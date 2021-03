Astrazeneca-Impfstoff: Studie sorgt für Überraschung

Deutschland will bei den Impfungen gegen das Coronavirus schneller werden - allerdings gibt es derzeit noch nicht genügend Impfstoff

Zudem gibt es Vorbehalte gegen den Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca

Wissenschaftler halten dies für unbegründet, wie jetzt auch eine neue Studie aus Schottland zeigt

Nebenwirkungen, geringere Wirksamkeit, nur für Menschen unter 65 Jahren empfohlen: Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca gilt als das Sorgenkind unter den bislang zugelassenen Vakzinen gegen Covid-19. Zahlreiche Dosen des Mittels bleiben in Deutschland unverimpft liegen. Nun deuten wissenschaftliche Erkenntnisse aus Schottland darauf hin, dass der Impfstoff besser ist als sein Image.

Das Risiko eines Klinikaufenthalts wegen Covid-19 wird einer vorläufigen Datenauswertung zufolge bereits durch die erste der zwei Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel um bis zu 94 Prozent reduziert. Das geht aus einer Analyse mehrerer schottischer Universitäten und der Gesundheitsbehörde Public Health Schottland hervor, die vergangene Woche veröffentlicht wurde. Überraschend: Das Risiko einer Hospitalisierung nach der ersten Biontech/Pfizer-Dosis verringert sich demnach "nur" um 85 Prozent.

Lesen Sie hier: Corona: Das passiert mit dem übrig gebliebenen Impfstoff

Die Werte beziehen sich auf die vierte Woche nach Erhalt der ersten Dosis. Verglichen wurde, wie viel Prozent weniger Klinikeinweisungen es bei erstmals Geimpften als bei noch nicht geimpften Menschen gab.

Astrazeneca und Biontech: Was die Impfungen für Ältere bedeuten

Für die noch nicht in einem Fachmagazin erschienene Untersuchung griffen die Wissenschaftler auf die Daten von 5,4 Millionen Daten zurück, was fast die komplette schottische Bevölkerung ausmacht. Zwischen dem 8. Dezember und dem 15. Februar wurden in Schottland rund 1,14 Millionen Corona-Impfstoffdosen an rund 21 Prozent der Bevölkerung verabreicht. 650.000 Menschen in Schottland erhielten das Vakzin von Biontech/Pfizer, 490.000 das Präparat von Astrazeneca.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Auch bei älteren Menschen zeigte die Impfung deutliche Effekte: Bei den über 80-jährigen Menschen ging das Risiko, wegen Covid-19 ins Krankenhaus zu müssen, in der vierten Woche nach der ersten Dosis um 81 Prozent zurück, wie es in der Studie heißt. Die Zahl bezieht sich auf beide Impfstoffe: In Großbritannien wird der Astrazeneca-Impfstoff in allen Altersgruppen verimpft.

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich laut Studienautoren auch auf andere Länder anwenden, welche die Vakzine von Astrazeneca und Biontech/Pfizer verimpfen.

Stiko will Astrazeneca-Empfehlung überdenken

Die Ständige Impfkommission in Deutschland (Stiko) will ihre Empfehlung zum Präparat von Astrazeneca überdenken. Es werde "sehr bald zu einer neuen, aktualisierten Empfehlung kommen", sagte der Chef der Kommission, Thomas Mertens, am Freitagabend im ZDF-"heute journal".

Anders als die EU-Arzneimittelbehörde EMA hatte die Stiko den Impfstoff vorerst nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren empfohlen, weil Daten zur Wirkung bei Älteren fehlen. Das Vakzin trifft bei vielen Menschen auf Vorbehalte. "Das Ganze ist irgendwie schlecht gelaufen", räumte Mertens ein.

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Er rechtfertigte die Stiko-Entscheidung mit einer zu dünnen Datenlage. "Wir hatten die Daten, die wir hatten und haben auf der Basis dieser Daten die Empfehlung gegeben. Aber wir haben nie den Impfstoff kritisiert. Wir haben nur kritisiert, dass die Datenlage für die Altersgruppe über 65 nicht gut oder nicht ausreichend war." Der Impfstoff sei ansonsten "sehr gut" und er werde "jetzt durch hinzukommende neue Daten noch besser in der Einschätzung", erklärte Mertens.

(raer/afp/dpa)