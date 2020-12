Corona: Kanaren verschärfen Maßnahmen – Reisen erlaubt?

Ab dem 8. November gelten neue Quarantäne-Regeln für Einreisende aus Risikogebieten. Rückkehrer müssen nun entweder zehn Tage in Quarantäne oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Den dürfen sie aber frühestens nach fünf Tagen machen.

Las Palmas. In der Pandemie zieht es Urlauber mehr denn je auf die Kanaren. Doch auch dort steigt nun die Zahl der Corona-Fälle. Das hat Folgen.

Die Kanarischen Inseln sind einer der letzten Urlaubsziele in Europa, die noch nicht als Corona-Risikogebiete gelten und für die es deswegen auch keine Reisewarnung gibt. Das hat die Kanaren in den letzten Wochen bei Urlaubern noch beliebter gemacht. Doch die Pandemie macht sich auch auf den Inseln im Atlantik immer stärker bemerkbar. Die Regionalregierung hat jetzt wegen steigender Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen auf Teneriffa verschärft. Zugleich betonten die Behörden aber, Urlauber seien weiter willkommen.

Touristen aus anderen Teilen Spaniens und aus dem Ausland seien von den verhängten Zugangsbeschränkungen zu der Insel ausgenommen, wenn sie einen negativen PCR-Test vorweisen könnten, der nicht älter als 72 Stunden sein dürfe, teilte das Fremdenverkehrsamt Teneriffas am Donnerstag mit. Andere Corona-Tests würden nicht akzeptiert.

Corona – Mehr zum Thema

Trotz hoher Inzidenz sind Kanaren noch kein Risikogebiet

Am Mittwoch hatte die Regionalregierung der vor der Westküste Afrikas gelegenen spanischen Inselgruppe für Teneriffa eine Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung der dort stärker als auf den anderen Inseln steigenden Infektionszahlen angeordnet. Sie gelten ab Freitag für zunächst 15 Tage.

So wird die bestehende nächtliche Ausgangsbeschränkung auf 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr ausgeweitet. Restaurants dürfen keine Gäste mehr in Innenräumen bewirten und auf Terrassen nur 50 Prozent der normalerweise zugelassenen Plätze besetzen. Geschäfte müssen die Zahl der Kunden auf 33 Prozent begrenzen, die Heimatgemeinde darf nicht verlassen werden und Besuche in Altenheimen sind ausgesetzt.

Der Strand Playa de las Teresitas auf Teneriffa: Badeurlaub wird auf der größten der Kanarischen Inseln groß geschrieben. Foto: Manuel Meyer / dpa-tmn

Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner war auf Teneriffa zuletzt auf 127 gestiegen. Dadurch erhöhte sich dieser Wert für alle Kanarischen Inseln zusammen, die ansonsten außer La Gomera unter 50 liegen, auf durchschnittlich 70. Ab einem Wert von 50 geht Deutschland von einem Risikogebiet aus und spricht eine Reisewarnung aus. Dies ist bisher aber nicht geschehen.

Lesen Sie auch:

Vier von fünf Arbeitsplätzen auf den Kanaren hängen vom Tourismus ab

Ende Oktober hatten Deutschland und Großbritannien die beliebten spanischen Urlaubsinseln wegen damals geringer Corona-Infektionszahlen als eine der wenigen europäischen Reisedestinationen wieder von der Liste der Risikogebiete genommen. Reisende müssen nach der Rückkehr aus Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote oder Fuerteventura nicht in Quarantäne.

Interaktiv:Corona-Monitor – Die Zahlen aus Deutschland, Europa und der Welt

In der ersten Novemberhälfte war es möglich, mit einem Antigen-Test einzureisen und diesen sogar noch auf den Inselen direkt nach der Ankunft zu machen. Doch nun schreibt die spanische Zentralregierung für die Einreise den PCR-Test vor, auch für die Kanaren. Deutsche Reiseveranstalter bieten die Kanaren weiterhin an.

Die Kanaren leben vom Tourismus. Vier von fünf Arbeitsplätzen hängen direkt oder indirekt vom Urlaubssektor ab. (dpa/heg)

Interaktiv:Corona-Krise – So ist die Lage auf Deutschlands Intensivstationen

Corona – Mehr Infos zum Thema