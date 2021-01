Nach Kritik an Spahn: Corona-Mutanten werden besser untersucht

Mo, 18.01.2021, 11.28 Uhr

Die Bundesregierung will die Ausbreitung von hoch infektiösen Varianten des Coronavirus besser untersuchen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will dazu eine entsprechende Verordnung unterschreiben. In Deutschland war zuletzt Kritik wegen der schleppenden Genomsequenzierung laut geworden.