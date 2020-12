Corona: Virus-Mutation in Großbritannien - Wird Flugverkehr eingeschränkt?

In Italien steigen die Corona-Zahlen stark an. Die Regierung verhängt deshalb einen erneuten harten Lockdown für das gesamte Land.

Belgien hat aufgrund der neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich gekappt.

Eine Mutation des Coronavirus ist offenbar 70 Prozent ansteckender und verbreitet sich rasch in Großbritannien: Premier Johnson hat den Lockdown in London und weiteren Teilen Englands deutlich verschärft

Die Niederlande verbieten Flugzeugen aus Großbritannien die Landung, um die Ausbreitung der neuen Virus-Variante zu verhindern

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP wird auch im Bundesgesundheitsministerium eine Einschränkung des Flugverkehrs aus dem Vereinigten Königreich erwogen

Die Bundesregierung hat mehr Impfdosen gegen das Coronavirus für Deutschland gesichert

In Südafrika ist eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden. In der zweiten Welle infizierten sich mehr jüngere Menschen als bisher

Ein Mitglied des Ethikrates hat in einem offenen Brief drastische Forderungen an Impfgegner gestellt

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat mehr als 22.700 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet – die höchste Zahl bislang an einem Sonntag

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher insgesamt mehr als 1.508.500 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 26.100 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

In Großbritannien breitet sich eine Mutation des neuartigen Coronavirus aus: Sie verbreite sich womöglich deutlich schneller als die bisher bekannten Varianten, sagte Premierminister Boris Johnson. Die britische Regierung hat einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London verhängt.

Um die Ausbreitung der Virus-Mutation zu verhindern, haben die Niederlande ein Landeverbot für Flugzeuge aus dem Vereinigten Königreich verhängt. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP werden ähnliche Maßnahmen im Bundesgesundheitsministerium erwogen.

Die Bundesregierung hat sich zusätzliche Impfdosen des Unternehmens Biontech gesichert. Dabei gehe es um 30 Millionen Dosen auf Grundlage nationaler Vereinbarungen, berichtete „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf Angaben des Bundesgesundheitsministeriums. Dazu kommen demnach 55,8 Millionen Biontech-Dosen, die über das von der EU bestellte Kontingent nach Deutschland gehen. Zudem solle Deutschland über die EU 50,5 Millionen Impfdosen des US-Herstellers Moderna erhalten, hieß es weiter.

Corona-News des Tages: RKI gibt mehr als 33.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland bekannt

In Deutschland sind 22.771 Neuinfektionen binnen 24 Stunden mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mit. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle lag bei 409.

Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen. Am vergangenen Sonntag waren 20.200 Neuinfektionen und 321 neue Todesfälle vermeldet worden.

Sonntag, 20. Dezember: Union erwägt Steuer auf Online-Pakete

13.43 Uhr: Die Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten der deutschen maßgeblich zu Gunsten des Onlinehandels verschoben. Der Einzelhandel hingegen leidet unter teils deutlichen Einsatzbußen. Daher plant die Unionsfraktion im Bundestag laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ eine Besteuerung von Paketen im Online-Handel. Das eingenommene Geld soll zum Aufbau eines „Innenstadtfonds“ dienen, der dem Einzelhandel zugute kommt.

Belgien kappt Verbindungen nach Großbritannien

13.16 Uhr: Belgien hat aufgrund der mutierten Version des Coronavirus in Großbritannien seine Verkehrsverbindungen zum Vereinigten Königreich gekappt. Flüge und Zugverbindungen aus Großbritannien würden ab Mitternacht gestoppt, kündigte ein Regierungsvertreter in Brüssel an. Regierungschef Alexander De Croo sagte im Fernsehsender VRT, die Aussetzung der Flug- und Zugverbindungen werde für mindestens 24 Stunden gelten. In den Niederlanden dürfen bereits keine Flugzeuge mehr aus Großbritannien landen. In Deutschland wird ein ähnlicher Schritt erwogen.

