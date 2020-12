Baumärkte vor Lockdown: So reagiert das Internet auf den Ansturm

Deutschland kehrt wegen des Anstiegs der Corona-Infektionszahlen und -Todesfälle am Mittwoch zu einem harten Lockdown zurück. In Berlin begrüßen viele Menschen diese Entscheidung

Kurz bevor am Mittwoch der harte Lockdown mit der Schließung der meisten Geschäfte startet, ist der Ansturm auf die Baumärkte in vollem Gange. Nutzer in den sozialen Medien posten jede Menge Bilder von langen Schlangen vor Obi, Bauhaus, Hornbach und Co..

Nur mal eben schnell noch in den Baumarkt. LOL pic.twitter.com/cYJo9piHid — Nessa (@nessi6688) December 14, 2020

Während die einen durchaus belustigt von ihren Erfahrungen im Gang mit den Eisenwaren berichten, herrscht bei anderen Nutzern die Sorge, dass das dichte Gedränge für einen Anstieg der Infektionszahlen sorgt.

So warnt dieser Twitter-User zum Beispiel vor einem Besuch im Baumarkt und vergleicht den Ansturm mit der filmischen Darstellung des Angriffs auf Troja. Logischerweise ohne Pferdestatur. Das Holz dafür ist ja im Baumarkt.

Ernstgemeinter Tipp, fahrt heute und morgen nicht in den Baumarkt. 😱🙄

Parkplätze sind komplett dicht und innen sieht es wohl ähnlich aus #MaskeAuf pic.twitter.com/g87cHR8yl7 — Manfred (@breznsoiza) December 14, 2020

Während die einen den Vergleich mit der Vergangenheit suchen, richtet der Nutzer DaCon seinen Blick in die Zukunft. Im Massenandrang auf Schrauben und Dübel erkennt er anscheinend Anzeichen religiöser Hysterie. Die Gründung einer eigenen Kirche ist da nicht mehr weit.

mehrere Wochen ohne #Baumarkt wird dann vermutlich die kollektive Nahtoderfahrung im #CoronaVirusDE Land. ... So gründete sich 'The Church of Hornbach' im Jahr 2021 aus dem spirituellen Erwachen im #Corona #Lockdown, steht dann in den Geschichtsbüchern — DaCon (@_DaCon) December 13, 2020

Lockdown-Ansturm auf Baumärkte: Liegt es am Renovierungsdrang?

Nicht wenige Nutzer fragen sich, was die vielen Menschen während des Lockdowns mit ihrer Baummarktbeute überhaupt anstellen wollen. Wobei ja gerade jetzt die Zeit dafür da ist, sich einen Garten anzulegen und sich gleich auch noch eine Pergola und ein Baumhaus hinein zu zimmern, wie Nutzer Plumpsjen ironisch bemerkt.

Vor dem Baumarkt steht Auto an Auto. Wer jetzt sein Haus nicht renoviert, wann dann? Wer jetzt keinen Garten anlegt, wann dann? Wer jetzt keine Pergola baut, wann dann? Wer jetzt kein Baumhaus baut, wann dann? Wer jetzt keinen Zaun braucht, wann dann? Wer jetzt... — Plumpsjen (@Mudditanzt01) December 14, 2020

Überraschend ist der Run auf die Baumärkte indes nicht. Bereits während des ersten Lockdowns im Frühjahr strömten überdurchschnittlich viele Kunden in die Heimwerkerläden. Dementsprechend scheinen sich die Angestellten im Baumarkt, wie Nutzer Don Schnulze bereits mit Galgenhumor feststellt, auf den Kundenandrang vorbereitet zu haben.

Ich (Verkäufer im Baumarkt) beim Gedanken an die nächsten 2 Arbeitstage pic.twitter.com/3jCfCjPTCJ — Don Schnulze (@DonSchnulze) December 13, 2020

Dass die Gefahr, sich in Menschenmassen anzustecken, durchaus real ist, verdeutlich jedoch der Post von Nutzer Daniel. Bei ihm schlug die Corona-Warn-App laut eigener Aussage gleich doppelt nach dem Besuch im Baumarkt an. (fmg)

Mein letzter Baumarkt-Besuch. Ich bin ansonsten komplett im Lockdown, weil Risiko-Patient. pic.twitter.com/t99vnrmgsf — Daniel (DC2ZP) (@dc2zp) December 14, 2020

