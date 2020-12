Jupiter und Saturn so nah beieinander wie selten

Di, 22.12.2020, 17.29 Uhr

Jupiter und Saturn sind sich am Montag so nahe gekommen wie nur äußerst selten. Menschen rund um den Globus blickten in den Himmel, um die von Astronomen als "Große Konjunktion" bezeichnete Begegnung der beiden größten Planeten unseres Sonnensystems zu verfolgen.