Corona: Extrem hohe Inzidenz-Werte in Sachsen

In Deutschland sind etwa 33.800 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Damit wurde am zweiten Tag in Folge die Schwelle von 30.000 registrierten Neuinfektionen überschritten.

Dresden. In Sachsen breitet sich das Coronavirus weiter ungebremst aus. In mehreren Orten liegt die Inzidenz bereits im vierstelligen Bereich.

Die Corona-Lage in dem am stärksten betroffenen Bundesland Sachsen spitzt sich weiter zu. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie hat in dem Freistaat die 100.000er-Marke überschritten. In zahlreichen Städten und Gemeinden hat die Sieben-Tage-Inzidenz, also der Wert an Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, die Schwelle von 1000 überschritten.

Insgesamt traf das Überschreiten dieser Schwelle zum Stichtag 15. Dezember auf 19 Orte in Sachsen zu, wie die „Sächsische Zeitung“ unter Berufung auf interne Unterlagen der Staatsregierung in Dresden berichtet. Viele weitere Orte liegen demnach nur knapp darunter.

Besonders stark hat sich das Coronavirus in den Landkreisen Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Zwickau, Mittelsachsen und Meißen ausgebreitet. In all diesen Landkreisen beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz mehr als 500.

Der Landkreis Bautzen meldete am Freitag sogar einen Inzidenzwert von 711. Im Landkreis Görlitz lag er bei 652. Das Sozialministerium in Dresden gab am Freitag etwas niedrigere Zahlen an. Die Werte unterscheiden sich wegen unterschiedlicher Meldezeiträume.

Corona: Sachsen: Gemeinde Käbschütztal am stärksten betroffen

Landesweit hält die 2700 Einwohner zählende Gemeinde Käbschütztal im Landkreis Meißen den traurigen Spitzenplatz. Dort sei die Inzidenz auf 2921 geklettert, heißt es im Bericht der „Sächsischen Zeitung“. Den zweithöchsten Wert in dem Bundesland weist demnach die Gemeinde Neukirch im Landkreis Bautzen mit 2408 auf.

Ebenfalls Inzidenzen von über 2000 haben demnach die Orte Weißkeißel und Jonsdorf im Landkreis Görlitz.

Die Gemeinde Käbschütztal im Landkreis Meißen hat derzeit den höchsten Inzidenzwert im Freistaat. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Wie das Sächsische Sozialministerium am Freitag meldete, wurden im Freistaat insgesamt bislang 102.190 Corona-Fälle registriert. Seit Donnerstag kamen 3412 neue Infektionsfälle und 119 weitere Tote hinzu. Die Gesamtzahl der gestorbenen Corona-Patienten stieg auf 2128.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Sachsen liegt bei 415. Das ist der mit Abstand höchste Wert aller Bundesländer. Bundesweit lag diese Kennzahl laut Robert Koch-Institut am Freitag bei 184,8.



Corona: 46 Prozent mehr Todesfälle in Sachsen

Die Sterbefallzahlen in Sachsen haben sich im November als Folge der Pandemie erheblich erhöht. In der 47. Kalenderwoche vom 16. bis 22. November lagen die Sterbefälle in Sachsen um 46 Prozent über dem Durchschnitt der vier Vorjahre in dieser Woche. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des Statistischen Bundesamtes hervor. Auch deutschlandweit waren die Sterbezahlen in dieser Woche erhöht, mit einem Plus von neun Prozent aber weniger stark.

Das Klinikum Oberlausitzer Bergland im sächsischen Zittau. Nach Triage-Äußerungen eines Klinikarzte hat das Krankenhaus bestätigt, dass die Corona-Lage dort kritisch ist. Foto: Daniel Schäfer / dpa

Ein Mediziner aus dem sächsischen Zittau hatte in dieser Woche mit Äußerungen um eine Triage von Corona-Patienten für Aufregung gesorgt. In einem Online-Forum hatte der Ärztliche Direktor des Oberlausitzer Bergland-Klinikums, Mathias Mengel, Berichten zufolge davon gesprochen, dass in Zittau schon mehrfach triagiert worden sei. Die Klinik bestätigte oder dementierte die Schilderungen des Arztes am Mittwoch nicht ausdrücklich. (mit dpa/afp)

