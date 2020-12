Der Weihnachtsmann und seine Botschaft in Corona-Zeiten

Do, 24.12.2020, 07.50 Uhr

Der Weihnachtsmann beginnt in Lappland seine lange Reise, um Geschenke weltweit auszuliefern. In Zeiten der Corona-Pandemie kommt er mit einer etwas anderen Botschaft als in früheren Jahren.