Montgomery: Das mutierte Virus ist ansteckender und wird mehr Infektionen erzeugen

12.52 Uhr: Die Mutation des Corona-Virus in Großbritannien stellt nach Einschätzung von Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery die bisherige Impfstrategie nicht in Frage. Im Gespräch mit unserer Redaktion verwies er auf die Aussagen des britischen Premiers Boris Johnson, wonach das mutierte Virus zwar ansteckender sei, aber von den Impfstoffen erfasst werde. Auch die Grippeimpfung variiere je nach „Viren-Cocktail“ von Jahr zu Jahr: „Das kann uns auch beim Corona-Virus passieren“, sagte Montgomery. Er sei „eher nicht“ beunruhigt.

Die Mutation zeige, „dass wir uns noch konsequenter schützen müssen, weil ein ansteckenderes Virus natürlich auch mehr Infektionen erzeugt. Sinnvoll ist mit Sicherheit, Kontakte einzuschränken“, so Montgomery. Nach den bisherigen Erkenntnissen verändert sich das Virusgenom, nicht aber das Protein auf seiner Oberfläche. Die Impfmittel richten sich nicht gegen das Genom, sondern gegen das Oberflächen-Protein.

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery ist wegen der Mutation des Coronavirus in Großbritannien eher nicht beunruhigt. Foto: Guido Kirchner / dpa

Neue Coronavirus-Mutation laut Drosten noch nicht in Deutschland

11.53 Uhr: In Deutschland ist die neue Coronavirus-Variante, die sich derzeit in Großbritannien ausbreitet, nach Angaben von Christian Drosten bisher nicht aufgetaucht. Die Verbreitung könne Zufall sein, schreibt der Coronavirus-Experte der Berliner Charité auf Twitter. Die Mutationen verschafften dem Virus nicht zwingend einen Selektionsvorteil, auch wenn das möglich sei. Ein Selektionsvorteil kann dazu führen, dass sich ein Virus leichter ausbreiten kann.

Die B.1.1.7-Linie hat zwei evtl. verstärkende und eine wohl abschwächende Mutation (ORF8). Weitere unklare Mutationen. Ursprungsvirus/Mutante noch nicht im Labor verglichen. Verbreitung kann Zufall sein, nicht zwingend Selektionsvorteil, aber möglich. In D bisher nicht gesehen. https://t.co/gn6xl2Xrl3 — Christian Drosten (@c_drosten) December 20, 2020

Ersten Analysen britischer Wissenschaftler zufolge verfügt die neue Variante über ungewöhnlich viele genetische Veränderungen, vor allem im Spike-Protein. Dieses Protein benötigt das Virus, um in Zellen einzudringen. Der in Großbritannien eingesetzte Impfstoffe des Mainzer Unternehmens Biontech erzeugt eine Immunantwort gegen genau dieses Protein. Deswegen gibt es die Befürchtung, dass der Impfstoff gegen die neue Variante möglicherweise nicht wirkt.

11.24 Uhr: Nach dem Auftreten einer Mutation des Coronavirus in Großbritannien ist auch für Deutschland die Einschränkung des Flugverkehrs aus dem Königreich eine „ernsthafte Option“. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Sonntag aus Kreisen des Bundesgesundheitsministeriums erfuhr, gelte dies wegen einer neuen Variante des Coronavirus auch für Südafrika. In den Niederlanden dürfen bereits vorerst keine Flugzeuge mehr aus Großbritannien landen.

Jeder zweite Deutsche für Verbot der Weihnachtsgottesdienste

10.12 Uhr: Die Polizei hat im nordrhein-westfälischen Gelsenkirchen eine Weihnachtsfeier wegen der Corona-Auflagen vorzeitig beendet und zwei Teilnehmer in Gewahrsam genommen. Ein 49-Jähriger und seine 37 Jahre alte Partnerin hätten bei den polizeilichen Maßnahmen Widerstand geleistet, wobei eine Beamtin leicht verletzt worden sei, teilte die Polizei mit.

