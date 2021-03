Corona: Astrazeneca-Studie sorgt für Wirbel - RKI-Zahlen steigen

Auf dem Corona-Gipfel haben Kanzlerin Merkel und die Länderchefs harte Maßnahmen beschlossen

Der Corona-Lockdown wird bis zum 18. April verlängert

Für Ostern ist ein harter, fünftägiger Blitz-Lockdown geplant - wobei viele Fragen offen sind

Die US-Gesundheitsbehörde NIAID zweifelt an einer neuen Astrazeneca-Studie

Geimpfte EU-Bürger sollen uneingeschränkt nach Griechenland einreisen können

Das RKI meldet neue Fallzahlen für Deutschland - die Inzidenz steigt weiter an

Berlin. Es ist ein radikaler Schritt in der Pandemiebekämpfung, auf den sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Corona-Gipfels in der Nacht auf Dienstag geeinigt haben. Deutschland geht über Ostern in einen strengen Lockdown. Die Feiertage sollten zu einer „Ruhephase“ werden, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach den langen und schwierigen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Lesen Sie hier: Corona-Gipfel - So lief die Pressekonferenz mit Merkel

Doch viele Fragen sind nach den Beschlüsse noch offen. So ist zum Beispiel unklar, ob die Kontaktbeschränkungen an Ostern auch für Hotspots gelten, ob Supermärkte an Ostersamstag nur Lebensmittel oder auch Kosmetika verkaufen dürfen oder ob Arbeitnehmer an Gründonnerstag jetzt einen Feiertagszuschlag bekommen. Lesen Sie mehr: Corona-Gipfel: Das sind die Beschlüsse von Bund und Ländern

Corona-Zahlen: RKI meldet 7485 Neuinfektionen

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Dienstag mit, die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liege bei 108,1. Am Vortag hatte sie 107,3 betragen.

Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 7485 neue Corona-Infektionen. Außerdem wurden 250 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Vor genau einer Woche hatte das Institut binnen eines Tages 5480 Neuinfektionen und 238 neue Todesfälle verzeichnet.

Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 23. März: Parlamentswahlen in Israel unter Corona-Bedingungen

16.16 Uhr: Ein Mann in Jerusalem (Israel) gibt seinen Stimmzettel von einem Auto aus ab. Dieses spezielle Wahllokal ist für Menschen, die aufgrund der Pandemie unter Quarantäne stehen. In Israel sind die vierten Parlamentswahlen innerhalb von zwei Jahren angelaufen. Rund 6,6 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Mitglieder der 24. Knesset in Jerusalem zu bestimmen.

Weil er unter Corona-Quarantäne steht, gibt ein Mann in Jerusalem (Israel) seinen Stimmzettel aus einem Auto raus ab. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

Brinkhaus pocht auf einheitliche Umsetzung der Corona-Beschlüsse

15.55 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat eine einheitliche Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse zum geplanten strengeren Lockdown über die Ostertage gefordert. Er hoffe, dass diese Einigung in der Umsetzung einheitlich geregelt werde, „dass es eben keine Ausnahmen gibt, sondern dass jeder sich auch an das hält, was da gestern Abend vereinbart worden ist“, sagte Brinkhaus am Dienstag vor einer teils online und teils in Präsenz organisierten Sitzung der Unionsfraktion in Berlin.

Mit Blick auf die Umsetzung der Beschlüsse ergänzte Brinkhaus, er denke, dass bei den Beratungen nur Menschen um den Tisch und die Bildschirme gesessen hätten, „die sich der Tatsache bewusst waren, was sie da beschlossen haben und dementsprechend die Sachen auch umsetzen können“. Bund und Länder hätten im Wesentlichen jene Beschlüsse bestätigt, die schon am 3. März gefasst worden seien - ergänzt um einige Regelungen zu Ostern. Brinkhaus räumte Unmut an der Parteibasis über das Corona-Management ein. Er habe manchmal das Gefühl, egal was falsch laufe, zuständig seien Bundestag und Bundesregierung. Das wesentliche Rückgrat der Pandemiebekämpfung liege aber auch bei den Ländern und Kommunen.

