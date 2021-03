Corona-Maßnahmen: Alle Lockerungen in den Ländern ab heute

Ab dem heutigen 1. März gibt es in einigen Bundesländern Lockerungen des Lockdowns

Friseure dürfen seit dem 1. März wieder öffnen. Obwohl zuletzt die Corona-Zahlen wieder gestiegen waren

Aber nicht nur Haareschneiden ist wieder erlaubt. Lesen Sie hier, was wo wieder möglich ist

Merkel und die Länderchefinnen und Chefs beraten beim Corona-Gipfel am Mittwoch über den Lockdown und den besten Weg, um Deutschlands Wirtschaft Stück für Stück wieder hochzufahren. Friseure dürfen ihre Geschäfte schon wieder ab 1. März öffnen - und sie sind nicht die Einzigen.

In den 16 Bundesländern gibt es verschiedene Regelungen, welche Geschäftszweige schon seit Montag wieder öffnen dürfen. Die Übersicht zeigt, wo welche Lockerungen greifen.

Corona-Lockerungen in Baden-Württemberg

Kurz vor den Landtagswahlen hat die Debatte um Öffnungen im Südwesten an politischer Bedeutung gewonnen. In Baden-Württemberg öffnen Gärtnereien, Gartenmärkte und Blumenläden. Auch Baumärkte dürfen Pflanzen und Zubehör für den Gartenbau verkaufen. Wenn der erlaubte Warenanteil eines Ladens bei mindestens 60 Prozent liegt, darf das Geschäft mit Abstandsregeln wieder öffnen.

Corona-Lockerungen in Bayern

Nachdem der bayerische Ministerpräsident Söder (CSU) lange Hardliner bei den Beschränkungen war, prescht Bayern nun mit Öffnungen nach vorne: Seit dem 1. März öffnen dort Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Blumenläden und Baumärkte. Auch sogenannte körpernahe Dienstleistungen - also Friseure, Kosmetik und Maniküre dürfen wieder unter Auflagen öffnen.

In Städten und Landkreisen mit einer Inzidenz unter 100 will Bayern außerdem den Einzelunterricht an Musikschulen erlauben. Soweit es beim jeweiligen Instrument möglich ist, sollen Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal während des Unterrichts Masken tragen.

Corona-Lockerungen in Berlin

Schon vor dem ersten März waren in Berlin Buchläden und Fahrradläden offen, letztere aber nur für Reparaturen. In der Bundeshauptstadt gibt es zum 1. März daher bis auf die Friseure keine weiteren Lockerungen. Berlins regierender Bürgermeister Müller (SPD) will zunächst die Ministerpräsidentenkonferenz abwarten und “daraus folgend über Senats- und Parlamentsbeschlüsse sehen, was wir uns aufgrund unserer Infektionsentwicklung zutrauen können”, sagte Müller der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Corona-Lockerungen in Brandenburg

Ab dem 1. März öffnen in Brandenburg nicht nur die Friseure, sondern auch die Gartenmärkte, Gärtnereien und Blumenläden für Kundinnen und Kunden. Bei den Blumenläden muss jedoch mindestens 50 Prozent der Verkaufsfläche im Freien liegen. Baumärkte dürfen die Gartenabteilung nur öffenn, wenn mehr als die Hälfte der Verkaufsfläche im Freien liegt. Die Regierung von Ministerpräsident Woidke (SPD) hat zudem einen Vier-Stufen-Plan zur Öffnung des Einzelhandels veröffentlicht. Mit dem Plan will das Land in die Minsterpräsidentenkonferenz am 3. März gehen.

Einen konkreten Zeiplan für die Öffnungen sieht das Papier allerdings nicht vor. Bis Ostern will Woidke dem Einzelhandel allerdings Perspektiven geben, sagte er der dpa.

Debatte um Corona-Öffnungsstrategie in Deutschland Debatte um Corona-Öffnungsstrategie in Deutschland

Corona-Lockerungen in Bremen

Neben den Friseuren haben auch die Gartenmärkte geöffnet. Konkretere Pläne zur Lockerung der Lockdown-Regeln gibt es nicht. Derzeit soll zwar das “Click&Meet”-Modell für den Einzelhandel diskutiert werden, einen feststehenden Terminplan für eventuelle Öffnungen gibt es aber noch nicht.

Corona-Lockerungen in Hamburg

In der Elbmetropole gab es zuletzt weitere Verschärfungen der Regelungen. Hier sind nur die Friseure geöffnet und auch das nur zur Wahrung der bundesweiten Einheitlichkeit. Gartencenter, Blumenläden und andere Geschäfte bleiben bis auf weiteres geschlossen.

Corona-Lockerungen in Hessen

In Hessen haben Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) einen Stufenplan zur Öffnung des Einzelhandels vorgestellt. Bisher sind nur Friseure und Betriebe für medizinisch und hygienisch notwendige Behandlungen geöffnet, etwa Fußpflege- und Nagelstudios..

Bereits am 4. März, also einen Tag nach der Ministerpräsidentenkonferenz, will die schwarz-grüne Koalition in Hessen die Öffnung des Einzelhandels für “Click&Meet”-Kundinnen und -Kunden beschließen. Auch Zoos, Freilichtmuseen und ähnliche Einrichtungen unter freiem Himmel sollen wieder öffnen.

