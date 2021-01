Melania Trumps Abschiedsbotschaft als First Lady

Di, 19.01.2021, 08.41 Uhr

Kurz vor ihrem Abschied aus dem Weißen Haus hat sich die US-Präsidentengattin Melania Trump in einer Videobotschaft an die Bürger des Landes gewandt. Sie rief dazu auf, sich darauf zu konzentrieren, "was uns verbindet".