäne verhängt worden.

Brandenburg plant bisher keine Verschärfung der Corona-Regeln

16.50 Uhr: Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung sieht derzeit keine Notwendigkeit für schärfere Regeln in der Corona-Krise. „Brandenburg hält die vorhandenen Beschlüsse und Vereinbarungen als Handlungsgrundlage grundsätzlich für ausreichend“, sagte Vize-Regierungssprecherin Eva Jobs am Montag in Potsdam. Die jetzige Verordnung gelte bis zum 21. Dezember.

Die Landesregierung wolle überdies daran festhalten, dass an Weihnachten bis zu zehn Personen aus dem engsten Familien- und Bekanntenkreis zusammenkommen dürfen. „Familien sollen in dieser schwierigen Zeit die Möglichkeit haben, zum Beispiel auch in mehreren Generationen zusammenzukommen“, sagte Jobs. Das Kabinett werde voraussichtlich bis zum 15. Dezember darüber entscheiden. Bisher plant die Regierung diese Lockerung vom 23. bis 27. Dezember.

Wegen Corona-Pandemie: SPD verschiebt Parteitag auf 9. Mai

16.45 Uhr: Vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie hat die SPD ihren Parteitag zur Verabschiedung ihres Bundestagswahlprogramms auf den 9. Mai verschoben. Das beschloss der Parteivorstand am Montag, wie die SPD mitteilte. Ursprünglich hatte die Partei einen Termin im März anvisiert. Auf dem Konvent in Berlin soll auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz offiziell ernannt werden.

Wie die SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mitteilten, laufen die Vorbereitungen eines Wahlprogramms in zahlreichen Gremien und Foren der Partei. Derzeit gebe es auch viel Input und Wünsche von außen, sagte Walter-Borjans. Die SPD sei gut beraten, „dass wir jetzt genau so gut weiter diese Zeit nutzen, um ein kurzes, konkretes aber auch erzählbares Programm auf die Beine zu stellen“, sagte er. Laut Esken steht im Zentrum der Überlegungen: „Was lernen wir aus Corona.“

Merkel: Vor Weihnachten über zusätzliche Corona-Maßnahmen entscheiden

16.15 Uhr: Kanzlerin Merkel (CDU) hält angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen Entscheidungen über weitergehende Maßnahmen noch vor Weihnachten für nötig. Aktuell werde ihr zu viel über Glühweinstände gesprochen und zu wenig über die Krankenschwestern und Pflegekräfte, die unter Hochdruck und mit großem Einsatz auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen arbeiten müssten, sagte Merkel nach Angaben von Sitzungsteilnehmern in einer Video-Sitzung der Unionsfraktion.

Mit den bisher ergriffenen Maßnahmen komme man von den auf einem viel zu hohen Niveau stagnierenden Infektionszahlen nicht herunter, sagte Merkel demnach weiter. Das heiße, man werde den Winter nicht ohne zusätzliche Maßnahmen durchstehen können. Nun müsse die Diskussion darüber geführt werden, wie man wo was tun müsse. Dies müsse noch vor Weihnachten entschieden werden. Man dürfe nicht auf das Prinzip Hoffnung setzen, dass die steigenden Zahlen heruntergehen würden.

Mit den Ministerpräsidenten werde man in den nächsten Tagen weiter beraten, kündigte Merkel demnach an. Akzeptanz würden die Maßnahmen immer dann finden, wenn Bund und Länder gemeinsam entscheiden würden. Merkel lobte die Entscheidungen in Bayern als Schritte in die richtige Richtung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigt neue Diskussionen über zusätzliche Corona-Maßnahmen an. Foto: Markus Schreiber / dpa

Bisher 780 Ärzte wollen Dienst in Impfzentren übernehmen

16.10 Uhr: Für Einsätze in den sechs geplanten Berliner Corona-Impfzentren haben sich binnen einer Woche rund 780 Ärztinnen und Ärzte angemeldet. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV) am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Vor einer Woche hatte die KV ihre Mitglieder zur Teilnahme aufgerufen. Bisher gehe man davon aus, dass die Zentren am 15. Dezember, also kommenden Dienstag, an den Start gehen, hieß es. Noch steht die Zulassung eines Corona-Impfstoffs aus.

Insgesamt sei nun ein Drittel der Dienste von Mitte Dezember bis Mitte Januar besetzt, erklärte eine KV-Sprecherin. Die Ärzte sollen in den Zentren Impfwillige aufklären, die Impfungen medizinisch überwachen oder selbst übernehmen und diese zudem dokumentieren. Der Einsatz wird bezahlt. Laut KV werden pro Tag 120 Ärztinnen und Ärzte benötigt - nicht nur für die Zentren, sondern auch für 30 mobile Teams. Diese sollen etwa Bewohner von Pflegeeinrichtungen impfen. Eine Einladung zur Impfung ist Voraussetzung.

Brinkhaus kritisiert Scholz: Corona-Hilfen fließen zu langsam

16.02 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat das Bundesfinanzministerium dafür kritisiert, dass die staatlichen Corona-Hilfen an Unternehmen und Selbstständige erst im Januar fließen. „Da hatte (Bundesfinanzminister) Olaf Scholz uns eigentlich mehr zugesagt, dass das schneller gehen soll“, sagte Brinkhaus am Montag in Berlin vor einer Video-Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. „Und da werden wir ihn jetzt auch nicht rauslassen.“

Zusammen mit den Ländern solle geprüft werden, dass es schneller gehe. Brinkhaus sagte, die bisher geleisteten Abschlagszahlungen seien teilweise für größere Unternehmen nur der „Tropfen auf dem heißen Stein“. „Wir wollen, dass die Liquidität erhalten bleibt und dass die Unternehmen nicht gezwungen werden, andere Maßnahmen einzuleiten“, sagte er.

Bouffier bereitet Menschen auf mögliche Corona-Ausgangssperren vor

15.35 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat die Menschen in Regionen mit hohen Corona-Infektionszahlen auf mögliche nächtliche „Ausgangssperren“ vorbereitet. Er halte es für richtig, dass dort auch eine „Ausgangssperre“ verhängt werde, sagte der Regierungschef bei einem Besuch des neu eingerichteten Corona-Impfzentrums in Wiesbaden am Montag. „Das machen wir am besten gemeinsam – Land und die jeweilige Kommune.“

Und er kündigte an: „Wir würden es sehr bald machen.“ Leider seien die Corona-Zahlen immer noch zu hoch – insbesondere dort, „wo wir einen dauerhaft sehr hohes Infektionsgeschehen haben“, sagte Bouffier mit Blick auf Regionen mit mehr als 200 Coronavirus-Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner.

Minister: In nächsten zwei Wochen Klarheit über Ankunft von Impfstoff

14.59 Uhr: Hessen wird nach der Einschätzung von Innenminister Peter Beuth (CDU) voraussichtlich in den kommenden 10 bis 14 Tagen mehr Klarheit darüber bekommen, wann die ersten Impfdosen gegen das Coronavirus kommen könnten. Das erklärte er bei einem Besuch des Impfzentrums in Wiesbaden.

Die Impfstoffe sollen dann an einen zentralen Ort geliefert werden, wo die Kühlung sichergestellt wird. Mit der Hilfe von Dienstleistern würden die Tagesdosen dann an die Impfzentren im ganzen Land verteilt, erklärte der Minister.

Peter Beuth (CDU), Innenminister des Landes Hessen. Foto: Arne Dedert / dpa

Von Aluhut bis zweite Welle – Forscher sammeln Wortschöpfungen mit Corona-Bezug

14.51 Uhr: Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim hat bisher etwa tausend Wörter und Wortverbindungen mit Corona-Bezug gesammelt. Die Wortschöpfungen wurden online dokumentiert, wie das Institut am Montag mitteilte. Sie fanden Eingang in das sogenannte Neologismenwörterbuch, das insgesamt mehr als 2100 neue Wörter, Phraseologismen sowie neue Bedeutungen etablierter Wörter, die zwischen 1991 und heute in den die Allgemeinsprache eingingen, auflistet.

Niedersachsen schließt Verschärfungen über Feiertage nicht aus

14.48 Uhr: Die ins Auge gefassten Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und den Jahreswechsel sind in Niedersachsen noch nicht beschlossene Sache. Lockerungen seien abhängig vom weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Montag in Hannover.