Hamburg bekommt Drive-in für Corona-Tests am Flughafen

15.40 Uhr: Hamburg bekommt am Flughafen ein Drive-in für Corona-Tests. Die Firma Centogene erweitere ihr bestehendes Angebot um eine Teststation im Parkhaus P1, Ebene 0, teilte der Flughafen am Dienstag in Hamburg mit. Dort können sich Autofahrer vom 1. April an nach Online-Voranmeldung direkt in ihrem Fahrzeug testen lassen. Außerdem eröffne mit EcoCare Anfang April ein zusätzlicher Anbieter ein Testcenter. Alle Angebote könnten sowohl von Reisenden als auch der Öffentlichkeit genutzt werden.

Zurzeit befinden sich zwei Teststandorte auf dem Flughafengelände: im Terminal 1 und im Terminal Tango. Dort werden sowohl PCR-Tests, Antigen-Schnelltest als auch virologische Antikörpertests angeboten. Neben kostenpflichtigen Tests sind im EcoCare-Center auch kostenlose Schnelltests – die sogenannten Corona-Bürgertests – möglich.

Indien öffnet Corona-Impfungen ab April für über 45-Jährige

15.25 Uhr: Indien öffnet die Corona-Impfungen ab dem 1. April für alle Menschen ab 45 Jahren. Mit dieser Entscheidung folge die Regierung dem Rat von Experten und des eigenen Corona-Krisenstabs, gab Informationsminister Prakash Javadekar am Dienstag bekannt.

Die indische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende Juli 300 Millionen Menschen zu impfen. Das indische Impfprogramm liegt aber weit hinter dem Zeitplan, was vor allem an einer geringen Impfbereitschaft in der Bevölkerung liegt. Um für mehr Akzeptanz zu sorgen, ließ sich Premierminister Narendra Modi vor gut drei Wochen vor laufenden Kameras impfen.

Seit Beginn der Impfkampagne im Januar haben erst knapp 50 Millionen Menschen eine Injektion bekommen, hauptsächlich Mitarbeiter des Gesundheitswesens und anderer sensibler Bereiche. Seit Ende März können sich schon alle über 60-Jährigen und alle über 45-Jährigen mit schweren Vorerkrankungen impfen lassen.

Drosten und Ciesek als „Hochschullehrer/in des Jahres“ ausgezeichnet

15.06 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek und ihr Berliner Kollege Christian Drosten werden für ihren Corona-Podcast als „Hochschullehrer/in des Jahres“ ausgezeichnet. Damit vergibt der Deutsche Hochschulverband (DHV) die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung erstmalig an zwei Personen. Als Protagonisten des NDR-Podcasts „Coronavirus Update“ kommunizierten die beiden seit Beginn der Pandemie Woche für Woche neue Erkenntnisse der Corona-Forschung und ordneten diese kompetent und allgemeinverständlich ein, begründete DHV-Präsident Bernhard Kempen am Dienstag die Wahl.

„Beide Virologen lassen dabei ein Millionenpublikum in Echtzeit an wissenschaftlichen Debatten partizipieren und führen im Alltag damit einer breiten Öffentlichkeit anschaulich vor Augen, wie das Abenteuer Forschung funktioniert“, hieß es weiter. Auch die Virologin Melanie Brinkmann gratulierte via Twitter.

Mehr als verdient, ich gratuliere von Herzen. ⁦@c_drosten⁩ und ⁦@CiesekSandra⁩ haben Virologie nicht nur an der eigenen Hochschule unterrichtet, sondern für den gesamten deutschsprachigen Raum. #sciencerocks https://t.co/OEeGb9orns — Melanie Brinkmann (@BrinkmannLab) March 23, 2021

Zweifel an veröffentlichten Daten von neuer Astrazeneca-Studie

14.43 Uhr: Die US-Gesundheitsbehörde NIAID zweifelt die Aussagekraft von Daten einer neuen Untersuchung des Pharmakonzerns Astrazeneca zu dessen Impfstoff an. Dabei geht es um Ergebnisse einer sogenannten Phase-III-Studie mit etwa 32.500 Probanden, die laut Hersteller eine hohe Wirksamkeit des Vakzins zeigen. Astrazeneca will nun Daten nachliefern. Frühere Untersuchungen, die ebenfalls für eine gute Wirksamkeit des Präparats sprechen, zweifelt die NIAID in ihrem Statement nicht an.