Zuvor waren die Beamten zu einer Ruhestörung gerufen worden. Sie hatten am späten Freitagabend mehrere Feiernde aus mehr als zwei Haushalten in einer als Büro genutzten Wohnung angetroffen. Wegen der Corona-Bestimmungen habe die Party beendet werden müssen – zum Missfallen der Teilnehmer. Gegen das Paar wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Allen Beteiligten droht ein Bußgeld.

9.25 Uhr: Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet skeptisch gezeigt, ob Weihnachtsgottesdienste tatsächlich in der bisher geplanten Form stattfinden können. „In den nächsten Tagen werde ich angesichts der aktuellen Lage noch einmal Gespräche mit den Kirchen führen“, kündigte der CDU-Politiker im „Tagesspiegel am Sonntag“ an.

Jeder zweite Deutsche ist angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen für ein Verbot öffentlicher Weihnachtsgottesdienste. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich 50 Prozent dafür aus, Präsenzgottesdienste zu untersagen, nur 35 Prozent sind für die Gottesdienste. 15 Prozent machten keine Angaben.

Sollten Weihnachtsgottesdienste erlaubt sein? Jeder zweite Deutsche ist dagegen. Foto: Arne Dedert / dpa

Neue Corona-Mutation: Niederlande verbieten Flüge aus Großbritannien

8.04 Uhr: Um die Ausbreitung einer in Großbritannien aufgetretenen neuen Variante des Coronavirus zu verhindern, dürfen aus dem Königreich kommende Passagiermaschinen vorerst nicht mehr in den Niederlanden landen. Diese Regelung gelte von Sonntagmorgen bis zum 1. Januar, erklärte die Regierung in Den Haag. Sie teilte zudem mit, dass ein Fall der neuen Mutation, die offenbar besonders ansteckend ist, auch in den Niederlanden entdeckt wurde.

Das Flugverbot trat am Sonntagmorgen um 8 Uhr in Kraft und soll zunächst bis zum 1. Januar gelten. Mögliche Regeln für andere Verkehrswege würden derzeit überprüft, erklärte das Gesundheitsministerium weiter. Zudem solle mit anderen EU-Staaten darüber beraten werden, mit welchen Schritten eine Ausbreitung der neuen Corona-Mutation verhindert beziehungsweise begrenzt werden könne.

Ex-Verfassungsrichter Papier hat Bedenken gegen die Impf-Verordnung

7.31 Uhr: Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat rechtliche Bedenken gegen die Impf-Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erhoben. Die grundsätzlichen Entscheidungen, ob und nach welchen allgemeinen Kriterien einzelne Personengruppen bei der möglicherweise lebensrettenden Impfung bevorzugt würden, müsse „der parlamentarische Gesetzgeber selbst treffen“, sagte Papier unserer Redaktion.

Dies gelte jedenfalls dann, wenn Impfungen „für eine erhebliche Zeit nicht allen impfwilligen Personen zur Verfügung stehen“. Über eine Ministerverordnung dürften sicherlich „die Abgrenzungen der Personengruppen im Detail sowie die Bestimmungen des Verfahrens und der Zuständigkeiten geregelt werden“, fügte der ehemals oberste Richter Deutschlands hinzu.

Die grundsätzliche Entscheidung über die Priorisierung sei allerdings „so wesentlich für den verfassungsrechtlich geforderten Schutz des Lebens und der Gesundheit gleichberechtigt für jedermann, dass diese nicht dem alleinigen Ermessen der Regierung oder des Ministers überantwortet sein kann“, betonte Papier.

Corona-Krise: Bis Oktober 155 Millionen weniger Flugpassagiere in Deutschland

6.45 Uhr: Wegen der Corona-Krise sind zwischen Januar und Oktober dieses Jahres in Deutschland 155 Millionen weniger Passagiere geflogen als im Vorjahreszeitraum. Dies entspreche einem Rückgang von 72 Prozent, berichtet die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Die Zahl der Flüge sei um 1,1 Millionen und damit um 63 Prozent zurückgegangen.

