Dieter Wedel wird wegen Vergewaltigung angeklagt

ARCHIV - 22.06.2017, Hessen, Bad Hersfeld: Intendant Dieter Wedel, aufgenommen vor Beginn der Generalprobe des Stücks "Martin Luther - Der Anschlag" in der Stiftsruine. (zu dpa "Ein Jahr #MeToo - Was hat es bewirkt?" vom 01.10.2018) Foto: Uwe Zucchi/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Die Staatsanwaltschaft München I hat den Regisseur Dieter Wedel wegen Vergewaltigung angeklagt. Wedel wird vorgeworfen, eine Schauspielerin im Jahr 1996 bei einem Vorstellungsgespräch in einem Hotel vergewaltigt zu haben, wie die Ermittlungsbehörde am Freitag mitteilte.

Der Fall des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers wurde 2018 durch einen Medienbericht bekannt, daraufhin nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Die Schauspielerin Jany Tempel gibt an, Wedel („Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“) habe sie damals in einem Münchner Hotel zum Sex gezwungen. Damals, im Alter von 27 Jahren, habe sie für eine Rolle vorsprechen wollen.

Der 81-Jährige bestreitet die Vorwürfe. 2018 sagte der zu den bekanntesten deutschen Regisseuren zählende Wedel der „Bild“-Zeitung, er sei inzwischen froh, dass es die Ermittlungen gebe. „Ich vertraue auf die Staatsanwaltschaft.“

Wedels Anwältin kritisierte die Anklageerhebung am Freitag scharf. „Das Ermittlungsverfahren, das von einer fast beispiellosen öffentlichen Vorverurteilung eingeleitet und begleitet wurde, dauert seit mehr als drei Jahren an, ohne dass sich in dieser Zeit durchgreifende neue Gesichtspunkte zur Belastung unseres 81-jährigen Mandanten ergeben haben“, teilte die Rechtsanwältin Dörthe Korn aus der Kanzlei von Peter Gauweiler mit.

Das Geschehen liege fast 25 Jahre zurück, erklärte Korn: „Der Tatvorwurf beruht letztlich allein auf der Behauptung der Nebenklägerin, die diese gegenüber einem Presseorgan unter dem Vorbehalt machte, dass die angebliche Tat verjährt sei und die Wahrheit ihrer Beschuldigung nicht mehr in einem Gerichtsverfahren überprüft werden dürfe.“

Wedel hat 2019 detailliert ausgesagt

Mit eben jenem langen Zeitraum erklärte auch die Ermittlungsbehörde, warum drei Jahre ermittelt wurde, ehe Anklage erhoben wurde: Die Tatvorwürfe lägen so lange zurück. Wedel sei im Dezember 2019 vernommen worden und habe detailliert ausgesagt.

Eine international anerkannte Rechtspsychologin habe dazu im November vergangenen Jahres ein aussagepsychologisches Gutachten vorgelegt. Als Beweismittel führe die 20-seitige Anklage diese Gutachterin sowie über 20 Zeugen und weitere Beweismittel auf.

Landgericht entscheidet über Zulassung der Anklage

Ende Januar wies die Generalstaatsanwaltschaft München eine Fachaufsichtsbeschwerde von Tempels Anwalt Stevens über die lange Dauer gegen die Staatsanwaltschaft München I ab. „Die Sachbehandlung ist nicht zu beanstanden“, sagte ein Sprecher damals.

Für Wedel gilt bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in dem Strafverfahren die Unschuldsvermutung. Über die Zulassung der Anklage muss nun das Landgericht München I entscheiden.