„Wir sind nach wie vor auch in Niedersachsen vorsichtig und können noch keine Vorhersagen machen, wie es bei uns in der nächsten und in der übernächsten Woche aussieht“, sagte die Sprecherin mit Blick auf die Entwicklung der Infektionszahlen. „Und deshalb standen auch immer die Maßnahmen, die wir für Weihnachten und für Silvester angekündigt haben, unter dem Vorbehalt der Entwicklung des Infektionsgeschehens bis dahin.“

Kurz vor Ablauf der aktuellen Corona-Verordnung am 20. Dezember werde noch einmal sehr gewissenhaft geguckt, ob die Verordnung fortgeschrieben werde oder ob Veränderungen erforderlich seien. „Auch wir können nicht ausschließen, dass es dann nicht notfalls wieder zu Verschärfungen kommt.“

CSU plant wegen Corona-Krise „hybriden“ Bundestagswahlkampf

14.33 Uhr: Wegen der unklaren Perspektive für die Bundestagswahl im kommenden Jahr plant die CSU einen „hybriden Wahlkampf“. Dabei werde es sowohl Veranstaltungen im Internet als auch normale Veranstaltungen geben, sagte Generalsekretär Markus Blume am Montag nach einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Zudem sei sich die Partei sicher, dass zumindest in der ersten Hälfte des Jahres Corona dabei das bestimmende Thema sei.

Die Bundestagswahl soll am 26. September 2021 stattfinden. Den Anfang bei den Internet-Veranstaltungen mache am 20. Dezember ein „Weihnachtsspezial“ an dem sich auch Parteichef Markus Söder beteilige. Auch der traditionelle Aschermittwoch der CSU am 17. Februar in Passau werde je nach Lage teilweise ins Internet verlegt.

Krankenhäuser fordern Rücknahme der Lockerungen um Weihnachten

14.25 Uhr: Die deutschen Krankenhäuser haben aufgrund anhaltend hoher Neuinfektionen eine Rücknahme der Corona-Lockerungen über Weihnachten und Silvester gefordert. Mildere Regelungen etwa bei Kontaktbeschränkungen könnten „zu einem Anstieg der Infektionszahlen führen, mit weiteren Folgen für Kliniken“, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, dem „Handelsblatt“ (Online).

Die jetzige Situation sei für das Personal in vielen Kliniken ohnehin schon belastend und herausfordernd. „Wir haben heute 40 Prozent mehr Intensivpatienten als im Frühjahr, und anders als im Frühjahr ist dies keine kurzzeitige Situation, sondern schon seit Wochen so, ohne dass wir ein Ende erkennen können“, sagte Gaß weiter. Damit sich die Lage auf den Intensivstationen nicht weiter verschlimmert, befürwortet Gaß Verschärfungen der Maßnahmen „in Gebieten mit sehr hoher Inzidenz“.

Jenas Oberbürgermeister nach Positivtest in Quarantäne

14.18 Uhr: Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Er befinde sich mit leichten Symptomen in Quarantäne, wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte. Auch Nitzsches Familie habe sich infiziert. Wie und wo sich der Rathaus-Chef und seine Familie angesteckt hätten, könne nicht nachvollzogen werden.

Nitzsche werde nun von zu Hause aus weiterarbeiten, hieß es. Zudem seien bereits alle Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt worden. Das betreffe auch Mitarbeiter aus der Verwaltung, die allesamt im Homeoffice weiterarbeiten könnten. Der Verwaltungsbetrieb sei daher nicht eingeschränkt.

Thomas Nitzsche (FDP), Oberbürgermeister von Jena. Foto: Bodo Schackow / dpa

Kommission legt Entwurf für genauere Impf-Priorisierung vor

13.57 Uhr: Für die geplante Priorisierung von Corona-Impfungen liegen nun konkretere Vorschläge vor. Die Ständige Impfkommission (Stiko) verschickte dazu am Montag einen Entwurf an Länder und medizinische Fachgesellschaften. Empfohlen wird demnach, Impfungen zunächst Personengruppen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe anzubieten, sowie Gruppen, die beruflich besonders exponiert sind oder Kontakt zu Risikogruppen haben.

Das entspricht rund 8,6 Millionen Menschen. Konkret nennt die Empfehlung, die unserer Redaktion vorliegt, Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen und Menschen über 80 Jahre. Zudem aufgeführt wird Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen wie Notaufnahmen und in der Betreuung von Corona-Patienten sowie Personal in medizinischen Einrichtungen mit engem Kontakt zu Risikogruppen in der Behandlung von Blutkrebs und der Transplantationsmedizin.

Diskussion um Corona-Gipfel und Lockerungen

13.01 Uhr: Nach Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert jetzt auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) einen Corona-Gipfel vor den Feiertagen.

Ziel müsse die bundesweite Rücknahme der zum Jahreswechsel geplanten Lockerungen sein, sagte Hans dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ am Montag. Nach Weihnachten und vor Silvester solle zu den strengeren Corona-Regeln zurückgekehrt werden. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund stellt die Lockerungen für die gesamten Feiertagen in Frage.

Corona-Maßnahmen: Restaurants und Bars in Dänemark dicht

12.55 Uhr: In einigen der bevölkerungsreichsten Kommunen Dänemarks werden ab Mittwoch alle Restaurants, Bars und Cafés sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen wie Kinos, Museen und Zoos geschlossen. Das teilte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am Montag mit.

Schüler ab der fünften Klasse sowie weiterführender Bildungseinrichtungen werden in den Distanzunterricht und öffentliche Bedienstete ohne kritische Funktionen ins Home Office geschickt.

Corona-Impfstoff: Hongkonger Unternehmen investiert mehr als 500 Millionen Dollar

12.34 Uhr: Das chinesische Pharmaunternehmen Sinovac Biotech erhält eine Finanzspritze in Höhe von mehr als einer halben Milliarde Dollar zur weiteren Entwicklung seines Corona-Impfstoffkandidaten CoronaVac.

Das in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gelistete Pharma-Forschungsunternehmen Sino Biopharmaceutical investiert nach eigenen Angaben vom Montag umgerechnet 425 Millionen Euro. Zugelassen ist der Impfstoff bislang nicht.

Prinz William und Herzogin Kate reisen zu Corona-Helden

12.13 Uhr: Prinz William und Herzogin Kate sind am Montag zu einer dreitägigen Zugreise durch Großbritannien gestartet. Das Paar will auf seiner mehr als 2000 Kilometer langen Tour durch England, Schottland und Wales Helden der Corona-Krise treffen, um einen „Scheinwerfer auf die unglaubliche Arbeit zu richten“, so eine Sprecherin.

Prinz William sagte zu Beginn der Reise zu einem Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Transport for London: „Daumen drücken, dass 2021 wieder normaler wird.“ Für Herzogin Kate ist es die erste offizielle Reise an Bord des royalen Zuges.

Prinz William und Herzogin Kate machen eine dreitägige Zugreise zu den Corona-Helden Großbritanniens. Foto: Chris Jackson / dpa

Zunächst keine frühere Nachverhandlung der Corona-Maßnahmen geplant

11.56 Uhr: Obwohl die derzeitigen Corona-Maßnahmen offensichtlich nicht so greifen wie es sich die Bundesregierung vorgestellt hat, ist bisher kein Termin für eine Nachverhandlung zwischen Angela Merkel und den Länderchefs vereinbart. Das teilte Steffen Seibert bei der Regierungspressekonferenz mit. Die Lage sei „besorgniserregend“, dennoch sei bisher noch kein Bund-Länder-Treffen vor dem 4. Januar geplant. Sollte sich daran etwas ändern, würde es die Bundesregierung frühzeitig mitteilen, so Seibert.

Es war zuvor angenommen worden, dass sich Angela Merkel schon in den nächsten Tagen erneut mit den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Bundesländer besprechen könnte, da die Neuinfektionen trotz der aktuellen Maßnahmen weiter ansteigen.

Viele Politiker fordern strengere Corona-Auflagen

Viele Politiker fordern strengere Corona-Auflagen

11.40 Uhr: Bayern verhängt härtere Corona-Auflagen und bekommt dafür breite Unterstützung. Kommen bald Verschärfungen für ganz Deutschland?

11.31 Uhr: Die Kreuzfahrtbranche ist von der Corona-Krise besonders stark betroffen. Jetzt startet Aida Cruises wieder, trotz anhaltender Pandemie.