„Die Bundesregierung muss im kommenden Jahr neben einer schnellen Impfkampagne auch das Reisen in den Fokus nehmen“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Oliver Luksic. Ansonsten drohe nicht nur den direkt betroffenen Branchen „ein Kollaps“.

Samstag, 19. Dezember: US-Gesundheitsbehörde meldet über 400.000 Neuinfektionen

20.54 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen in den USA steigt nach Angaben des Zentrums zur Seuchenbekämpfung (CDC) um 403.359 auf rund 17,391 Millionen. Die Zahl der Toten erhöht sich um 2756 auf 312.636. Die Zahlen der CDC können von den aus den einzelnen Bundesstaaten gemeldeten Fällen abweichen.

Corona-Impfkampagne in Israel beginnt – Netanjahu als Erster geimpft

20.26 Uhr: Zum Auftakt der Corona-Impfkampagne in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich als Erster impfen lassen. Der 71-Jährige bekam die Spritze am Samstagabend vor laufender Kamera im Schiba-Krankenhaus bei Tel Aviv. Danach war Gesundheitsminister Juli Edelstein an der Reihe. Am Sonntag soll auch Präsident Reuven Rivlin geimpft werden. Ziel ist es, die Bürger Israels zu ermutigen, sich auch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Zuerst sollen medizinisches Personal und Risikogruppen den Impfschutz erhalten.

Schwesig: „Ich mache mir Sorgen, ob der Impfstoff reicht“

19.19 Uhr: Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, zeigt sich im „RTL/ntv-Interview“ besorgt bezüglich der Menge kurzfristig verfügbarem Impfstoff: „Ich mache mir Sorgen, ob der Impfstoff reicht. Wir müssen es wenigstens in einer ersten Runde schaffen, alle Pflegeheime abzusichern. Und deshalb ist es wichtig, dass jetzt auch genug Impfstoff kommt.“

Risikogebiet Kanaren: Aida bietet weiter Kreuzfahrten an

19.04 Uhr: Trotz der neuerlichen Einstufung der Kanarischen Inseln als Risikogebiet bietet die Reederei Aida Cruises weiterhin Kreuzfahrten in der Region an. Von Sonntag an steht wieder ganz Spanien auf der Risikoliste – was auch mit einer Reisewarnung des Auswärtigen Amts verbunden ist.

Dennoch sind den Reedereiangaben zufolge Reisen in die Region weiterhin erlaubt, „weshalb unsere bevorstehenden Kreuzfahrten auf den Kanaren stattfinden“, wie eine Reedereisprecherin am Samstag mitteilte. Rückkehrer aus Risikogebieten müssen aber bis zu zehn Tage in Quarantäne, können sich davon allerdings durch einen negativen Test ab dem fünften Tag nach Einreise vorzeitig befreien lassen.

Aida bietet weiterhin Kreuzfahrten zu den Kanaren an – trotz Einstufung als Risikogebiet Foto: AIDA Cruises / dpa-tmn

Neue Virus-Variante in England – Johnson sagt Weihnachten ab

18.38 Uhr: Wegen der raschen Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien hat die Regierung einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London verhängt. Die kürzlich entdeckte Variante sei um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form, sagte Premierminister Boris Johnson am Samstag vor Journalisten in London. Es gebe aber keine Hinweise darauf, dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

„Es gibt immer noch viel, das wir nicht wissen. Aber es gibt keine Beweise, dass die neue Variante mehr oder schwerere Krankheitsverläufe auslöst“, sagte Johnson. Auch eine höhere Sterblichkeit sei durch die Virus-Variante VUI2020/12/01 bisher nicht festgestellt worden. Der oberste wissenschaftliche Regierungsberater Patrick Vallance betonte, dass im Dezember 60 Prozent der Neuinfektionen in London die neue Variante betroffen hätten. „Sie breitet sich rasch aus und ist dabei, die dominierende Variante zu werden“, sagte er. Wegen der Ausbreitung verschärfte die Regierung die Corona-Restriktionen etwa in London deutlich. Lesen Sie dazu:Mutiertes Coronavirus ist offenbar 70 Prozent ansteckender

Harter Lockdown in Italien über die Feiertage

17.01 Uhr: Die Italiener müssen Weihnachten und Silvester in diesem Jahr unter einem strikten Lockdown verbringen. Wegen rasant steigender Corona-Zahlen wird das ganze Land zur „roten Zone“ erklärt. Das ist die höchste Stufe der Corona-Maßnahmen.

