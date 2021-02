Wetter: Bahn stellt Fernverkehr nach Schneefällen in Teilen ein

Wegen starker Scheefälle gibt es im Fernverkehr der Bahn am Sonntag größere Einschränkungen

Auch im Regionalverkehr gibt es in den betroffenen Regionen Ausfälle

Bis Sonntagmorgen hatte die Polizei im verschneiten NRW bereits mehr als 220 Unfälle registriert

Die Meteorologen rechnen bis in die Nacht zu Montag mit heftigen Schneefällen

In der nördlichen Mitte Deutschlands sei mit 15 bis 40 Zentimeter Neuschnee und Schneeverwehungen bis über einen Meter zu rechnen, hieß es beim DWD

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starken Unwettern: Bis Sonntagabend drohe vom Niederrhein im Westen Nordrhein-Westfalens bis nach Sachsen-Anhalt teils extremes Unwetter durch starken Schneefall mit Schneeverwehungen. Südlich davon dieses Bereichs bestehe die Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis. In der Nacht zum Montag erwarten die Experten auch im Südosten teils starke Schneefälle.

Am Alpenrand seien schwere Sturmböen zu erwarten. Im Norden, der Mitte und Osten des Landes rechnet der DWD mit Sturm- und Windböen.

Eine Luftmassengrenze genau über der Bundesrepublik trennt eisige Polarluft im Norden von milder Frühlingsluft im Süden. Dort, wo die Kontrahenten aufeinandertreffen, fällt kräftiger Niederschlag. Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten ein Temperaturgefälle von bis zu 20 Grad.

Sonntag, 7. Februar: Schneefälle - Bahn stellt Fernverkehr in weiten Bereichen ein

9.37 Uhr: Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr wegen des heftigen Winterwetters in weiten Teilen eingestellt. So verkehren keine Züge zwischen Berlin und Frankfurt, Berlin und Hannover und Dortmund/Köln. Auch fahren keine Züge zwischenKöln/Dortmund, Hannover, Magdeburg, Leipzig und Dresden oder zwischen Hamburg und Kiel oder Lübeck. Zwischen Deutschland und den Niederlanden fahren ebenfalls keine Züge mehr.

Zischen Hamburg und Berlin komme es zu Einschränkungen, wie die Deutsche Bahn am Morgen mitteilte. „Besonders starker Wind und Schneeverwehungen machen den Einsatzkräften zu schaffen.“

Die Deutsche Bahn hat angesichts des prognostizierten Wintereinbruchs am Wochenende in Deutschland Anpassungen im Fahrplan vorgenommen. Foto: dpa

Eisige Kälte und starker Wind im Norden - Unwetter bleibt aus

8.56 Uhr: Die Menschen im Norden müssen sich weiter auf eisige Kälte und starken Wind einstellen. Insbesondere an den Küsten Schleswig-Holsteins bestehe am Sonntag die Gefahr von schweren Sturmböen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagmorgen sagte. Von einer winterlichen Unwetterlage bleiben Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern demnach jedoch verschont. „Es ist absolut nicht mit dem zu vergleichen, was in Mittel- und Südniedersachsen passiert“ sagte sie.

Lage auf NRW-Autobahnen spitzt sich durch Schneeverwehungen zu

8.52 Uhr: Heftige Schneeverwehungen sorgen in Teilen Nordrhein-Westfalens zunehmend für Probleme auf den Autobahnen. Einige Strecken waren gesperrt, anderswo ging es nur im Schneckentempo voran. Auf den Autobahnen in den Regierungsbezirken Münster und Detmold ordneten die Behörden ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen an. Es gelte vorerst bis 12 Uhr, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am Sonntagmorgen.

Auf vielen Autobahnen vor allem im Münsterland, in Ostwestfalen und im Ruhrgebiet kam es nach Angaben der Verkehrszentrale NRW zu Staus und Verzögerungen - Autos konnten vielerorts nur sehr langsam fahren. Die Polizei in NRW hatte bis zum Morgen bereits über 220 Unfälle gezählt.

