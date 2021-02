Kasia Lenhardt: Ex-GNTM-Kandidatin tot - Boateng sagt Klub-WM ab

Berlin. Das Model Kasia Lenhardt ist tot. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin starb mit 25 Jahren und hinterlässt einen Sohn.

Kasia Lenhardt ist tot. Das Model wurde nur 25 Jahre alt

Sie starb am 6. Geburtstag ihres Sohnes

Lenhardts Ex-Freund, Jérôme Boateng, sagte seine Teilnahme am Finale der Klub-WM in Katar ab

Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf die Polizei berichtet, starb die Influencerin Kasia Lenhardt am Dienstag. Das Model wurde nur 25 Jahre alt und hinterlässt einen kleinen Sohn. Lenhardt wurde durch die Casting-Show "Germany's Next Topmodel" bekannt und war bis vor kurzem mit Nationalspieler Jérôme Boateng liiert.

Gegenüber unserer Redaktion bestätigte die Polizei Berlin einen Einsatz gegen 20.30 Uhr am Dienstag, bei dem eine leblose Person in einer Wohnung in Berlin-Charlottenburg aufgefunden wurde: "Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor."

Model Sara Kulka bestätigt den Tod ihrer Freundin auf Instagram

Ex-GNTM-Teilnehmerin Sara Kulka bestätigte den Tod von Kasia Lenhardt und postete am Mittwoch ein Foto von sich und ihrer Freundin auf Instragram. Dazu schrieb sie: "Ruhe in Frieden. Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen."

Kasia Lenhardt starb am 6. Geburtstag ihres Sohnes Noan. Von dem Vater des Kindes hatte sie sich 2017 getrennt.

Jérôme Boateng sagt Teilnahme am Finale der Klub-WM ab

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng und Lenhardt kein Paar mehr sind. "Der Verteidiger des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München schrieb bei Instagram: "Wir werden ab sofort getrennte Wege gehen."

Jérôme Boateng steht mit dem FC Bayern München aktuell im Finale der Klub-WM und war bereits vor Ort in Katar. Nun soll der Profi noch vor dem Spiel gegen die UANL Tigers zurück nach München reisen.

Wie Hansi Flick gerade erklärte, wird Jérôme Boateng aus privaten Gründen noch vor dem Finale zurück nach München reisen. — FC Bayern München (@FCBayern) February 10, 2021

Bayern-Trainer Hansi Flick sagte dazu: "Das hat uns alle mitgenommen. Jérôme kam auf mein Zimmer und hat mich gebeten, dass er nach Hause reisen darf. Wir haben ihn von Vereinsseite den Wunsch erfüllt. Nach dem negativen Coronatest wird er nach Hause reisen und uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen.“

(dpa/fmg)

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.