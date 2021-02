Mars: Nasa-Rover „Perseverance" - Landung live auf Youtube

Nasa-Illustration zur Landung von „Perseverance“ auf dem Mars: Am Donnerstabend mitteleuropäischer Zeit ist soweit.

Berlin. Nach sieben Monaten Reise landet „Perseverance“ am Donnerstag auf dem Mars. Die Ankunft des Nasa-Rovers ist live auf Youtube zu sehen.

Am Donnerstagabend soll der Nasa-Rover „Perseverance“ auf dem Mars landen

Die Landung wird ab etwa 20.30 Uhr live auf Youtube übertragen

„Perseverance“ ist im Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet

Am Donnerstagabend dürfte die Nervosität im Nasa-Kontrollzentrum im texanischen Houston ihren Höhepunkt erreichen: Dann soll der Rover „Perseverance“ (Ausdauer) nach fast sieben Monaten Reise auf dem Mars landen. Der heikelste Teil der Mission ist für 21.50 Uhr mitteleuropäischer Zeit geplant – und wird live auf Youtube übertragen.

Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien und die Stiftung Planetarium Berlin haben die Live-Übertragung unter diesem Link eingerichtet. Der Livestream beginnt um etwa 20.30 Uhr mit einer Experten-Runde zum Hintergrund der Mission und dem aktuellen Stand der Mars-Forschung. Nach der Landung soll „Perseverance“ schnell erste Fotos und später Videoaufnahmen schicken. Lesen Sie hier: Mars-Landung: Donnerstag wird es ernst für den Nasa-Rover

„Perseverance“ ist im Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida gestartet. Es ist der größte, schwerste und teuerste Rover, den die US-Weltraumbehörde bislang losgeschickt hat. Das knapp zwei Milliarden Euro teure Gerät soll in einem früheren Flussdelta im Jezero-Krater auf dem Mars nach organischen Molekülen suchen – also Spuren von Leben. (küp/dpa)