Heftiger Schneefall in Bielefeld sorgte für Verkehrsprobleme. Foto: Marcel Kusch/dpa

8.34 Uhr: Trotz intensiver Schneefälle in der Nacht haben die Lagezentren der Polizeien in Niedersachsen eine erste vorsichtig positive Bilanz gezogen. Zwar sei die Lage beispielsweise auf den Straßen in Göttingen am frühen Sonntagmorgen teilweise „katastrophal“, größere Unfälle habe es dort aber nicht gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Manche Straßen waren durch Schneeverwehungen nicht befahrbar und mussten gesperrt werden. Der Straßenräumdienst war ständig im Einsatz.

8.22 Uhr: Mehrere Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen haben den Busverkehr komplett eingestellt - etwa Münster und Dortmund. „Schnee und glatte Straßen machen eine sichere Fahrt unmöglich“, teilten etwa die Stadtwerke Münster am Sonntagmorgen mit. Die Entscheidung, keine Busse fahren zu lassen, gelte „bis auf Weiteres“ - man werde die Wetterlage genau beobachten. In Münster waren in der Nacht zum Sonntag innerhalb kurzer Zeit 20 bis 30 Zentimeter Schnee gefallen.

7.58 Uhr: Trotz des Wintereinbruchs mit heftigem Schneefall ist ein großes Verkehrschaos in Sachsen bisher ausgeblieben. Menschen wurden bislang nicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Anwohner in Wernigerode räumten am frühen Morgen einen schneebedeckten Weg in der Harzstadt frei. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

7.44 Uhr: Dichter Schneefall und Glätte haben am Wochenende den Verkehr in Nordrhein-Westfalen teilweise lahmgelegt. Seit Samstagnachmittag sei es zu bislang 222 Unfällen aufgrund des Wetters gekommen, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei am frühen Sonntagmorgen. Dabei seien zwei Menschen schwer und 26 leicht verletzt worden. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa eine Million Euro. Der „WDR“ hatte zuvor berichtet.

Starker Schneefall behindert den Verkehr in NRW. Foto: Marcel Kusch/dpa

Samstag, 6. Februar: Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Bahn-Reisende

21.43 Uhr: Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs in Teilen Deutschlands hat die Bahn in mehreren Städten Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende organisiert.

Auf diese Weise sei man etwa in Hamburg, Hannover, Münster, Kassel und Leipzig vorbereitet, falls Kunden ihr Reiseziel mit dem Zug nicht mehr erreichen könnten, sagte eine Sprecherin am Samstagabend. Auch das Servicepersonal an den Bahnhöfen sei verstärkt worden. Außerdem wolle man Reisenden mit Taxigutscheinen helfen, ihr Ziel womöglich doch noch zu erreichen.

Reisende sollten sich vor der Abfahrt auf jeden Fall informieren, ob ihr Zug fährt - entweder im Internet, in der Bahn-App oder unter der extra eingerichteten Hotline 08000 996633.

Eisregen beginnt in Nordrhein-Westfalen

21.23 Uhr: In Teilen Nordrhein-Westfalens hat am Samstagabend ein gefährlicher Eisregen eingesetzt. Zunächst habe es aber nur sehr kleine Hagelkörner gegeben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Essen am Samstagabend. Lediglich im Siegerland schätzten die Wetterexperten die Gefahr sehr hoch ein und warnten vor verbreitetem Glatteis.

Vom Siegerland aus ziehe sich der Eisregen in der Nacht in einem breiten Streifen über Wuppertal und Düsseldorf bis zur niederländischen Grenze. In diesem Gebiet sei zumindest örtlich mit Glätte zu rechnen, teilte der Wetterdienst mit.

Niederlande sagen Fußballspiele ab

19.09 Uhr: Wegen der angekündigten heftigen Schneefälle sind in den Niederlanden alle für Sonntag geplanten Begegnungen der Ehrendivision abgesagt worden. Das teilte die Liga am Samstag mit. Die Partien Ajax Amsterdam gegen FC Utrecht, FC Groningen gegen Feyenoord Rotterdam, Willem II gegen ADO Den Haag und VVV Venlo gegen Sparta Rotterdam sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Wie in Teilen Deutschlands sind auch für die Niederlande ab der Nacht zum Sonntag starke Schneefälle vorausgesagt.