Corona-Impfstoff: Expertin sieht Lücken bei der Verteilung

11.17 Uhr: Die globale Verteilung der Corona-Impfstoffe könnte deutliche Lücken aufweisen. Das befürchtet die Betriebswirtschafts-Professorin Yvonne Ziegler von der Frankfurter University of Applied Sciences. So sei der derzeit eingeschränkte Flugverkehr einer von mehreren kritischen Faktoren.

Entlegenere Regionen müssten per Lastwagen oder mit speziellen Charterflügen im Auftrag der Regierungen versorgt werden. Ziegler machte auf die Anforderungen aufmerksam, die verschiedenen Impfstoffe stets auf einer konstanten Temperatur zu halten. Außerdem müssten die Impfstoffe müssten wegen ihres hohen Schwarzmarktwertes während der Verteilung aufwendig gesichert werden.

Corona-Gipfel vor Weihnachten – Müller unsicher

10.49 Uhr: Anders als Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), eine Bund-Länder-Beratung zu den Corona-Maßnahmen noch vor Weihnachten kritisch.

„Ich bin da noch unsicher“, sagte Müller am Montag im Bayerischen Rundfunk. „Wir haben ja ganz bewusst in beide Richtungen Dinge möglich gemacht.“ Der nächste Corona-Gipfel ist für Januar geplant.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist der Meinung, dass die bisherigen Vereinbarungen flexible Corona-Maßnahmen der Länder ermöglichen. Foto: Markus Schreiber / AFP

Corona-Maßnahmen in Bayern – „vorletzte Stufe“

10.29 Uhr: Die ab Mittwoch geltenden, verschärften Corona-Maßnahmen in Bayern sind laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) „die vorletzte Stufe, die man machen kann“. Die noch mögliche Steigerung sei, mehr Geschäft zu schließen und Kontakte auf die eigene Familie zu beschränken.

Lesen Sie mehr zum Thema:Corona in Bayern: Diese strikten Maßnahmen sind geplant.

Pandemie – Verlust von hunderttausenden Jobs

10.06 Uhr: Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) warnt vor dem Verlust hunderttausender befristeter Arbeitsverhältnisse in der Corona-Krise. „Prekäre Stellen sind nicht krisenfest. Bei Minijobs und Leiharbeit hat die Pandemie bereits zu massiven Jobverlusten geführt“, sagte Gewerkschaftschef Robert Feiger am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

„Viele Unternehmen dürften wegen der wirtschaftlichen Lage nun auch befristete Arbeitsverträge auslaufen lassen.“ Insbesondere junge Beschäftigte müssten häufig um ihren Arbeitsplatz fürchten und könnten einmal mehr zu „Corona-Verlierern“ werden, warnte Feiger.

Corona: Auch Altmaier hält die Maßnahmen für nicht ausreichend

9.20 Uhr: Neben mehreren Politikern von Bund und Ländern hält auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus für nicht ausreichend. Man werde in den nächsten Tagen und Wochen sehr intensive Beratungen führen müssen.

Die Entwicklung der Zahlen sei „weit hinter unseren Erwartungen zurück“, sagte Altmaier. „Man wird sagen können und sagen müssen, dass unsere bisherigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die zweite Infektionswelle wirklich zu brechen.“ Der Minister äußerte sich in Berlin vor einer Videokonferenz der für Telekommunikation zuständigen EU-Minister.

Impf-Priorisierung: Entwurf noch diese Woche

8.25 Uhr: Die Ständige Impfkommission (Stiko) will noch in dieser Woche ihren Entwurf für die Priorisierung der Impfungen gegen das neuartige Coronavirus vorlegen. „Die Empfehlung wird dann für alle Länder und Gesundheitsbehörden verfügbar sein“, sagte der Vorsitzende Thomas Mertens am Montag im Deutschlandfunk.

Die Stiko befürwortet zunächst eine Priorisierung der Impfungen mit dem Ziel, schwere Covid-19-Verläufe und Todesfälle zu vermeiden. Ab Mitte Dezember sollen die Impfzentren in Deutschland einsatzbereit sein, auch wenn bisher kein Impfstoff zugelassen ist.

Ein künftiges Corona-Impfzentrum ist in Husum in Schleswig-Holstein entstanden. Foto: Axel Heimken / dpa

Corona-Gipfel laut Söder noch vor Weihnachten möglich

8.20 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin noch vor Weihnachten für möglich. „Das jetzige System allein reicht nicht“, sagte er im ARD-Morgenmagazin.

Jeden Tag gebe es neue Infektionen und die Zahl der Todesfälle steige. Es mache keinen Sinn einfach so bis Januar zu warten. „Wir müssen handeln“, so Söder.

Nach Corona-Infektion: Sarah Wiener spürt Folgen bis heute

7.41 Uhr: Fernsehköchin Sarah Wiener erkrankte im Herbst an Covid-19 und spürt die Folgen immer noch: „Wenn es damals noch etwas schlimmer geworden wäre, hätte ich ins Krankenhaus gemusst. Dazu kamen Husten und eine Erschöpfung, die teilweise bis heute andauert“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Die Gastronomin, die selbst für drei ihrer Betriebe Insolvenz anmelden musste, hat für die Vorgaben der Politik Verständnis. „Natürlich sind die Maßnahmen nachvollziehbar, und es müssen auch Entscheidungen getroffen werden. Aber ich kann auch den Ärger der Leute nachvollziehen, deren Existenz ruiniert ist“, so Wiener. Restaurants sind im aktuellen Teil-Lockdown geschlossen. Lesen Sie mehr dazu: Corona-Krise: TV-Köchin Sarah Wiener meldet Insolvenz an.

Städtebund stellt Corona-Lockerungen in Frage

7.10 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund mahnt, vor einer Lockerung der Corona-Regeln an den Feiertagen das Infektionsgeschehen in den nächsten anderthalb Wochen abzuwarten.

„Wir werden in Deutschland insgesamt darüber sprechen müssen, ob die geplanten Lockerungen für Weihnachten und Silvester tatsächlich richtig sind“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der „Rheinischen Post“. Die Lockerungen würden unweigerlich zu weiteren Kontakten und zusätzlichen Reiseaktivitäten führen und stellten damit ein Risiko für einen Anstieg der Neuinfektionen dar.

Notfallzulassung für Corona-Impfstoff in Indien beantragt

7.01 Uhr: In Indien hat das Pharmaunternehmen Serum Institut eine Notfallzulassung für einen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus beantragt. Das bestätigte Adar Poonawalla, Geschäftsführer von Serum, auf Twitter.

Bundesweiter Aktionstag zu Kontrolle der Maskenpflicht startet

6.55 Uhr: Heute findet der erste bundesweite Aktionstag zur Kontrolle und Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr statt. Deutschlandweit wollen die zuständigen Behörden und die Verkehrsunternehmen ihre Maßnahmen zur Umsetzung der Maskenpflicht als Schutz gegen die weitere Verbreitung der Corona-Pandemie sichtbar erhöhen. Das Maskentragen ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Die Bundespolizei ermahnte in den vergangenen Wochen bereits Zehntausende Bahnfahrer und Bahnhofsbesucher wegen Verstößen.

Deutschlandweit wollen die zuständigen Behörden und Verkehrsunternehmen ihre Maßnahmen zur Umsetzung der Maskenpflicht als Schutz gegen die weitere Verbreitung der Corona-Pandemie sichtbar erhöhen. Foto: Robert Michael / dpa

Dänemark plant Verschärfung der Corona-Beschränkungen

5.47 Uhr: Dänemark verschärft wegen steigender Infektionszahlen seine Corona-Beschränkungen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte in einer im Internet veröffentlichten Videoansprache einen Teil-Lockdown für die drei größten dänischen Städte an. Betroffen sind demnach die Hauptstadt Kopenhagen sowie mehrere umliegende Gemeinden, die westdänische Stadt Aarhus und die Stadt Odense im Zentrum des Landes.

Die Details sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Die dänischen Behörden meldeten am Sonntag mit 1745 Neuinfektionen binnen 24 Stunden einen neuen Höchstwert. Insgesamt haben sich in Dänemark (ohne Grönland und die Färöer-Inseln) bisher rund 90.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 885 Menschen starben.

