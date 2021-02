Corona-Selbsttests vom Discounter - erste Zulassungen in Deutschland

Mi, 24.02.2021, 10.57 Uhr

In Deutschland soll es bereits in wenigen Tagen Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung geben. Das zuständige Bundesinstitut erteilte Sonderzulassungen für drei Produkte zum Abstrich in der Nase. Die Selbsttests sollen unter anderem bei Discountern erhältlich sein.