Vom 21. Dezember bis 6. Januar sollen strikte Einschränkungen gelten, wie Ministerpräsident Giuseppe Conte in der Nacht zu Samstag ankündigte. Das neue Dekret sieht vor, dass alle nicht für den täglichen Bedarf notwendigen Geschäfte sowie Restaurants geschlossen bleiben. Jeder Haushalt hat nur einmal pro Tag die Möglichkeit, Verwandte oder Freunde zu besuchen.

Harter Lockdown – Ministerpräsident Giuseppe Conte hat für Italien strikte Einschränkungen wegen steigender Corona-Zahlen angekündigt. Foto: Mauro Scrobogna / dpa

Corona-Patienten bei Feuer in türkischem Krankenhaus getötet

16.30 Uhr: Bei einem Feuer in einem Krankenhaus im Südosten der Türkei sind mindestens neun Corona-Patienten ums Leben gekommen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurde der Brand in der Klinik von Gaziantep ausgelöst, als der Sauerstofftank eines Beatmungsgeräts auf der Intensivstation explodierte.

„Wir sind tieftraurig angesichts dieser Tragödie“, erklärte Gesundheitsminister Fahrettin Koca, der noch am Samstag nach Gaziantep reisen wollte. Bei allen Todesopfern handelte es sich den Angaben zufolge um Patienten, die mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden waren. Mehrere weitere Patienten, die von dem Brand betroffen waren, wurden in andere Krankenhäuser verlegt.

Schweizer Kantone schließen nun doch Skigebiete

15.55 Uhr: Mehrere Schweizer Kantone schließen wegen der Corona-Infektionszahlen nun doch ihre Skigebiete. Auch andere Maßnahmen einzelner Kantone gehen teils deutlich über die Schutzmaßnahmen hinaus, die die Regierung in Bern am Freitag landesweit vorgegeben hatte.

Ab nächsten Dienstag müssen Restaurants, Kinos, Museen und Sportclubs schließen, aber Geschäfte und die Skigebiete dürfen trotz Kritik aus dem Ausland offenbleiben.

Deutschland sichert sich weitere Impfstoff-Dosen gegen das Coronavirus

15.16 Uhr: Deutschland soll sich noch einmal 30 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs auf nationaler Ebene gesichert haben, wie die Bild am Sonntag berichtet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kommentierte den Artikel auf Twitter.

„Wir wollen jedem, der in 2021 geimpft werden will, auch so bald wie möglich ein Impfangebot machen“, schrieb der CDU-Politiker. Dazu habe man schon mit den beiden in Zulassung befindlichen Impfstoffen ausreichend Dosen. „Zur Sicherheit haben wir auch Verträge für drei weitere aussichtsreiche Kandidaten“, so Spahn. Lesen Sie dazu:Corona: Bundesregierung kauft Millionen Impfdosen nach

Wir wollen jedem, der in 2021 geimpft werden will, auch so bald wie möglich ein Impfangebot machen. Dazu haben wir schon mit den beiden in Zulassung befindlichen Impfstoffen ausreichend Dosen. Zur Sicherheit haben wir auch Verträge für drei weitere aussichtsreiche Kandidaten. https://t.co/A2kgjxrVuT — Jens Spahn (@jensspahn) December 19, 2020

Nach „Umweltsau“-Lied: Jetzt leugnet die Oma Corona

14.19 Uhr: Vor einem Jahr sorgte das von einem Kinderchor vorgetragene „Umweltsau“-Lied für Wirbel und Empörung. Nun hat Jan Böhmermann den Eklat im Jahresrückblick seiner Late-Night-Satire „ZDF Magazin Royale“ in der Nacht zum Samstag nochmals aufgegriffen. Kinder sangen wieder zur Melodie von „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“.

