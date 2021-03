Wetter: Sturm „Klaus“ zieht über Deutschland - so wird das Wochenende

Deutschland hat den zehnten zu warmen Winter in Folge erlebt. Laut dem Deutschen Wetterdienst lag der Temperaturschnitt lag bei 1,8 Grad Celsius, womit der Referenzwert der Messperiode von 1961 bis 1990 um 1,6 Grad übertroffen wurde.

Winter in Deutschland war wieder zu warm

Sturmtief „Klaus“: Orkanartige Böen auch am Wochenende

Das Sturmtief „Klaus“ sorgt in Deutschland für die ersten Stürme des Jahres. Nach entwurzelten Bäumen und Störungen im Bahnverkehr am Donnerstag wird der Wind zwar etwas schwächer, doch das Wochenende könnte wieder ungemütlich werden.

Hatte „Klaus“ bisher vor allem den Norden und Nordwesten des Landes getroffen, sollen am Samstag auch die Mitte und der Süden Deutschlands betroffen sein.

„Klaus“ sorgt für Feuerwehreinsätze in NRW, Bremen und Hamburg

Besonders in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein gab es am Donnerstag zahlreiche witterungsbedingte Einsätze für Polizei und Feuerwehr, oft wegen umgestürzter Bäume oder lose gewordener Gebäudeteile. Der Bahnverkehr auf mehreren Strecken war in den Regionen beeinträchtigt, zwei mussten gesperrt werden.

In Bremen-Nord fiel die Stromversorgung großflächig aus, nachdem ein Baum auf ein Umspannwerk gestürzt war. In der Essener Innenstadt wurde ein Passant von einer herabstürzenden Dachpfanne am Kopf getroffen. In der Düsseldorfer Innenstadt lockerte sich - vermutlich ebenfalls durch den Sturm - ein Kirchturmkreuz.

Sturmtief „Klaus“: Das nächtliche Hochwasser drückt den Fähranleger am Hamburger Fischmarkt nach oben. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Laut Feuerwehr bestand die Gefahr, dass es herabstürzt. Auch andere Teile des Landes bekamen die Auswirkungen von „Klaus“ zu spüren: In zwei thüringischen Landkreisen gab es Stromausfälle, in Rheinland-Pfalz verhedderten sich zwei etwa 50 Meter voneinander entfernte Kräne miteinander.

In Nordrhein-Westfalen gab es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern, in Schleswig-Holstein wurden bis zu 110 Stundenkilometer gemessen. An exponierten Orten wie dem Kieler Leuchtturm (128 Stundenkilometer), dem Feldberg im Schwarzwald (134 Stundenkilometer) und dem Brocken im Harz (134 Stundenkilometer) blies der Wind demnach noch heftiger. Schon im Vorfeld hatte der DWD für die Küstengebiete eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Am Samstag wird das nächste Sturmtief erwartet

Für Samstag erwarten die Wetterexperten ein neues Sturmtief. Dann könnte es wieder in Richtung Sturmböen, teils in Richtung orkanartige Böen gehen. Das Tief zieht nach Angaben des DWD voraussichtlich mit Windstärke 8 bis 9 über das Land. Betroffen sind dann auch die Mitte und der Süden.

Sturmtief „Klaus“: Eine Unwetterwarnung, die für den Brocken (Sachsen-Anhalt) herausgegeben wurde, hielt die meisten Wanderer davon ab, den Berg zu besuchen. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Ursache für die derzeit kräftigen Winde ist eine sogenannte Westwetterlage. Dabei ziehen Tiefdruckgebiete in rascher Abfolge vom Nordatlantik über Skandinavien nach Osten und beeinflussen mit ihren Ausläufern auch Deutschland. Sie bringen neben Wind auch Regen und Schauer. Vor allem am Sonntag wird es dadurch ungemütlich: Denn bei Tageshöchsttemperaturen von vier bis neun Grad gehen die Niederschläge in Graupel und Schnee über.

