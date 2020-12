Coronavirus: Christian Drosten vermutet Mutation auch in Deutschland

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, hat mit Blick auf das mutierte Coronavirus aus Großbritannien vorläufig Entwarnung gegeben. „Ich bin jetzt alles andere als beunruhigt“, sagte Drosten am Montagmorgen im „Deutschlandfunk“. Die Erkenntnisse über die Mutation seien „lückenhaft“, die Frage, ob es tatsächlich stärker übertragbar sei, noch gar nicht sicher geklärt.

Mutation: Höhere Infektionszahlen haben möglicherweise andere Ursache

Unklar sei auch, ob die erhöhten Infektionszahlen im Südosten Englands, wo diese Variante festgestellt wurde, nicht andere Gründe hätten – etwa, dass dort die Menschen sich anders im Lockdown verhalten hätten: „Wir haben in England eine Art Lockdown gehabt, der sehr differenziert war und geografisch unterschiedlich“, sagte der Berliner Virologe.

„Deshalb ist natürlich die Frage: Ist das überhaupt das Virus, das daran schuld ist? Oder ist das so, dass lokal – wo dieses Virus gerade zufällig war – der Lockdown nicht so streng war, die Leute nicht gewusst haben, dass auch jetzt bei ihnen eine lokale Epidemie losgeht und dass jetzt einfach Übertragungsmechanismen zum Tragen kommen, die auch jedes andere Virus hochgespült hätten.“

Drosten: Corona-Mutation noch nicht wissenschaftlich belegt

Zu den Berichten, die Mutation könne bis zu 70 Prozent ansteckender sei, sagte Drosten: „Diese Zahl ist einfach so genannt worden.“ Wissenschaftlich sei sie aber noch nicht belegt. Er verwies darauf, dass das mutierte Virus in den Niederlanden schon Anfang Dezember aufgetaucht sei und dort noch nicht nachweisbar zu höheren Infektionszahlen geführt habe.

Die strengen Beschränkungen des Flugverkehrs seien eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Drosten. Er sieht darin auch eine Reaktion auf die „erhitzte Nachrichtenlage“ aus England. Man müsse jetzt aber abwarten, welche Erkenntnisse die britischen Virologen zum mutierten Virus gewönnen. Er rechnet damit, dass es in den kommenden sieben Tagen deutlich mehr Klarheit über die Übertragungsgeschwindigkeit der neu entdeckte Variante geben wird.

Corona: Keine negativen Auswirkungen auf die Impfungen

Drosten geht davon aus, dass die Mutation bereits in Deutschland vorhanden ist. „Ich denke, dass das schon in Deutschland ist“, sagte er. „Davon darf man sich jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ In England sei das Virus schon seit Ende September unterwegs, inzwischen außerdem in Italien, den Niederlanden, Belgien und Australien. In keinem dieser Länder, von England abgesehen, sei dabei im Zusammenhang mit dem mutierten Virus eine Erhöhung der Infektionszahlen auffällig geworden.

Belegbar sei, dass die Variation eine Mutation in der Rezeptorstelle aufweisen würde. Das Virus sei also stärker an den Rezeptor gebunden. Das müsse aber nicht unbedingt ein Vorteil für das Virus sein.

Drosten glaubt außerdem nicht, dass das neue Virus den Effekt von Impfungen beeinträchtig. Zwar könne eine stärkere Bindung des Virus an den Rezeptor dazu führen, dass sich die Antikörper schlechter daran binden könnten, aber die Impfung würde für so viele Antikörper sorgen, dass diese „Konkurrenz“ beim Binden nur ganz wenige Antikörper betreffen würde.

