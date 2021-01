"Jeder will doch Freiheit": Warum Russen auf die Straße gehen

So, 31.01.2021, 13.42 Uhr

In ganz Russland sind erneut tausende regierungskritische Demonstranten auf die Straße gegangen. Welche Gründe führen sie dafür an? Eine Umfrage in Moskau.