Corona-Lockerungen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern öffnen seit 1. März die Gartenmärkte und Friseursalons. Besonderheiten gibt es bei Regionen mit einer Inzidenz unter 35. Dort dürfen auch Nagel- und Kosmetikstudios sowie die Fußpflege ihre Arbeit wieder aufnehmen. Zudem sind Fahrschulen bereits für solche Schüler geöffnet, die die Fahrerlaubnis für die Berufsausbildung benötigen.Zoos sollen am 8. März öffnen dürfen.

Corona-Lockerungen in Niedersachsen

Niedersachsens Blumenläden und Gartencenter sind schon seit Mitte Februar wieder geöffnet. Auch Fahrradgeschäfte haben auf. Die Friseursalons sind seit 1. März geöffnet. Weitere Lockerungen für den Einzelhandel sind bis zur Ministerpräsidentenkonferenz nicht vorgesehen.

Corona-Lockerungen in Nordrhein-Westfalen

Seit dem 22. Februar haben in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland Gartencenter und Baumärkte geöffnet. Verkauft werden dürfen aber nur Gemüsepflanzen und Saatgut wie Samen, Zwiebeln, Pflanzkartoffeln und nötiges Zubehör. Auch der Verkauf von Schnittblumen und Topfpflanzen war bereits erlaubt.

Seit Montag dürfen Friseursalons und die nichtmedizinische Fußpflege wieder öffnen. Grundschülern ist es zudem wieder erlaubt, Musikschulen zu besuchen. Auf Sportanlagen darf im Freien auch wieder eingeschränkt Individualsport ausgeübt werden.

Corona-Lockerungen in Rheinland-Pfalz

Wie in anderen Bundesländern öffnen auch in Rheinland-Pfalz seit 1. März die Friseure, Fahrschulen, die Fußpflege und Gartencenter ihre Pforten. Letztere aber nur draußen. Außerdem ist der Einkauf in Bekleidungsgeschäften per “Click&Meet”-Verfahren möglich und Zoos haben geöffnet. Auch Musikschulen dürfen wieder öffnen. Es dürfen dort aber kein Gesang oder Blasinstrumente unterrichtet werden.

Dazu hat Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) angekündigt, sie wolle die Außengastronomie noch im März öffnen.

Corona-Lockerungen in Saarland

Auch im Saarland öffnen Gartencenter, Blumenläden, Friseure und “körpernahe Dienstleistungen” seit 1. März. Außerdem ist “Click&Meet”-Shopping möglich.

Corona-Lockerungen in Sachsen

In Sachsen öffnen am Montag Friseure und die Fußpflege. Beschäftigte müssen sich allerdings einmal in der Woche auf Corona testen lassen. Auch Fahrschulen dürfen in Sachsen wieder öffnen - jedoch nur für Schülerinnen und Schüler, bei denen Ausbildung und Prüfung berufsbedingt notwendig sind.

Musikschulen öffnen ebenfalls nur für einen erlauchten Kreis von Menschen: Einzelunterricht darf in Anspruch nehmen, wer in diesem Jahr ein Musikstudium beginnen will, vor einer wichtigen Prüfung steht oder an nationalen oder internationalen Wettbewerben teilnimmt.

Wenn die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder auf über 100 steigt, müssen Musik- und Fahrschulen wieder schließen.

Corona-Lockerungen in Sachsen-Anhalt

Neben Friseuren, Gartencentern und Blumenläden dürfen auch Baumärkte und Fahr- sowie Flugschulen seit dem 1. März öffnen. “Das ist notwendig, weil wir auch saisonal bedingt diese Angebote benötigen, auch für das persönliche Bedürfnis, sich zu betätigen, wenn das Wetter wieder schöner wird”, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff der dpa.

Fällt der Inzidenzwert fünf Tage lang unter 50, will Sachsen-Anhalt den Kulturbetrieb wieder hochfahren. Dann sollen Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken, Archive, Galerien, Planetarien sowie Musik- und Kunstschulen öffnen. Bei einem Inzidenzwert unter 35 soll die Öffnung von Theatern, Kinos und Konzerthäusern folgen.

Corona-Lockerungen in Schleswig-Holstein

Auch im hohen Norden Deutschlands werden die Lockdown-Maßnahmen gelockert. Dort öffnen Friseure, Zoos, Wildparks, Gartenbaucenter, Nagelstudios und Blumenläden. Ab dem 8. März will Ministerpräsident Daniel Günther den Einzelhandel nach dem “Click&Meet”-Prinzip öffnen. Individualsport auf Sportanlagen darf draußen wieder eingeschränkt ausgeübt werden.

Ausnahme ist Flensburg, wo die Ausgangssperre zwar am Samstag endete, weitere Öffnungen aber nicht geplant sind.

Corona-Lockerungen in Thüringen

Thüringen hat landesweit einen Inzidenzwert von über 100. Trotzdem öffnen dort seit 1. März Gartenmärkte, Friseure, Baumschulen, Gärtnereien und Fahrschulen. Wegen der hohen Inzidenzzahlen hat Thüringens rot-rot-grüne Regierung den Lockdown allerdings schon bis zum 15. März verlängert. (te/mit dpa)