In einigen Bundesländern gilt höchste Warnstufe des DWD

15.50 Uhr: In Teilen Nordrhein-Westfalens, Niedersachsens und Sachsen-Anhalts gilt die höchste Warnstufe des DWD. In der Nacht rechneten die Meteorologen von Westen nach Osten von Bocholt bis Magdeburg mit starkem Schneefall und extremen Schneeverwehungen. In weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen soll es Glatteis geben. Am Alpenrand gab es Warnungen vor schweren Sturmböen, im Norden und der Mitte vor Sturm- und Windböen.

Harzer Nationalparkverwaltung warnt vor „lebensgefährlichem Waldbesuch“

11.36 Uhr: Schneefall, Eisglätte, Sturm und Kälte: Wegen der angekündigten Wetterextreme hat die Harzer Nationalparkverwaltung davor gewarnt, die Wälder zu betreten. Ein Waldbesuch könne am Wochenende lebensgefährlich werden, heißt es in einer im Internet veröffentlichen Warnmeldung.

Es drohten nicht nur Gefahren durch abbrechende oder umstürzende Bäume, es könne auch zu Erfrierungen, Erschöpfung und Orientierungslosigkeit kommen. Außerdem seien vereiste Flächen unter dem Neuschnee nicht zu erkennen, hieß es.

Schnee und Frost erreichen Sachsen-Anhalt - noch ist die Lage ruhig

8.44 Uhr: Der Samstag läutet für Sachsen-Anhalt ein Wochenende mit Schneeschauern und frostigen Temperaturen ein. „Es beginnt noch relativ ruhig, aber wir erwarten ein sehr turbulentes Wochenende“, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Schneefälle breiten sich im Tagesverlauf von Süden kommend bis zur Mitte Sachsen-Anhalts aus. Im Norden halten sich die Schneefälle zunächst in Grenzen. Die Temperaturen sinken in den Frostbereich bei Tiefstwerten bis minus vier Grad.

Freitag, 5. Februar: Schneesturm und Eiseskälte – Menschen sollen sich auf Stromausfälle einstellen

18.45 Uhr: „Die Auswirkungen dieser Wetterlage werden dramatisch sein“, sagte Franz Molé, Leiter der Vorhersage und Beratungszentrale des DWD, am Freitag. In betroffenen Gebieten sollten sich die Menschen darauf einstellen, dass der Strom ausfallen könnte oder es wegen Glatteis unmöglich sein wird, das Haus zu verlassen. „Es schaukelt sich hoch ab Samstag in der zweiten Tageshälfte.“

Zum Wochenende spielt das Wetter in Deutschland verrückt: Während in der Mitte und im Norden jede Menge Schnee und klirrende Kälte drohen, könnte es im Süden frühlingshaft werden. Foto: dpa

Dem Norden und der Mitte Deutschlands drohen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee, dazu „enorme Schneeverwehungen“ durch Sturm. Besonders betroffen ist dem DWD zufolge ab Samstagabend die Region vom Emsland und dem Münsterland bis hin zum Harz.

Im Ruhrgebiet, dem Siegerland, in Mittelhessen und Oberfranken hingegen gibt es von Sonntagnachmittag bis Montag gefrierenden Regen, der eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht zur Folge haben könnte. Der DWD rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch unwetterartigen Eisregen und mit Schäden an der Natur durch Eisbruch.

Schneesturm erwartet: Potenzial des Katastrophenwinters 1978/79

17.13 Uhr: Meteorologen sprechen bei dem angekündigten Kälteeinbruch von einem „denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert“ - und ziehen Vergleiche zum Katastrophenwinter 1978/79. Damals brach bei einer Schneekatastrophe in Norddeutschland das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammen.