Kanzleramtsminister Braun rechnet mit Impfstart Anfang 2021

5.39 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun rechnet dieses Jahr nicht mehr mit ersten Impfungen. „Ich rechne damit, dass das ganz früh im nächsten Jahr in den allerersten Tagen losgehen kann“, so der Kanzleramtsminister im Politik-Talk der Zeitung „Bild“. Braun spricht sich gegen Sonderrechte für geimpfte Menschen aus.

„In der Phase davor, wo wir noch nicht genügend Impfstoff haben, sagen wir ja, dass bestimmte Gruppen zuerst den Impfstoff bekommen. Das ist ein Vorteil. Und wir anderen stehen alle zurück, weil wir es richtig finden, dass diese Gruppen wegen ihrer besonderen Gefährdung zuerst geimpft werden. Dann heißt das aber umgedreht, dass ich es nicht richtig finde, wenn diese Gruppen dann daraus weitere Vorteile ziehen.“

Corona-Krise sorgt für zahlreiche neue Wortschöpfungen

4.15 Uhr: Kein anderes Thema hat den Wortschatz in diesem Jahr so stark geprägt wie die Corona-Pandemie. Zu diesem Schluss kommt das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim, wie eine Sprecherin zu den Erweiterungen des Wörterbuchs der Neologismen, also der neuen Wörter, am Montag mitteilte. Etwa 1000 neue Wörter und Wortverbindungen zu Corona hat das IDS in diesem Jahr demnach gesammelt. Auch Abstandsgebot, Aluhut und zweite Welle landeten neu in der Sammlung.

Schleswig-Holstein ist jetzt Corona-Risikogebiet

3.17 Uhr: Schleswig-Holstein ist am Sonntag als letztes Bundesland in Deutschland in der aktuellen Infektionswelle zum Corona-Risikogebiet geworden. In den vergangenen sieben Tagen kamen auf 100.000 Einwohner im Schnitt 51,6 Infektionen, wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte. Damit ist der wichtige Risikowert von 50,1 überschritten. Am Samstag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 48,9 gelegen.

Die Landesregierung meldete am Sonntagabend 154 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 15.771 Infektionen nachgewiesen worden, wie die Landesregierung weiter mitteilte. In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 114 Corona-Patienten behandelt. Die Zahl der genesenen Menschen wird auf 12.500 geschätzt. Am Sonntagnachmittag hatte bereits das Nachbar-Bundesland Mecklenburg-Vorpommern den Warnwert überschritten. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind die Bundesländer mit den geringsten Infektionszahlen.

Auf der Intensivstation am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel ist man auf Corona-Patienten vorbereitet. Das Bundesland im Norden gilt nun auch als Risikogebiet. Foto: Frank Molter / dpa

Sonntag, 6. Dezember: Trump-Anwalt Giuliani positiv getestet

21.52 Uhr: Der Anwalt von Donald Trump und frühere Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Trump teilte am Sonntagabend auf Twitter mit, dass sich der 76-Jährige mit dem Virus infiziert habe.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

Corona-Regeln in Sachsen könnten verschärft werden

21.21 Uhr: Die sächsische Landesregierung will über weitere Verschärfungen der Corona-Regeln im Freistaat beraten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“, es müsse „nachgesteuert werden in den Hotspots, in den Regionen, in denen die Zahl zu hoch ist, in denen die Kontaktnachverfolgung nicht mehr möglich ist“. Der CDU-Politiker betonte: „Wir sprechen in der Regierung darüber, was es noch für Möglichkeiten gibt. Wir werden da sicherlich im Laufe dieser Woche auch noch weitere Entscheidungen treffen.“

Kretschmer appellierte an die Eigenverantwortung der Menschen. Die meisten Bürger hielten sich an die Regeln und nähmen sich zurück. Ein Teil lehne die Maßnahmen aber ab. So entstehe ein Infektionsgeschehen, das sehr gefährlich sei und am Ende unschuldige Menschen in Mitleidenschaft ziehe.

Österreich lockert Corona-Regeln

19.58 Uhr: In Österreich wird der seit Mitte November geltende strikte Lockdown am Montag etwas gelockert. Aus der ganztägigen Ausgangssperre wird eine nächtliche Ausgangssperre von 20.00 bis 06.00 Uhr, außerdem dürfen wieder alle Geschäfte und Friseure öffnen. Zudem dürfen sich die Menschen wieder mit Mitgliedern eines anderen Haushalts treffen. Auch Museen und Bibliotheken dürfen am Montag wieder öffnen. Kulturveranstaltungen bleiben hingegen untersagt, Kinos geschlossen.

Einige Sportarten wie Eislaufen, Skilanglauf, Golf oder Leichtathletik sind wieder unter Auflagen erlaubt. Die Skigebiete dürfen aber erst ab dem 24. Dezember öffnen, Hotels und Gastronomiebetriebe müssen bis einschließlich 6. Januar geschlossen bleiben. Der strikte Lockdown war am 17. November in Kraft getreten, um die Corona-Pandemie einzudämmen.

Mehr Kontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht

19.57 Uhr: Am Montag findet der erste bundesweite Aktionstag zur Kontrolle und Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr statt. Deutschlandweit wollen die zuständigen Behörden und die Verkehrsunternehmen ihre Maßnahmen zur Umsetzung der Maskenpflicht als Schutz gegen die weitere Verbreitung der Corona-Pandemie sichtbar erhöhen.

Das Maskentragen ist in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Die Bundespolizei ermahnte in den vergangenen Wochen bereits zehntausende Bahnfahrer und Bahnhofsbesucher wegen Verstößen.

Droht „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ nach Corona-Impfungen?

19.32 Uhr: Bald sollen erste Corona-Impfungen durchgeführt werden. Längst werden nicht auf einen Schlag so viele Impfdosen verfügbar sein, um Milliarden von Menschen gleichzeitig zu immunisieren. So stellt sich die Frage, wer zuerst drankommt und ob sich Geimpfte künftig überhaupt noch an die Corona-Auflagen halten müssen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte sich in der „Bild am Sonntag“ aufgrund dieser Tatsache besorgt, dass es zu weiterer Spaltung der Gesellschaft kommen könnte. Zwischen Geimpften und Nichtgeimpften solle bei Beschränkungen des öffentlichen Lebens nicht unterschieden werden, „das spaltet nur unnötig“, glaubt Dreyer. Notwendig sei Solidarität aller Geimpften. Alle müssten sich weiter an die Regeln und die Maskenpflicht halten. Sonderveranstaltungen wie Konzerte nur für Geimpfte dürfe es ebenfalls nicht geben. Lesen Sie hier mehr zum Thema:Corona: Werden Geimpfte anders leben können als Ungeimpfte?

• Kommentar:Bund muss Impf-Pläne so transparent wie möglich gestalten

Bouffier: Ausgangssperre für Corona-Hotspots wäre vernünftig

18.29 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier plädiert für strengere Kontaktbeschränkungen in Corona-Hotspots mit hohen Inzidenzwerten von 200 und mehr Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. „Deshalb glaube ich, dass eine Ausgangssperre dort, wo nachhaltig über 200 Inzidenzen sind, notwendig ist. Aber das muss man immer in der jeweiligen Situation entscheiden“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“. Auch werde man manches verbieten müssen, „zum Beispiel Alkoholverkauf oder Alkoholnutzung in der Öffentlichkeit“.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Foto: Boris Roessler / dpa

Dänemark meldet Rekord bei Corona-Neuinfektionen

17.13 Uhr:Dänemark hat bei den erfassten Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Wie am Sonntag aus Zahlen des staatlichen Gesundheitsinstituts SSI hervorging, wurden seit Samstag 1745 neue bestätigte Fälle bekannt. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion stieg im gleichen Zeitraum um sieben auf 885. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schrieb am Sonntag auf Facebook, dass die Regierung die Einführung neuer Corona-Maßnahmen plane, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen. Das nordeuropäische Land mit rund 5,8 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang rund 90.600 Corona-Fälle.