Das Thema diesmal: Die Oma leugnet Corona. Sie wisse, es gebe „gar kein Corona, Corona, Corona“, singen die Kinder. Im Netz sorgte der Song für Kontroversen. Während die einen meinten, der Song sei unglaublich geschmacklos, feierten andere Böhmermann als genial.

„Meine Oma weiß, es gibt gar kein Corona“

Corona-Mutation könnte für zweite Welle verantwortlich sein

13.30 Uhr: In Südafrika ist eine neue Mutation des Coronavirus entdeckt worden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zwelini Mkhize.

Südafrikanischen Ärzten zufolge infizierten sich während der zweiten Welle mehr jüngere Menschen als zuvor. Sie litten zudem häufiger unter einem schwereren Verlauf der Lungenkrankheit Covid-19.

Caritas fordert weltweit faire Verteilung von Corona-Impfstoffen

12.50 Uhr: Die katholische Hilfsorganisation Caritas hat eine weltweit faire Verteilung der vorerst knappen Impfstoffe gegen das Coronavirus gefordert. „Bei der Verteilung der Covid-Impfstoffe darf es keinen Nationalismus geben“, forderte der Leiter von Caritas International, Oliver Müller, am Samstag in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND).

„Es ist unsere ethische Verpflichtung, andere Länder im Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen“, betonte Müller. Auch die Kinderrechtsorganisation Save the Children appellierte an die reichen Länder, für eine faire Verteilung der Impfstoffe zu sorgen.

Städtetag warnt – Gesundheitsämter können Impfungen nicht übernehmen

12.10 Uhr: Der Deutsche Städtetag warnt, beim Start der Corona-Impfungen auf die Gesundheitsämter zu setzen. „Wenn der Impfstoff da ist, dürfen die Impfungen nicht an fehlendem Personal scheitern“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, der „Passauer Neuen Presse“.

Das medizinische Personal der Gesundheitsämter sei durch die Pandemie auf absehbare Zeit voll ausgelastet und könne nicht zusätzlich auch noch die Impfungen übernehmen, so Dedy. Der Städtetag sieht hier vor allem Länder und Kassenärzte gefordert.

Schweiz genehmigt Corona-Impfstoff in ordentlichem Verfahren

11.57 Uhr: Die Schweiz hat dem vom Mainzer Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff eine Zulassung erteilt. Dabei handele es sich um die weltweit erste Zulassung in einem ordentlichen Verfahren statt einer Notfallzulassung, teilte die Zulassungsbehörde Swissmedic am Samstag mit.

Der Impfstoff sei seit Mitte Oktober bei laufend eingereichten Unterlagen begutachtet worden. Die bis jetzt vorliegenden Daten zeigten in allen untersuchten Altersgruppen eine vergleichbare, hohe Wirksamkeit und erfüllten die Anforderungen an die Sicherheit“, erklärte die Behörde.

300 Forscher fordern gemeinsames Vorgehen in Europa

11.39 Uhr: Über 300 Wissenschaftler fordern in einem offenen Brief ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten gegen das neuartige Coronavirus. Das Papier wurde unter anderem vom Chef-Virologen der Berliner Charité, Christian Drosten, und dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, unterschrieben.

Ein einzelnes Land könne die Covid-19-Fälle nicht gering halten, heißt es in dem Brief. Gemeinsames Handeln und gemeinsame Ziele seien daher unabdingbar. Ansonsten seien weitere Infektionswellen zu erwarten – mit Folgen für die Gesundheit, Gesellschaft, Arbeitsplätze und Wirtschaft.

