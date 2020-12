Do, 03.12.2020, 10.24 Uhr

Der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 94 Jahren an einer Corona-Infektion. Er stand von 1974 bis 1981 an der Spitze Frankreichs und sorgte für eine Modernisierung des Landes. Unter ihm wurden zum Beispiel Abtreibungen legalisiert und das Wahlalter auf 18 abgesenkt.