Heilbronn kündigt nächtliche Ausgangsbeschränkungen an

17.10 Uhr: Im Corona-Hotspot Heilbronn soll es ab Dienstag eine nächtliche Ausgangsbeschränkung geben. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde am Montag verkündet, teilte eine Sprecherin der Stadt am Sonntag mit. Die Ausgangsbeschränkung soll von 21 Uhr bis 5 Uhr gelten. Das Verlassen des Hauses wäre demnach in dieser Zeit nur noch mit „triftigem Grund“ möglich, wie in den Städten Mannheim und Pforzheim, wo eine solche Regelung bereits seit dem Wochenende greift. Die Stadt überschritt zuletzt mehrere Tage den Wert von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche und gilt damit als Hotspot.

Lauterbach lobt Söder für geplante Regelverschärfung

Die von Bayern angekündigten schärferen Corona-Maßnahmen sollten nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach zügig auf ganz Deutschland ausgeweitet werden. „Der Wellenbrecher-Shutdown reicht bei weitem nicht mehr aus. Es ist nicht akzeptabel, dass wir jeden Tag bis zu 500 Tote haben", sagte Lauterbach unserer Redaktion.

Katastrophenfall, Ausgangssperre, Alkoholverbot: Bayern verschärft Corona-Regeln

14.04 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat mitgeteilt, dass die Landesregierung dem Landtag in der kommenden Woche vorschlagen wird, die Corona-Regeln bis zum 5. Januar deutlich zu verschärfen. Folgende Punkte soll der Vorschlag laut Söder umfassen:

Bayern soll wieder den Katastrophenfall ausrufen, weil, so Söder, die Belastung der Krankenhäuser besser gesteuert werden könne

Es soll eine „Allgemeine Ausgangsbeschränkung“ verfügt werden. Menschen sollen wie beim Corona-Lockdown im Frühjahr nur noch in „triftigen Gründen“ das Haus verlassen dürfen. In Corona-Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 soll eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr gelten. Über Weihnachten, vom 23. bis zum 26. Dezember, sollen die Verschärfungen nicht gelten.

Demnach sollen die zunächst für Silvester geplanten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen nicht mehr gelten. An den Tagen rund um den Jahreswechsel sollen sich genauso wie vor Weihnachten maximal fünf Menschen aus zwei Hausständen treffen dürfen

Ab Mittwoch soll an Berufsschulen komplett in den Distanzunterricht gewechselt werden. In Corona-Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 sollen Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse im Distanzunterricht unterrichtet werden. Für alle Schulen soll unabhängig vom Infektionsgeschehen gelten: Ab der 8. Klasse soll in den Wechselunterricht gewechselt werden.

Ab dem 9. Dezember soll der Konsum von Alkohol in Bayern unter freiem Himmel untersagt sein.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Corona-Regeln in seinem Bundesland deutlich verschärfen. Foto: Matthias Balk / dpa

Saisonstart von Aida Cruises: „Aidaperla“ startet auf Gran Canaria

13.45 Uhr: Das Kreuzfahrtschiff „Aidaperla“ der Reederei Aida Cruises ist am späten Samstagabend von Las Palmas auf Gran Canaria zu einer einwöchigen Tour rund um die Kanarischen Inseln gestartet. Dies teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Es ist ein Neustart für Aida Cruises in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Saison, die im November erneut unterbrochen worden war. Als zweites Schiff der Aida-Flotte werde die „Aidamar“ am 20. Dezember in See stechen. Bei den siebentägigen Touren sind auch Landgänge geplant. Die Corona-Inzidenzwerte seien auf den Kanaren seit Monaten sehr niedrig, so Aida.

Im März hatte Aida Cruises wie alle Firmen der Branche wegen der Corona-Pandemie die Reisen eingestellt. Mitte Oktober startete dann das erste Schiff zu einer Italien-Rundfahrt. Doch schon im November musste die Saison wegen der stark gestiegenen Infektionszahlen in Europa wieder abgebrochen werden. Die bisherigen Umsatzausfälle bei Aida lägen im Bereich von rund 1,5 Milliarden Euro, hieß es.

Lufthansa kappt wegen Corona-Krise bis zum Jahresende 29.000 Jobs

13.21 Uhr: Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie lässt die Lufthansa viele Jets am Boden und baut massiv Jobs ab. Bis zum Jahresende werden 29.000 Stellen weggefallen sein, bestätigte eine Unternehmenssprecherin am Sonntag einen Bericht der „Bild am Sonntag“. Übrig bleiben demnach noch 109.000 Mitarbeiter. Im Ausland werden über 20.000 Jobs gestrichen. Zudem hat die Airline das Europageschäft der Catering-Tochter LSG mit 7500 Mitarbeitern verkauft.

Im nächsten Jahr sollen in Deutschland weitere 10.000 Stellen abgebaut werden. Unterdessen steige bei der Lufthansa die Nachfrage nach Flügen über Weihnachten und Silvester an, sagte die Sprecherin. Buchungen für die Kanareninseln Teneriffa- und Fuerteventura hätten sich verdreifacht. Die Nachfrage nach Flugtickets nach Kapstadt in Südafrika und Cancún in Mexiko habe sich vervierfacht.

Wie andere Fluggesellschaften auch ist der Lufthansa-Konzern in der Corona-Krise wegen des stark reduzierten Flugangebots geschäftlich abgestürzt. Nach drei Quartalen hat das vom Staat gerettete Unternehmen im laufenden Jahr bereits einen Verlust von 5,6 Milliarden Euro ausgewiesen. Die Lufthansa musste vom Staat vor der Pleite gerettet werden und hat zu viel Personal an Bord für eine langfristig verringerte Nachfrage. Die Stellenzahl soll auf knapp 100.000 sinken, bevorzugt über Teilzeit und freiwillige Abgänge, aber auch über betriebsbedingte Kündigungen. Zudem müssen Beschäftigte Sparbeiträge leisten und etwa auf Teile ihres Einkommens verzichten.

Nach Verbot von „Querdenker“-Demo hunderte Anzeigen

12.41 Uhr: Die Bremer Polizei hat am Wochenende nach einer in letzter Minute verbotenen „Querdenker“-Demonstration 900 Menschen Platzverweise erteilt. Außerdem erhielten 700 Menschen Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und weitere 70 Strafanzeigen. Das erklärte eine Polizeisprecherin am Sonntag in Bremen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Samstag in letzter Instanz eine Demonstration der sogenannten Querdenker gegen die Corona-Maßnahmen verboten, die Veranstalter hatten mit 20.000 Teilnehmern gerechnet. Ungeachtet des Verbots versammelten sich in der Umgebung des Bremer Hauptbahnhofes mehrere Hundert Menschen, darunter auch viele Gegendemonstranten.

Umfrage: Aussicht auf Corona-Impfstoff hebt Stimmung in Deutschland

11.23 Uhr: Die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff wirkt sich positiv auf die Stimmung in Deutschland aus. Nach einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey erwartet nur noch jeder zweite Verbraucher, dass sich die Einschränkungen im Alltag länger als weitere sechs Monate hinziehen. Zum Vergleich: Im September rechneten noch gut zwei Drittel (68 Prozent) mit längeren Einschränkungen. Fast jeder vierte Befragte rechnet demnach mit einem wirtschaftlichen Aufschwung innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate.

„Einen solchen Anstieg beim Optimismus der Konsumenten haben wir seit März nicht gesehen„, sagte McKinsey-Experte Jesko Perrey. Dass sich die Stimmung trotz der verschärften Lockdown-Regeln bessere, spiegele die Signalkraft und Bedeutung eines möglichen Impfstoffes für das Konsumentenvertrauen wider.

Am meisten sehnen sich die Verbraucher der Umfrage zufolge danach, wieder unbesorgt in Restaurants und Bars gehen zu können. Daneben vermissten sie vor allem das regelmäßige Treffen mit Freunden und Familie.

Österreich: Interesse an Massentests geringer als erwartet

9.14 Uhr: In Österreich sind die Corona-Massentests angelaufen – und auf geringeres Interesse gestoßen als von der Regierung erwartet. In den ersten beiden Tagen ließen sich in den Bundesländern Wien, Tirol und Vorarlberg nach einem ersten Überblick rund 300.000 Menschen auf das Virus untersuchen.

Besonders die Teststationen in Wien waren nach Angaben der Stadt nicht ausgelastet. Am Samstag wurden 22.000 Tests gemacht, die Kapazität in der Hauptstadt liegt bei 150.000 täglich. Es wurden insgesamt nur wenige Infizierte gefunden. Von den knapp 160.000 in Tirol getesteten Menschen waren 417 positiv. Dies entspreche 0,27 Prozent, teilte das Land mit.