Schneemassen bedecken ganze Autos. Das Bild wurde im berüchtigten Katastrophenwinter im Januar 1979 im Kreis Rendsburg, Eckernförde, aufgenommen. Foto: Werner Schilling/dpa

Blutschnee könnte Teile Deutschlands rot färben

16.57 Uhr: Wo die Luft aus der Sahara und Luft aus Skandinavien aufeinandertreffen, könnte es zu einem seltenen Wetterphänomen kommen: Blutschnee. Der rot gefärbte Schnee mit dem dramatischen Namen tritt dort auf, wo sich Winterluft mit Sandkörnern aus der Sahara mischt.

Die Farbgebung des Schnees kann dabei variieren. Von dunkelgrauem bis leuchtend rotem Schnee ist eigentlich alles möglich. Im Sommer tritt das Wüstensand-Phänomen häufiger auf - vor allem dann, wenn es nach einer heißen Wetterphase kräftig gewittern. Dann färbt der Sahara-Sand den Regen rot, der sogenannte "Blutregen" fällt.

Wintereinbruch könnte für Verkehrschaos sorgen

12.43 Uhr: Die DWD-Meteorologen rechnen mit überregionalen Auswirkungen der Wetterlage auf Straßen und Schienenwege. Die Autobahnmeistereien im Norden zeigen sich vorbereitet: Sie stünden allein in Schleswig-Holstein, Hamburg und im nördlichen Niedersachsen mit zirka hundert Räum- und Streufahrzeugen und 250 Mitarbeitern rund um die Uhr bereit, um am Wochenende die etwa 750 Kilometer Autobahn in diesen Regionen schnee- und eisfrei zu halten, sagte eine Sprecherin der Niederlassung Nord der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag.

Die Sprecherin appellierte an die Autofahrer, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen und Schneeräum- und Streufahrzeuge nicht zu überholen. Das Brandenburger Innenministerium empfahl den Menschen, möglichst zu Hause zu bleiben.

Ein Spaziergänger geht am eingeschneiten Ostseestrand spazieren. Das für den Norden recht ungewöhnliche Weiß leuchtet im grauen Schmuddelwetter. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild

Kälteeinbruch in Deutschland: Deutsche Bahn ermöglicht kostenfreie Stornierungen

12.26 Uhr: Die Deutsche Bahn informierte: „Es kann zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.“ Fahrgäste, die fürs Wochenende geplante Reisen wegen des angekündigten Wintereinbruchs in Norddeutschland verschieben wollten, könnten bereits gebuchte Fernverkehrstickets „bis einschließlich sieben Tage nach Störungsende entweder flexibel nutzen oder kostenfrei stornieren“.

Wintereinbruch: Berlin und Hamburg treffen Vorkehrungen

11.58 Uhr: Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs hat die Stadt Hamburg das Winternotprogramm für Obdachlose ausgeweitet. Die Unterkünfte sollen von Freitag an und bis zum Montag ganztägig geöffnet bleiben, wie die Sozialbehörde in Hamburg mitteilte. Bei Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sei die Gefahr durch Frost und Erfrierungen groß.

In Berlin gefühlte Temperatur bis minus 15 Grad

Auch in Berlin und Brandenburg werden am Wochenende frostige Temperaturen erwartet. Es soll eine Schneedecke und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte

Spätestens ab Samstag und am Sonntag soll es länger andauernde, teils kräftige Schneefälle geben, vor allem über Brandenburg, sagte DWD-Meteorologe Mathias Rudolph

Er rechne mit einer Schneeschicht von 10 bis 20 Zentimetern - das sei jedoch nur eine Prognose

Hinzu kämen Dauerfrost und teils kräftige Windböen (Windstärke: 6-7)

Am Sonntag könnten diese dann noch einmal stärker werden

Die Temperaturen sinken am Samstag tagsüber auf bis zu minus zwei und am Sonntag auf bis zu minus fünf Grad

„Durch den kalten Wind sind es gefühlt minus 15 Grad“, sagte Rudolph. In der Nacht könnten die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad fallen

