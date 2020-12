Fr, 11.12.2020, 07.37 Uhr

Im dänischen Kopenhagen wurde unlängst der größte vertikale Bauernhof Europas in Betrieb genommen. Bald sollen in den unzähligen Regalen Salate, Kräuter und Grünkohl wachsen. Ohne Erde und ohne Sonne, dafür aber in einer Nährlösung und unter dem Licht von 20.000 speziellen LED-Leuchten.