Die Regierung hofft, dass sich zumindest mehrere Millionen Menschen testen lassen. Die Massentests sind wichtiger Teil der aktuellen Anti-Corona-Strategie, um vor allem die symptomfreien Infizierten zu entdecken.

Queen Elizabeth II. will sich gegen Corona impfen lassen

7.22 Uhr: Großbritanniens Königin Elizabeth II. plant einem Medienbericht zufolge sich bald die Impfung gegen das Coronavirus verabreichen zu lassen. Mit einem Alter von 94 Jahren gehöre die Monarchin genau wie ihr 99-jähriger Ehemann Prinz Philip zur Risikogruppe, weshalb beide Anspruch darauf hätten, sich mit dem im Vereinigten Königreich zugelassenen Biontech-Pfizer-Vakzin impfen zu lassen, schrieb die „Mail on Sunday“.

In Großbritannien werde befürchtet, dass Impfgegner andere Menschen davon überzeugen, sich nicht gegen Covid-19 impfen zu lassen. Mehrere Mitglieder des Königshaus planten deshalb, ihre Impfung öffentlich zu machen. Auf diesem Weg sollen mehr Menschen zu dem Schritt ermutigt werden, wie die „Mail on Sunday“ weiter schrieb. Prominente wie der Monty-Python-Star Michael Palin und der Rockmusiker Bob Geldof wollen sich deshalb laut der Zeitung ebenfalls impfen lassen.

Queen Elizabeth II. bei einer Videokonferenz: Die Monarchin plant einem Medienbericht zufolge, sich bald den Corona-Impfstoff verabreichen zu lassen. Foto: Handout / Buckingham Palace via Getty Images

„Querdenker“ – Giffey sieht Verfassungsschutz gefordert

7.12 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert ein härteres Vorgehen des Staates gegen die „Querdenken“-Bewegung. „Bei Gruppen, die sich verfassungsfeindlich äußern oder einen Angriff auf die Demokratie planen, muss sich der Verfassungsschutz einschalten“, sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. „Das heißt nicht, dass alle, die bei solchen Demonstrationen mitlaufen, als Verfassungsfeinde angesehen werden.“

Giffey betonte: „Wir als Staat müssen wachsam sein, wenn die Demokratie angegriffen wird. Oder wenn unsere demokratischen Organe bedroht werden, wie neulich, als Störer in den Bundestag eingedrungen sind und Abgeordnete daran hindern wollten, ihrer Arbeit nachzugehen.“

Über 230.000 Corona-Neuinfektionen: USA registrieren neuen Höchstwert

6.20 Uhr: Die USA haben am dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen registriert. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Samstagabend mehr als 230.000 neue Fälle registriert, rund 5000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten binnen eines Tages lag bei 2527.

Die USA sind das am schwersten von der Pandemie betroffene Land weltweit. Insgesamt verzeichneten die Vereinigten Staaten bereits mehr als 14,6 Millionen Corona-Fälle. Mehr als 281.000 Infizierte starben.

Kanzleramtschef: Bisher 1,5 Millionen Menschen durch Corona-App gewarnt

5.15 Uhr: Die Corona-Warn-App hat laut Kanzleramts-Chef Helge Braun (CDU) bisher mehr als 1,5 Millionen Menschen vor einer möglichen Infektion gewarnt. „Die App hilft uns in der Pandemie sehr“, sagte Braun der „Welt am Sonntag“. Sie mache „genau das, was sie soll“. Die App zeichne die Kontakte zu Fremden auf, die ansonsten gar nicht gewarnt werden könnten.

Durch die Warnungen der App würden Braun zufolge bisher unbekannte Infektionscluster entdeckt. „Bisher haben über 100.000 Nutzer einen positiven Corona-Test in der App geteilt“, sagte der Minister. Bei 15 relevanten Kontakten je Nutzer wären das mehr als 1,5 Millionen Menschen, die bis heute von der App gewarnt worden seien. Lesen Sie auch:Corona – so könnte eine Smartwatch volle Kliniken entlasten

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), selbst Arzt, hält die deutsche Corona-Warn-App den asiatischen für überlegen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die deutsche App sei auch besser als alle asiatischen, sagte Braun der Zeitung. „Die asiatischen Apps, sofern sie auf GPS basieren, sind viel ungenauer und schicken mehr Menschen unnötig in Quarantäne.“

Intensivstationen: 40 Prozent mehr Covid-19-Patienten als im Frühjahr

0.05 Uhr: Die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland machen sich in den Kliniken bemerkbar: Einem Medienbericht zufolge kommen viele Krankenhäuser angesichts der steigenden Belastungen durch die Pandemie an ihre Grenzen. „In einzelnen Ländern wie Sachsen ist die Zahl der Intensivpatienten fünfmal so hoch wie im April. Dort geraten Kliniken an ihre Kapazitätsgrenzen oder haben diese bereits überschritten“, warnte Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) im Gespräch mit der „Welt am Sonntag“.

Gegenwärtig befinden sich laut dem Bericht 40 Prozent mehr Covid-19-Intensivpatienten auf Station als noch während der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr. Hinzu kämen rund 16.000 Corona-Fälle, die auf Normalstationen versorgt würden. „Diese haben einen deutlich höheren Versorgungsaufwand als andere Patienten“, sagte Gaß.

Im Frühjahr hätten kleinere, weniger gut ausgerüstete Kliniken ihre schwer kranken Covid-19-Patienten dem Bericht zufolge meist problemlos an Maximalversorger wie etwa Universitätskliniken überweisen können. Nun würden sich diese in manchen Regionen selbst der Belastungsgrenze nähern.

Samstag, 5. Dezember: Verbotene „Querdenker“-Demo: Bremer Polizei im Großeinsatz

Die untersagte Großdemonstration der „Querdenker“ und deren Gegenveranstaltungen in Bremen haben zu einem Großeinsatz der Polizei geführt

und deren Gegenveranstaltungen in Bremen haben zu einem Großeinsatz der Polizei geführt Die portugiesische Regierung hat die Lockerung der Corona-Einschränkungen über Weihnachten angekündigt. Allerdings werden sie unmittelbar danach wieder eingesetzt, um Neujahrsfeierlichkeiten zu verhindern

hat die Lockerung der Corona-Einschränkungen über Weihnachten angekündigt. Allerdings werden sie unmittelbar danach wieder eingesetzt, um Neujahrsfeierlichkeiten zu verhindern Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Massenimpfungen gegen das Coronavirus bis Sommer nächsten Jahres in Aussicht gestellt

In Bayern will das Kabinett will nach Angaben der Staatskanzlei am Sonntag per Videoschalte über „weitere Maßnahmen" beraten.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat vor pauschalen nächtlichen Ausgangssperren gewarnt.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) rechnet an den Weihnachtstagen im Corona-Lockdown mit einer Zunahme an häuslicher Gewalt.

Die Bundesregierung weitet ihre Hilfen für kleine und mittlere Betriebe aus, die trotz Corona ausbilden

, die trotz Corona ausbilden Die USA haben den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen registriert. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität von Samstagmorgen mehr als 227.000 neue Fälle registriert, rund 10.000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten binnen eines Tages lag bei 2607.

Freitag, 4. Dezember: Novemberhilfen werden wohl erst im Januar ausgezahlt

Die „Novemberhilfen“ der Bundesregierung werden in voller Höhe wohl frühestens im Januar ausgezahlt. Wie die „Bild“ berichtet, ist nicht einmal das Softwaretool fertig, mit dem die Anträge bearbeitet werden können. Dies gehe aus einer Anfrage der FDP hervor, heißt es in dem Bericht. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marco Buschmann geht davon daraus, dass noch kein einziger Antrag auf Novemberhilfen regulär bearbeitet wurde. Zuvor hatte bereits die Investitionsbank Brandenburg (ILB) darüber informiert, dass der Bund die Auszahlung der Hilfen erst am 10. Januar auf die Länder übertrage. Erst danach könnten nach der Prüfung von Anträgen die Novemberhilfen weiter ausgezahlt werden. Bisher hatte ein Teil der Antragssteller lediglich Abschlagszahlungen der Corona-Unterstützung erhalten.

