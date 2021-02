Rettungsaktion für Wale in Neuseeland

Di, 23.02.2021, 16.02 Uhr

In Neuseeland drängen Helfer dutzende verirrte Wale zurück ins offene Meer. An dem Küstenabschnitt sind in den vergangenen Jahren hunderte Wale gestrandet. Über die Gründe sind sich Wissenschaftler uneins.