Mitglied des Ethikrates stellt harte Forderung

10.59 Uhr: Der Humangenetiker und Mitglied des Ethikrates Wolfram Henn hat sich mit einem drastischen Vorschlag an Impfgegner gewandt. Die „Bild“-Zeitung zitierte aus einem Brief des Professors.

Darin schrieb Henn:„Wer partout das Impfen verweigern will, der sollte, bitte schön, auch ständig ein Dokument bei sich tragen mit der Aufschrift: ‘Ich will nicht geimpft werden! Ich will den Schutz vor der Krankheit anderen überlassen! Ich will, wenn ich krank werde, mein Intensivbett und mein Beatmungsgerät anderen überlassen’.“

Für die geplanten Corona-Impfungen in Deutschland laufen bereits Probedurchläufe wie hier in Bamberg (Bayern). Foto: Nicolas Armer / dpa

Pflegekräfte erkranken besonders oft an Corona

10.25 Uhr: Pflegekräfte erkranken besonders häufig an Corona. Das geht laut einem Bericht der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Samstag aus Berechnungen der Krankenkasse Barmer hervor, bei der Zahl und Ursachen von Krankmeldungen ausgewertet wurden. Demnach waren seit Beginn der Pandemie bis Mitte November 2,5 Prozent aller bei der Barmer versicherten Pflegekräfte wegen Covid-19 krankgeschrieben.

Corona: Impfstoff Moderna bekommt in USA Notfallzulassung

08.06 Uhr: Der Corona-Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Moderna hat erstmals eine Notfallzulassung bekommen. Das Mittel dürfe ab sofort in den USA eingesetzt werden, teilte die nationale Arzneimittelbehörde FDA am Freitagabend (Ortszeit) mit. Es ist die erste Zulassung für den Moderna-Wirkstoff weltweit; in den USA hatte zuvor bereits der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer die Notfallzulassung erhalten. „Mit der Verfügbarkeit von nunmehr zwei Corona-Impfstoffen hat die FDA einen weiteren entscheidenden Schritt im Kampf gegen diese Pandemie gemacht“, erklärte Behördenchef Stephen Hahn.

RKI meldet mehr als 31.000 Neuinfektionen mit Corona

07.43 Uhr: In Deutschland haben sich mehr als 31.000 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 31.300 neue Ansteckungsfälle erfasst. Insgesamt wurden inzwischen bundesweit 1.471.238 Corona-Fälle verzeichnet. Die Zahl der Covid-19-Todesopfer in Deutschland stieg um 702 auf insgesamt 25.640. Die Zahl der Genesenden lag am Samstagmorgen bei 1.085.500.

Scholz verteidigt Reihenfolge bei der Corona-Impfung

04.00 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz hat die Priorisierung bei der Corona-Impfung gegen Kritik verteidigt. „Natürlich wäre es am besten, wenn alle sofort geimpft werden könnten. Da das nicht geht, muss man eine Reihenfolge festlegen nach klaren wissenschaftlichen Kriterien“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat unserer Redaktion. „Es geht darum, das Infektionsrisiko so schnell und so effizient wie möglich zu verringern.“ Daher sei es richtig, dass zunächst die geimpft würden, die Schutz ganz besonders nötig hätten.

Scholz dämpfte zugleich Hoffnungen auf schnelle Erfolge. Im Lauf der Monate würden in Deutschland „ausreichend viele Bürgerinnen und Bürger geimpft sein, um die Pandemie einzuhegen“, sagte er. „Das wird sich aber hinziehen, weil eine hohe Zahl von Impfdosen hergestellt und verimpft werden muss.“

Olaf Scholz zum Lockdown: „Der Staat hilft, so lange es nötig sein wird“

01.15 Uhr: Finanzminister Olaf Scholz hat Corona-Hilfen auf lange Sicht zugesagt. „Finanziell können wir den Lockdown lange durchhalten, weil wir über eine robuste Volkswirtschaft mit sehr leistungsfähigen und international wettbewerbsfähigen Unternehmen verfügen“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion. Die neuen Überbrückungshilfen seien auf einen längeren Zeitraum ausgelegt. „Meine Botschaft: Der Staat hilft, so lange es nötig sein wird.“