Die Biontech-Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci halten eine Eindämmung der Corona-Pandemie bis Ende 2021 für möglich. „Es gibt keine andere Möglichkeit", sagte der wie seine Mitgründerin und Ehefrau Türeci per Video zugeschaltete Sahin am Freitag in New York bei einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung. „Wir müssen das schaffen und wir werden das schaffen." Türeci zeigte sich ebenfalls überzeugt, dieses Ziel zu erreichen. Solange weiterhin weltweit alle für die Impfstoffentwicklung und Impfstoffdistribution Zuständigen mobilisiert werden könnten, dann sei auch sie „sehr optimistisch und auch zuversichtlich".

Die portugiesische Regierung hat den Corona-Notstand bis zum 23. Dezember verlängert. Das Parlament billigte am Freitag in Lissabon einen entsprechenden Antrag von Präsident Marcelo Rebelo de Sousa. Im Notstandsdekret wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Notstand um weitere zwei Wochen verlängert werden könnte. Im Rahmen des Ausnahmezustands, der zweithöchsten Notstandsstufe, herrschen seit dem 9. November in weiten Teilen Portugals unter anderem strenge Ausgehbeschränkungen und Sperrstunden, darunter in der Hauptstadt Lissabon und der nördlichen Metropole Porto.

Auf Instagram vernetzen sich junge Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Sie sind Teil einer Gruppe, die in der Krise kaum jemand sieht. Wenn es um Risikogruppen geht, werden sie oft vergessen. Auch wenn sie sich schon an ihre Herzkrankheiten gewöhnt haben, bekommen sie diese in der Corona-Krise umso deutlicher zu spüren.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat das Bundesfinanzministerium (BMF) die Stundungsmöglichkeiten für Steuerzahler erweitert. Im vereinfachten Verfahren könnten nun Stundungen bis zum 30. Juni 20201 beantragt werden, gab das BMF auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Die entsprechenden Anträge könnten bis zum 31. März eingereicht werden. Weitere Details will das Ministerium im Laufe des Dezember bekannt geben.

Die Stadt Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz wird ab dem morgigen Samstag eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr einführen. Das teilte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck im Südwestrundfunk (SWR) mit. Der Entscheidung seien Gespräche mit der Landesregierung vorangegangen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium bestätigte der ARD, dass auch die Städte Speyer, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis bis spätestens kommenden Dienstag gleiche Ausgangssperren einführen werden.

Tschechien öffnet trotz Corona die Skigebiete des Landes am 18. Dezember. Das gab Gesundheitsminister Jan Blatny bekannt. „Wir glauben, dass die meisten Menschen wirklich zum Sport in die Berge fahren und nicht wegen der abendlichen Unterhaltung", sagte der Mediziner. Die Regierung wolle sich am Montag mit Einzelheiten zum Hygienekonzept und dem Warteschlangen-Management befassen. werde sich das Kabinett am Montag befassen. Mit einem Zustrom ausländischer Touristen wird derzeit nicht gerechnet. „In Österreich ist das für die Einheimischen gedacht, auch bei uns sollte es nur für unsere Leute sein", sagte der tschechische Regierungschef Andrej Babis im Sender Radio Zet.

Die Skigebiete in der Schweiz werden über die Weihnachtsferien offen sein. Das hat die Regierung am Freitag mitgeteilt. Allerdings müssten Hygiene-Maßnahmen befolgt und die Kapazitäten in Zügen oder Kabinenbahnen begrenzt werden.

Der Status „Risikogebiet" gilt ab Sonntag nicht mehr für Regionen des griechischen Festlands, Mittelgriechenland und Epirus, sowie Irlands, South-East. Im Gegensatz dazu stuft die Bundesregierung aber weitere Regionen in Finnland und Estland wegen hoher Infektionszahlen als Corona-Risikogebiet ein. Diese Einstufung ist zwar kein Reiseverbot aber eine Reisewarnung und soll eine möglichst große Abschreckung auf deutsche Touristen haben. Urlauber können in diesem Fall ihre Reise stornieren.

In der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) sind bisher schon 100.000 Briefe von Kindern an den Weihnachtsmann eingetroffen. Letztes Jahr wurde die 100.000-er Marke erst am Nikolaustag, 6. Dezember, geknackt, dieses Jahr schon am 3. Dezember. Die Deutsche Post erklärt sich das mit der besonderen Corona-Situation. Wunschzettel sollen bis spätestens zum dritten Advent in Himmelpfort eintreffen, dann könne noch rechtzeitig zum Fest eine Antwort losgeschickt werden. Laut Post wünschen sich die Kinder dieses Jahr öfter als sonst Gesundheit für die ganze Familie – und dass „Corona weg geht".

Die Zahl der Corona-Patienten auf deutschen Intensivstationen hat erstmals die Schwelle von 4000 überschritten. Das meldete die Deutsche Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) am Freitag. Rund 60 Prozent der Patienten werden invasiv beatmet. Die angegebene Zahl der freien Intensivbetten war in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Sie liegt laut Divi-Bericht ohne Notfallreserve aktuell bei rund 5000. Das könnte unter anderem damit zusammenhängen, dass einige Kliniken die Zahl ihrer freien Betten zunächst falsch angegeben hatten. Ein weiterer Grund kann laut Divi sein, dass Pflegepersonal etwa krankheitsbedingt ausfalle und die Krankenhäuser daher weniger Patienten aufnehmen können.

Die Bundesregierung hat betont, dass den Bürgern für eine Impfung keine Kosten entstehen sollen. „Die Impfung wird kostenlos sein", sagt ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Dies werde unabhängig von der Art der Versicherung gelten. Regierungssprecher Steffen Seibert macht auf Nachfrage deutlich, dass darüber hinaus keine finanziellen Anreize für eine möglichst große Impfbereitschaft geplant seien.

Gemeinsam mit dem deutschen Unternehmen Biontech hat der US-Pharmakonzern Pfizer ein Corona-Vakzin entwickelt. Jetzt muss der Pharmakonzern jedoch große Erwartungen auf die Impfstoffmenge dämpfen.

In Großbritannien beginnt man schon mit der Corona-Impfung. Warum dauert es in Deutschland noch länger? Es gibt Erklärungsbedarf, meint unser Kommentator Christian Kerl.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hatte gestern in seinem Pressebriefing darauf hingewiesen, dass die Zahl der Infektionen in Alten- und Pflegeheimen wieder besorgniserregend angestiegen ist. Doch besonders in der Vorweihnachtszeit ist in den Einrichtungen mit vermehrten Besuchen zu rechnen. Um das Risiko weiterer Ansteckungen vor und an den Festtagen zu verringern, haben der Pflegebeauftragte der Regierung und das RKI nun einen Leitfaden für coronasichere Besuche in Senioreneinrichtungen vorgelegt.

In den USA sind die meisten Neuinfektionen an einem Tag seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet worden. Binnen 24 Stunden seien landesweit mehr als 210.000 neue Fälle registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität am Donnerstagabend mit. Die Zahl der Toten erreichte demnach mit 2907 ebenfalls einen der höchsten bisher gemeldeten Werte.

Donnerstag, 3. Dezember: Mehr als 1,5 Millionen Corona-Tote weltweit

Weltweit sind bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Von den bis Donnerstagabend registrierten knapp 65 Millionen Ansteckungen endeten 1.500.038 tödlich, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab.

Italien hat am Donnerstag mit fast tausend Todesfällen die höchste Anzahl an Corona-Toten innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie registriert. Die Gesundheitsbehörden verzeichneten am Donnerstag 993 Todesfälle binnen 24 Stunden - das sind 24 mehr als am 27. März. Allein in der Region Lombardei, die am stärksten von der Pandemie betroffen ist, wurden den Behörden zufolge 347 Todesfälle gezählt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Corona-Vollbremsung mit stärkeren Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger ins Spiel gebracht. Durch den seit November geltenden Teil-Lockdown sei zwar das exponentielle Wachstum gestoppt, sagte er am Donnerstag. Aber das reiche nicht aus. „Die Gesamtzahlen gehen nicht runter. Ganz im Gegenteil." Wenn das so bleibe, sei klar, „dass beispielsweise an Silvester die Zahl der Kontakte auch reduziert werden muss".