„Der DSMB hat sich besorgt gezeigt, dass Astrazeneca möglicherweise veraltete Informationen aus dieser Studie aufgenommen hat, die eine unvollständige Ansicht der Wirksamkeitsdaten geliefert haben könnten“, teilte das Nationale Institut für Infektionskrankheiten (NIAID) am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf den Datenüberwachungsausschuss Data and Safety Monitoring Board (DSMB) mit. Das Unternehmen müsse die Daten überprüfen und sicherstellen, dass die genauesten und aktuellsten Wirksamkeitsdaten so schnell wie möglich veröffentlicht werden.

Astrazeneca betonte in einer Stellungnahme, die veröffentlichten Zahlen basierten auf einer Zwischenanalyse mit dem Datenstichtag 17. Februar. Die Ergebnisse einer zusätzlichen Auswertung stimmten mit dieser Zwischenanalyse überein. Das britisch-schwedische Unternehmen kündigte an, sich umgehend mit dem DSMB in Verbindung zu setzen und die aktuellsten Wirksamkeitsdaten vorzulegen. Diese Ergebnisse würden innerhalb von 48 Stunden veröffentlicht.

Griechenland will uneingeschränkte Einreise für geimpfte Besucher

14.22 Uhr: Die griechische Regierung will die Einreise für EU-Bürger und Besucher aus Israel künftig nicht mehr beschränken, sofern die Menschen geimpft sind. Das bestätigte die Pressestelle des griechischen Tourismusministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Ein entsprechender Beschluss soll noch am Dienstag veröffentlicht werden, hieß es am Dienstag. Geimpfte Besucher müssten dann nur noch die Impfung belegen, aber bei der Einreise keinen aktuellen, negativen Corona-Test mehr vorweisen und auch keine siebentägige Quarantäne mehr einhalten. Wann diese Maßnahmen tatsächlich aufgehoben werden, wurde noch nicht bekannt.

Die griechische Regierung drängt seit Jahresbeginn darauf, einen EU-weit gültigen Impfpass zu entwickeln. Damit soll der griechische Tourismus-Sektor gerettet werden, der normalerweise fast ein Fünftel der griechischen Wirtschaftsleistung bestreitet. Der jetzige Alleingang soll Druck ausüben, damit es mit dem EU-Impfpass schneller voran geht, heißt es bei politischen Beobachtern in Athen. Auch andere EU-Länder haben das Thema bereits selbst in die Hand genommen, darunter Polen, Rumänien und Estland.

Geimpfte EU-Bürger sollen künftig uneingeschränkt nach Griechenland einreisen können. Foto: Philipp Laage/dpa-tmn

Lockdown in Berlin voraussichtlich bis 24. April

14.14 Uhr: Der Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird in Berlin voraussichtlich bis zum 24. April verlängert und damit um knapp eine Woche mehr als von Bund und Ländern vereinbart. Darauf verständigte sich der Senat am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich nach rund zwölf Stunden Beratung am frühen Morgen auf eine Verlängerung des bisher bis zum 28. März befristeten Lockdowns bis zum 18. April geeinigt. Grund sind steigende Corona-Infektionszahlen und die stärker ansteckende und gefährlichere britische Virusvariante.

Russlands Außenminister posiert mit „Scheiß Quarantäne“-Schutzmaske

13.41 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat bei einem China-Besuch mit einer ausgefallenen Corona-Schutzmaske für Medienvertreter posiert. Der schwarze Mund-Nase-Schutz mit der weißen Aufschrift „FCKNG QRNTN“ - also „Fucking Quarantine“ (übersetzt etwa: „Scheiß Quarantäne“) - sei ein Geburtstagsgeschenk von Journalisten gewesen, sagte Lawrow nach Zeitungsberichten vom Dienstag. Russlands Chefdiplomat, der nach eigener Aussage bereits eine Coronainfektion überstanden hat, war am Sonntag 71 Jahre alt geworden.

Das Außenministerium hatte zuvor ein Video von Lawrow mit der Maske veröffentlicht. „Sowohl die Maske als auch die Aufschrift passen dem Minister gut“, hieß es dazu. Auf der Social-Media-Plattform Tiktok erntete Lawrow für den Auftritt vor allem Lob. Nur vereinzelt schrieben User, eine derartige Aufschrift sei eines Ministers nicht würdig.

