Corona-Spucktest: Wie der Selbstest für funktioniert

In Deutschland soll es bereits in wenigen Tagen Corona-Schnelltests zur Eigenanwendung geben. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind "umfassende Schnelltests, gleichsam als Freitesten", Teil einer Strategie für einen Ausstieg aus dem Lockdown.

Schnelltests für Laien könnten in der Corona-Pandemie etwas mehr Normalität in den Lockdown-Alltag bringen. Produkte von 50 verschiedenen Herstellern haben eine Sonderzulassung beantragt - davon haben vier bereits eine erhalten. Die Tests, bei denen stets Proben aus dem vorderen Nasenbereich entnommen werden, sollen kommende Woche massenhaft zum Einsatz kommen.

Neben den Schnelltest-Varianten, die mit vereinfachten Abstrichen eines herkömmlichen Rachenabstrichs arbeiten, werden aktuell noch weitere Versionen von Laien-Tests erprobt und bewertet: die Speicheltests.

Corona-Speicheltests: So funktionieren die verschiedenen Varianten

In Frankreich wird derzeit ein Spucktest vom Hersteller Firalis entwickelt, der binnen 40 Minuten ein Ergebnis liefern soll. Beim "EasyCov"-Test wird ein Röhrchen unter der Zunge platziert, wo es eine dreiviertel Stunde Speichel sammelt. Wie David Halter, ein Mitarbeiter von Firalis, erklärt, kann im Anschluss das Ergebnis abgelesen werden: Entsteht eine gelbe Färbung, liegt eine Coronavirus-Infektion vor - orange steht für negativ.

Allgemeinmediziner Hermann Geldmann stellt noch eine weitere Spucktest-Variante vor. So könne bei anderen Tests auch in einen Pappbecher gespuckt werden. Das Sekret wird anschließend mit einer Pipette aufgesaugt, in ein Probeentnahme-Röhrchen entleert und auf einen Testbereich geträufelt - ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest. In Potsdamer Kitas kommen Spucktests bereits zum Einsatz.

Brandenburg, Potsdam: Ein Corona-Schnelltest liegt in der Kita "Abenteuerland" während eines Besuchs von Bundesfamilienministerin Giffey und Potsdams Oberbürgermeister Schubert auf einem Tisch. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

Außerdem sollen auch sogenannte Gurgeltests in naher Zukunft zugelassen werden. Hierbei gurgeln die zu testenden Personen etwa 60 Sekunden mit einer keimfreien Lösung. Liegt eine Infektion vor, werden bei diesem Vorgang Viren und infizierte Zellen von der Rachenwand getrennt. Anschließend wird die Lösung ausgewertet. In Wien wird schon länger mit dem Gurgel-Verfahren getestet - bisher wurden die Proben allerdings ins Labor geschickt. Bei den Schnelltests soll die Flüssigkeit direkt auf eine Kassette aufgetragen und das Resultat so abgelesen werden können. (day)

Die Spucktests werden seit Beginn des Monats von Kita-Erziehern in Potsdam genutzt, um sich zweimal pro Woche vor der Arbeit zu Hause zu testen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