Die Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim hat es mit ihrem Erklärstück „Corona geht gerade erst los" auf den ersten Platz der beliebtesten YouTube-Videos 2020 in Deutschland geschafft. Rund sechseinhalb Millionen Mal wurde der Beitrag seit Anfang April angesehen. Neben der Corona-Pandemie interessierten die Nutzer auch gesellschaftliche Entwicklungen: Auf Platz zwei landete das Moderatorenduo Joko und Klaas mit seinem 15-Minuten-Clip über sexuelle Belästigung von Frauen im Alltag und in sozialen Netzwerken.

Berlins Kultursenator Klaus Lederer zweifelt an einer Berlinale im gewohnten Rahmen. Das Filmfestival ist für den Februar geplant. „Dass eine normale Berlinale, wie wir sie hatten, nicht kommen wird, wissen wohl alle", sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er sei angesichts der Pandemie-Zahlen in der Hauptstadt zurückhaltend, ob im Februar in einem gewissen Maß schon wieder physischer Kulturgenuss möglich sein werde. Die Berlinale ist eine Kultureinrichtung des Bundes und zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die Organisatoren ha

zweifelt an einer Berlinale im gewohnten Rahmen. Das Filmfestival ist für den Februar geplant. „Dass eine normale Berlinale, wie wir sie hatten, nicht kommen wird, wissen wohl alle“, sagte der Linke-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Er sei angesichts der in der Hauptstadt zurückhaltend, ob im Februar in einem gewissen Maß schon wieder physischer Kulturgenuss möglich sein werde. Die Berlinale ist eine Kultureinrichtung des Bundes und zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Die hatten betont, es sei nach wie vor ihr Wunsch, die Berlinale als physisches Festival zu organisieren und so „auch 2021 einen Ort des Austauschs und der Begegnung zu bieten“. In Corona-Hotspots im Südwesten dürfen die Bürger künftig nachts nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen. Die baden-württembergische Landesregierung einigte sich am Donnerstag auf die nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. In der US-Bevölkerung gibt es Zweifel an der Sicherheit des Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus. Die ehemaligen Präsidenten Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton wollen sich vor laufenden Kameras impfen lassen, um die Bürger zu überzeugen. Das berichtete der Fernsehsender CNN. In einer Umfrage Mitte November hatten sich lediglich 58 Prozent zu einer Corona-Impfung bereiterklärt. Der renommierte amerikanische Immunologe Anthony Fauci hatte zuletzt Bedenken zurückgewiesen, wonach die Entwicklung der Impfstoffe in den USA zulasten von Verträglichkeit und Wirksamkeit beschleunigt werde.

Barack Obama, George W. Bush und Bill Clinton wollen sich vor laufenden Kameras impfen lassen, um die Bürger zu überzeugen. Das berichtete der Fernsehsender CNN. In einer Umfrage Mitte November hatten sich lediglich 58 Prozent zu einer Corona-Impfung bereiterklärt. Der renommierte amerikanische Immunologe hatte zuletzt Bedenken zurückgewiesen, wonach die Entwicklung der Impfstoffe in den USA zulasten von Verträglichkeit und Wirksamkeit beschleunigt werde. Nach einer Überprüfung durch baden-württembergische Behörden darf die Drogeriekette dm einen Antikörpertest regulär verkaufen. Bereits seit Anfang November hatte dm den Antikörpertest im Online-Shop angeboten. Nach Warnungen von Verbraucherschützern und Fachleuten hatte das baden-württembergische Sozialministerium eine Überprüfung des Angebots angekündigt. Denn nach Rechtsauffassung des Ministeriums sei eine Abgabe eines Antikörper-Tests nur an Fachleute erlaubt, sofern er tatsächlich einen diagnostischen Zweck hat. Die zuständige Marktüberwachungsbehörde habe nun „keinen Hinweis auf einen unzulässigen Vertrieb der Probenahme- und Einsendekits“ gefunden, teilte das Tübinger Regierungspräsidium mit. Dm hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe.

dm einen Antikörpertest regulär verkaufen. Bereits seit Anfang November hatte dm den Antikörpertest im Online-Shop angeboten. Nach Warnungen von Verbraucherschützern und Fachleuten hatte das baden-württembergische Sozialministerium eine Überprüfung des Angebots angekündigt. Denn nach Rechtsauffassung des Ministeriums sei eine Abgabe eines Antikörper-Tests nur an erlaubt, sofern er tatsächlich einen diagnostischen Zweck hat. Die zuständige Marktüberwachungsbehörde habe nun „keinen Hinweis auf einen unzulässigen Vertrieb der Probenahme- und Einsendekits“ gefunden, teilte das Tübinger Regierungspräsidium mit. Dm hat seinen Hauptsitz in Karlsruhe. Die telefonische Krankschreibung bei leichten Atemwegsbeschwerden wird noch bis ins Frühjahr hinein möglich sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss beschloss die Verlängerung der Sonderregelung um drei Monate bis zum 31. März 2021. Hintergrund seien „die deutschlandweit anhaltend hohen Covid-19-Infektionszahlen“, erklärte das Gremium. Die telefonische Krankschreibung kann für bis zu sieben Tage erfolgen und um maximal sieben weitere Tage verlängert werden. Die niedergelassenen Ärzte müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Patienten durch eine eingehende telefonische Befragung überzeugen. Ziel der Regelung ist es, das Infektionsrisiko in Arztpraxen zu senken und die Ärzte zu entlasten. Mehr dazu lesen Sie hier: Wegen Corona-Zahlen: Telefonische Krankschreibungen bis März.

bei leichten Atemwegsbeschwerden wird noch bis ins Frühjahr hinein möglich sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss beschloss die Verlängerung der Sonderregelung um drei Monate bis zum 31. März 2021. Hintergrund seien „die deutschlandweit anhaltend hohen Covid-19-Infektionszahlen“, erklärte das Gremium. Die telefonische Krankschreibung kann für bis zu sieben Tage erfolgen und um maximal sieben weitere Tage verlängert werden. Die niedergelassenen müssen sich dabei persönlich vom Zustand der Patienten durch eine eingehende telefonische Befragung überzeugen. Ziel der Regelung ist es, das Infektionsrisiko in Arztpraxen zu senken und die Ärzte zu entlasten. Wegen Corona-Zahlen: Telefonische Krankschreibungen bis März. Drei Abende, 74 Infektionen: Eine Studie analysiert Clubabende in Berlin. Eine Gruppe von Menschen war beim Feiern besonders gefährdet. Lesen Sie dazu: Studie – Wie wurde der Club X in Berlin Corona-Drehscheibe?

Studie – Wie wurde der Club X in Berlin Corona-Drehscheibe? Der Fernbus-Anbieter Flixbus bietet ab dem 17. Dezember vorübergehend wieder Verbindungen an. In Deutschland sollen dann 150 Ziele angefahren werden, wie das Unternehmen in München mitteilte. Das Angebot bleibe zunächst bis zum 11. Januar begrenzt. Flixbus hatte seinen Betrieb am 3. November wegen der neuen Corona-Kontaktbeschränkungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorübergehend eingestellt. Zu den Abfahrts- und Ankunftsorten mit Beginn der Schulferien und an den Feiertagen gehören außer Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln auch zahlreiche kleine Städte, hieß es. Zudem werden Fahrten ins benachbarte Ausland angeboten. Lesen Sie dazu : Flixbus nimmt Betrieb über Feiertage wieder auf – 150 Ziele

bietet ab dem 17. Dezember vorübergehend wieder Verbindungen an. In Deutschland sollen dann 150 Ziele angefahren werden, wie das Unternehmen in München mitteilte. Das Angebot bleibe zunächst bis zum 11. Januar begrenzt. Flixbus hatte seinen Betrieb am 3. November wegen der neuen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorübergehend eingestellt. Zu den Abfahrts- und Ankunftsorten mit Beginn der Schulferien und an den Feiertagen gehören außer Großstädten wie Berlin, München, Hamburg oder Köln auch zahlreiche kleine Städte, hieß es. Zudem werden Fahrten ins benachbarte Ausland angeboten. : Flixbus nimmt Betrieb über Feiertage wieder auf – 150 Ziele RKI-Präsident Lothar Wieler macht zu Beginn des Pressebriefings klar: „Die Lage bleibt weiterhin sehr angespannt.“ Die Zahlen seien immer noch zu hoch, es gebe immer mehr Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Er erwarte, dass es noch „viele weitere Tote“ geben wird.

