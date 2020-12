Neues Banksy-Bild aufgetaucht: Das Graffito zeigt eine niesende Frau

An einer Hauswand in Bristol ist ein neues Graffito aufgetaucht – offenbar ein Werk des Künstlers Banksy. Das Bild an der Wand eines Doppelhauses in der Vale Street in Totterdown zeigt eine Frau in einem Kopftuch, die niest und deren Gebiss dadurch durch die Luft fliegt. Durch das Niesen lässt die Frau außerdem ihren Spazierstock und ihre Handtasche fallen.

Der britische Streetart-Künstler Banksy postete am Donnerstagnachmittag auf Instagram Fotos des Graffitos – Banksys üblicher Weg, um zu bestätigen, dass er ein Kunstwerk geschaffen hat. Unter die Fotos schrieb Banksy „Aachoo!!“ – offenbar der lautmalerische Kommentar zum Niesen der Frau auf seinem Wandbild.

Bristol: Anwohner Dale Comley beobachtete Banksy

Dale Comley, der in der Vale Street in Totterdown wohnt, sagte der BBC, er habe am frühen Donnerstagmorgen einen „klobigen Mann in einer Warnweste“ gesehen, den er für Banksy hielt. „Ich sah einen Mann in einer Warnweste, der sich gegen das Geländer gegenüber lehnte. Er schaute die ganze Zeit auf die Wand“, so Comley gegen über der BBC. Und er fügt hinzu: „Wenn er [Banksy] es war, bin ich sehr enttäuscht, dass ich nicht besser aufgepasst habe.“

Lesen Sie auch: Neues Banksy-Werk: Künstler stiftet Schiff zur Seenotrettung

Ein Graffito von Banksy ist auf einer Wand in der Vale Street aufgetaucht. Foto: Claire Hayhurst / dpa

Banksy versucht, seine Identität geheim zu halten. Bekannt ist, dass er aus Bristol stammt und Ende der 90er-Jahre nach London kam. Einen Namen machte er sich mit seinen gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven. Immer wieder tauchen Kunstwerke von ihm auf. Im Oktober 2020 schuf Banksy ein neues Bild auf einer Gebäudewand in der britischen Stadt Nottingham.

Mehr zur Arbeit des Künstlers:Banksys Monet-Adaption für 8,4 Millionen Euro versteigert

Das schwarz-weiße Bild zeigt ein kleines Mädchen, das mit einem Fahrradreifen Hula-Hoop spielt. Vor der Wand war ein demoliertes Fahrrad mit einem fehlenden Hinterrad an einem Laternenmast angeschlossen. Nachbarn fassten die Darstellung als Aufmunterung während der Corona-Pandemie auf, da Nottingham eine der am stärksten betroffenen Städte in Großbritannien war. Zuvor ehrte Banksy die Helden der Corona-Krise mit einem Gemälde im General Hospital in Southampton. (bef)

Auch interessant:War Banksy bei Kunstveranstaltung und keiner hat es gemerkt?