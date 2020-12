Sind Reisen in andere Bundesländer an Weihnachten verboten?

Angesichts von Höchstwerten bei den Corona-Sterbefällen und bei Neuinfektionszahlen in Deutschland fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine deutliche Verschärfung der Maßnahmen. Bayern macht derweil mit verschärften Maßnahmen schon mal Ernst.

Berlin. Ist das Reisen in ein anderes Bundesland um die Weihnachtsfeiertage erlaubt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Thema.

Weihnachten: Sind Reisen in andere Bundesländer erlaubt?

Das Jahr 2020 war wohl ein einmaliges Jahr, vorausgesetzt die Corona-Pandemie wird 2021 beendet

Auch Weihnachten wird deutlich anders als die Jahre davor, zumal wohl am Sonntag neue Einschränkungen beschlossen werden

Was heißt das für die Reisezeit zwischen den Jahren? Wir zeigen, was Sie vor den Feiertagen wissen sollten

Das diesjährige Weihnachtsfest löst Corona-bedingt wohl mehr Fragen als Vorfreude aus: Während zunächst von Lockerungen während der Feiertage die Rede war, könnte der Corona-Gipfel am Sonntag die gelockerten Regeln wieder verschärfen und die Anzahl der erlaubten Personen beim Weihnachtsessen wieder verringern. Auch erlassen derzeit immer mehr Bundesländer Ausgangsbeschränkungen. Da stellt sich die Frage, ob Weihnachtsbesuche in anderen Bundesländern überhaupt möglich sein werden. Lesen Sie hier: Wann ist Angela Merkels Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel?

Obwohl laut Kanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) enger Personenverkehr während der Weihnachtszeit bestmöglich vermieden werden sollte, ist das Reisen innerhalb Deutschlands grundsätzlich nach wie vor gestattet. Die Bundesregierung rät allerdings von nicht zwingend erforderlichen Reisen ab: Dazu zählen insbesondere touristische Reisen und somit unter anderem auch der Skiurlaub.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

An Weihnachten in andere Bundesländer: Das sollten Reisende beachten

Entschließt man sich dennoch, über die Feiertage in ein anderes deutsches Gebiet zu reisen, muss man sich mit den Corona-Regeln des jeweiligen Bundeslandes vertraut machen. Schließlich unterscheiden sich die Vorschriften der Länder den jeweiligen Inzidenzen entsprechend – in einigen Regionen herrschen sogar nächtliche Ausgangssperren. Lesen Sie dazu: In diesen Städten und Kreisen gelten Ausgangsbeschränkungen

Immer mehr Bundesländer fordern einen harten Lockdown Immer mehr Bundesländer fordern einen harten Lockdown

Mit der Reise in ein anderes Bundesland stellt sich für viele auch die Frage nach der Unterkunft: Hotelübernachtungen für Verwandtenbesuche hält Merkel „für falsch“ – einige Bundesländer machen für nicht-touristische Übernachtungen im Hotel allerdings Ausnahmen. Lesen Sie hier:Weihnachten im Hotel: Diese Bundesländer erlauben es

Corona-Pandemie: Diese Reisemöglichkeiten gibt es

Möchte man nicht mit dem Auto quer durch Deutschland fahren, gibt es auch um die Corona-Weihnachtszeit Alternativen: So stellt die Deutsche Bahn zusätzliche 100 Sonderzüge zur Verfügung. Ein neues Reservierungssystem sorgt außerdem für genügend freie Sitzplätze – und damit Abstand zwischen den Fahrgästen.

Auch das Reisebusunternehmen Flixbus bietet seine Dienstleistung ab dem 17. Dezember wieder an. 150 Zielorte können per Fernbus erreicht werden.

Reisen mit dem Flugzeug stehen ebenfalls nach wie vor zur Verfügung – an deutschen Flughäfen und Airline-intern gelten ebenfalls die Hygiene- und Abstandsregeln. (day)

Corona – Mehr zum Thema