Japan: Erdbeben vor Fukushima – Atomkraftwerk wird untersucht

Neun Jahre nach dem Beben, dem Tsunami und der Atomkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 ist das japanische Tomioka immer noch eine Geisterstadt. Der Ort liegt in der 20-Kilometer-Sperrzone um das Atomkraftwerk.

Tokio. Rund zehn Jahre nach der Fukushima-Katastrophe bebt die Erde in der Provinz erneut. Nun wird nach Schäden an der Reaktor-Ruine gesucht.

Ein Erdbeben erschüttert den Nordosten Japans

Die Region Fukushima ist von Erdstößen der Stärke 7,1 betroffen

Über Schäden oder Verletzte ist nichts bekannt

In der Region hatte sich vor fast 10 Jahren nach einem Erdbeben und Tsunami eine schwere Atomkatastrophe ereignet

Diesmal droht keine Tsunami-Gefahr

Der Betreiber Tepco untersucht seine Atomruine nun auf Schäden

In Japan bebte die Erde – und das ausgerechnet in der Region Fukushima, wo nach einem Erdbeben vor fast zehn Jahren die schwerste Nuklearkatastrophe seit Tschernobyl passiert war. Die Erschütterungen am Samstag hatten eine Stärke von 7,1, wie es im japanischen Fernsehen hieß. Das Erdbebenzentrum lag vor der Provinz Fukushima in einer Tiefe von 60 Kilometern.

Über Schäden, Verletzte oder Tote war zunächst nichts bekannt. Entwarnung gab es dafür an der Tsunami-Front. Trotz der starken Erdstöße gebe es keine Gefahr für eine Riesenflutwelle, wie die japanische Wetterbehörde mitteilte.

Fukushima: Schwere Atomkatastrophe vor fast zehn Jahren

Der Reaktorunfall im Atomkraftwerk Fukushima war von einem Tsunami ausgelöst worden. Die Region war fast genau vor zehn Jahren am 11. März 2011 von einem schweren Erdbeben der Stärke 9,0 und einem gewaltigen Taifun verwüstet worden. Damals kamen rund 18.500 Menschen in den Fluten ums Leben.

Der Atombetreiber Tepco prüfe nun zunächst, ob die Atomruine durch das neue Beben weiter beschädigt wurde, berichtete NHK weiter. Die Erschütterung vom Samstag ließ auch im Großraum Tokio die Gebäude lange Zeit schwanken. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst auch von dort nicht.

Japan gehört zu den am stärksten von Erdbeben gefährdeten Ländern weltweit. In seiner Nähe treffen vier tektonische Platten zusammen, die Pazifische, die Nordamerikanische, die Eurasische und die Philippinische Platte. Dies verursacht immer wieder Beben. (pcl/dpa)