Die deutsche Volkswirtschaft sei besser durch die Krise gekommen, als viele vorhergesagt hätten, betonte der Vizekanzler. „Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch den jetzigen Lockdown durchstehen werden.“ Der Bundestag habe dafür ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt. Lesen Sie hier:Olaf Scholz: „Wir können den Lockdown lange durchhalten“

Freitag, 18. Dezember: Gewählter US-Präsident Biden lässt sich am Montag öffentlich gegen Corona impfen

Donnerstag, 17. Dezember: EU-Behörde beschleunigt Zulassung von US-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittelagentur EMA will bereits am 4. Januar über die Zulassung eines weiteren Corona-Impfstoffes entscheiden. Es geht um das Präparat des US-Herstellers Moderna.

Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie hat Polen für Silvester und Neujahr Ausgangsbeschränkungen verhängt.

Ausgangsbeschränkungen verhängt. Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlungen zur Corona-Impfung veröffentlicht. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Impfung sollte zunächst Personen über 80 Jahren und Bewohnerinnen und Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen angeboten werden.

zur Corona-Impfung veröffentlicht. Das teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Impfung sollte zunächst Personen über 80 Jahren und Bewohnerinnen und Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen angeboten werden. Weil immer mehr Menschen an oder mit Covid-19 sterben, steht die Stadt Hanau in Hessen unter Druck. Ein seit April auf dem Hauptfriedhof stehender Kühlcontainer kommt deshalb jetzt zur Lagerung von Toten zum Einsatz.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angesichts des geplanten Corona-Impfstarts am 27. Dezember um Geduld gebeten. „Wer nicht über 80 ist und nicht im Alten- oder Pflegeheim ist, muss sich noch ein Stück gedulden“, sagte der CDU-Politiker im Interview mit der „Welt“.

(CDU) hat angesichts des geplanten Corona-Impfstarts am 27. Dezember um Geduld gebeten. „Wer nicht über 80 ist und nicht im Alten- oder Pflegeheim ist, muss sich noch ein Stück gedulden“, sagte der CDU-Politiker im Interview mit der „Welt“. Immer mehr Unternehmen haben wegen der Corona-Maßnahmen wirtschaftliche Probleme. Deshalb hat der Bundestag Lockerungen im Insolvenzrecht verlängert.

verlängert. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach war im Jahr 2020 der mit Abstand häufigste Gast in den Fernseh-Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender. Insgesamt 30 Auftritte hatte der 57-Jährige. Lesen Sie dazu auch: „Markus Lanz“: Lauterbach schockt mit Prognose zu Corona

der öffentlich-rechtlichen Sender. Insgesamt 30 Auftritte hatte der 57-Jährige. „Markus Lanz“: Lauterbach schockt mit Prognose zu Corona Bundeskanzlerin Angela Merkel ist negativ auf Corona getestet worden, wie eine Sprecherin der Bundesregierung mitteilte. Sie hatte zu Beginn der Woche an einem EU-Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilgenommen.

mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilgenommen. Der Bund hat laut Linksfraktionschef Dietmar Bartsch keine Erkenntnisse darüber, inwieweit die Quarantänepflicht von Einreisenden aus Risikogebieten eingehalten wird.

Schwedens König hat deutliche Kritik am Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie geäußert. „Ich denke, dass wir gescheitert sind“, sagte König Carl XVI. Gustaf im schwedischen Fernsehen.

hat deutliche Kritik am Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie geäußert. „Ich denke, dass wir sind“, sagte König Carl XVI. Gustaf im schwedischen Fernsehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhofft sich von den bevorstehenden Corona-Impfungen einen Durchbruch bei der Bekämpfung der Pandemie. „Wenn wir sehen, wie viele Menschen im Augenblick an Corona sterben, dann weiß man, wie viel Leben das retten kann“, sagte Merkel.