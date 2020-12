Lockdown: Welche Corona-Regeln gelten an Weihnachten?

Berlin. Ab Mittwoch gelten in Deutschland strengere Corona-Regeln. Was bedeutet der Lockdown für Weihnachten und Silvester? Ein Überblick.

Die zweite Welle der Corona-Pandemie hat Deutschland heftig erfasst. Ein harter Lockdown soll das Infektionsgeschehen bremsen

Das Weihnachtsfest darf demnach nur noch im engsten Familienkreis gefeiert werden. An Silvester sind Ansammlungen nicht erlaubt, es gilt ein Böllerverbot

Welche Corona-Regeln jetzt genau an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und Silvester gelten, lesen Sie im Überblick

Deutschland verschärft zum die Corona-Maßnahmen: Bund und Länder haben sich auf einen harten Lockdown ab dem 16. Dezember geeinigt, um den steigenden Infektionszahlen entgegenzuwirken. Die vorangegangenen Maßnahmen des „Lockdown light“ hätten nicht die gewünschte Wirkung erzielt.

Die neuen Regeln gelten zunächst bis zum 10. Januar. Sollte sich die Lage bis dahin nicht verbessert haben, kann der Lockdown aber verlängert werden. Mehr dazu:Lockdown ab Mittwoch – Das wurde beim Gipfel beschlossen

Auch für das Weihnachtsfest und Silvester haben sich die Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf verschärfte Maßnahmen geeinigt. Einige Bundesländer haben sogar einen noch engeren Rahmen für die Feiertage beschlossen. Ob Sie trotzdem Ihr Fest wie geplant feiern können, erklärt der Überblick.

Corona-Regeln an Weihnachten: Feiern nur im engsten Familienkreis

Die bisherige Ausnahmeregelung, dass bis zu zehn Personen gemeinsam Weihnachten feiern dürfen, wird gekippt. Bundesweit gilt für die Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen, dass „Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Menschen“ zugelassen sind. Dabei ist nicht relevant, aus wie vielen Haushalten die Menschen zusammenkommen.

Zum engsten Familienkreis zählen Lebenspartner sowie direkte Verwandte wie Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushaltsangehörige, auch wenn dies mehr als zwei Hausstände bedeutet. An Weihnachten sollen zudem bundesweit einheitlich keine Hotelübernachtungen möglich sein.

Corona-Gipfel: Kontakte vor Heiligabend deutlich einschränken

Die Bundesregierung appelliert zudem an die Bürger, vor den Familientreffen unbedingt eine „Schutzwoche“ einzuhalten. Kontakte sollten mindestens fünf bis sieben Tage vor Heiligabend auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Gottesdienste und andere Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften sind an den Weihnachtsfeiertagen nur erlaubt, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Dabei muss eine Maskenpflicht am Platz durchgesetzt werden, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden. Die Bundeskanzlerin kündigte bei der Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel aber an, dass man mit den Glaubensvertretern weiter beraten werden.

Rund 4000 Besucher zählen normalerweise jeweils die beiden Nachmittags-Gottesdienste im Magdeburger Dom. Heiligabend dürfen aber nur 300 Gäste maximal ins Gotteshaus. Dafür gibt es Tickets: In vier Farben wurden jeweils 300 Karten gedruckt, die den Zugang zu einem der vier verkürzten Gottesdienste erlauben. Foto: Peter Gercke / ZB

Corona-Regeln an Weihnachten: Verschärfte Regeln in einzelnen Bundesländern

Berlin: Entscheidungen beim Bund-Länder-Gipfel hin oder her: In der Hauptstadt dürfen sich an den Feiertagen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Nach dem Corona-Gipfel zum harten Lockdown ab 16. Dezember berät der Berliner Senat noch am Sonntag über die Umsetzung in der Stadt.

Entscheidungen beim Bund-Länder-Gipfel hin oder her: In der Hauptstadt dürfen sich an den Feiertagen maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Nach dem Corona-Gipfel zum harten Lockdown ab 16. Dezember berät der Berliner Senat noch am Sonntag über die Umsetzung in der Stadt. Rheinland-Pfalz: Hier dürfen sich ebenfalls maximal bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Ursprünglich hatte die Landesregierung Lockerungen für den 23. bis 27. Dezember und Treffen mit bis zu zehn Personen in Aussicht gestellt.

Hier dürfen sich ebenfalls maximal bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Ursprünglich hatte die Landesregierung Lockerungen für den 23. bis 27. Dezember und Treffen mit bis zu zehn Personen in Aussicht gestellt. Sachsen-Anhalt: Das Bundesland plant bisher auch nur ein kleines Weihnachtsfest für die Bevölkerung: Fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen zusammenkommen.

Böllerverbote und keine Partys: Diese Corona-Regeln gelten an Silvester

Am Silvester- sowie am Neujahrstag wird bundesweit ein „An- und Versammlungsverbot“ umgesetzt. Das bedeutet, dass sich in der Öffentlichkeit keine Grüppchen treffen dürfen. Außerdem werden die Ausnahmeregelungen für das Weihnachtsfest nicht gelten – an Silvester und Neujahr gelten die üblichen Kontaktbeschränkungen.

Darüber hinaus gilt ein Feuerwerksverbot auf publikumsträchtigen Plätzen. Diese müssen von den Gemeinden und Landkreisen festgelegt werden. Zudem wird der Feuerwerksverkauf in diesem Jahr generell verboten, vom Böllern wird generell abgeraten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte, es werde „ein stilles Silvester“ werden.