Partychaos in Miami Beach: Notstand verlängert

13.19 Uhr: Ausufernde Straßenpartys, Vandalismus, Schlägereien: Angesichts eines andauernden Ansturms feiernder Besucher inmitten der Corona-Pandemie haben die Behörden in Miami Beach im US-Bundesstaat Florida den geltenden Notstand verlängert. Bis mindestens 30. März gelte von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr in Gegenden wie der berühmten Partymeile Ocean Drive in South Beach weiterhin eine Ausgangssperre, gab die Stadtverwaltung bekannt.

Seit dem Beginn der „Spring Break“ genannten Semesterferien Anfang Februar habe es mehr als 1000 Festnahmen gegeben, teilte die Polizei mit. Rund 80 Feuerwaffen seien sichergestellt worden. „Es fühlt sich an, als wäre unsere Stadt gerade ein Pulverfass“, sagte Bürgermeister Dan Gelber am Montag (Ortszeit) dem Sender CNN.

Es gehe nicht nur darum, dass Partysuchende trotz Corona keine Masken trügen und die Abstandsregeln missachteten. „Einige Leute kommen auch mit bösen Absichten, also gab es Schlägereien und sogar Schießereien.“ Bei vielen von ihnen handele es sich aber nicht um Studenten, betonte Gelber laut der Zeitung „The Miami Herald“.

Eine Gruppe von Touristen tanzt trotz Corona-Pandemie auf dem Ocean Drive während des Spring Break in Miami Beach. Foto: Matias J. Ocner/Miami Herald/AP/dpa

Mehrheit für erneute Schließung von Schulen und Kitas

12.59 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen wäre einer Umfrage zufolge dafür, dass Schulen und Kitas angesichts der aktuellen Corona-Lage wieder geschlossen würden. 52 Prozent würden dies „eher“ oder „voll und ganz“ befürworten, wie eine aktuelle Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab. 34 Prozent würden einen solchen Schritt „eher“ oder „voll und ganz“ ablehnen, 14 Prozent machten keine Angabe. Westdeutsche (55 Prozent) sprechen sich demnach häufiger für eine Schließung aus als Ostdeutsche (41 Prozent).

In Deutschland hatten die meisten Grundschulen im Februar nach rund zweimonatiger Schließung oder Notbetreuung wieder geöffnet. Im März kehrten auch die ersten älteren Jahrgänge schrittweise im sogenannten Wechselbetrieb in die Schulen zurück. Regional wurde auf gestiegene Corona-Zahlen allerdings inzwischen wieder mit Schließungen oder einem Stopp dieser Rückkehr reagiert. Wie es an den Schulen weitergeht, ist im Moment offen. In den meisten Bundesländern beginnen an diesem Wochenende zunächst die Osterferien.

So laufen die Impfungen gegen das Coronavirus

12.37 Uhr: Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundesländer beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommen. Mittlerweile haben 7.698.450 Menschen mindestens die erste Impfdosis erhalten. Das sind 9,3 Prozent der Bevölkerung. 4,1 Prozent der Menschen in Deutschland haben sogar schon den vollen Impfschutz.

Die Grafik unserer Redaktion zeigt, wie Deutschland bei den Corona-Impfungen vorankommt. Foto: FUNKE Digital

Deutschland ist gegen Neuverteilung von Corona-Impfstoffen

12.15 Uhr: Deutschland ist gegen die von Österreich und anderen Ländern geforderte Neuverteilung von Corona-Impfstoffen in der Europäischen Union. "Ich kann mich über diese Diskussion nur wundern", sagte Europa-Staatssekretär Michael Roth vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen. Es sei überrascht darüber, dass der Eindruck mangelnder Solidarität entstanden sei. "Wir haben hier ein sehr transparentes Verfahren", fuhr Roth fort. Einige Staaten, darunter Österreich, hätten die ihnen nach Bevölkerungsgröße zustehenden Impfstoffkontingente nicht ausgeschöpft. Diese Mengen seien anderen EU-Ländern angeboten worden.

"Daraus einen Konflikt zu konstruieren, der der Heilung bedarf, sehe ich überhaupt nicht", sagte Roth. "Ich sehe derzeit keine Veranlassung, an diesem transparenten und sehr fairen Verfahren etwas zu verändern." Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hatte gemeinsam mit fünf weiteren Ländern darauf gedrungen, die Aufteilung der Impfstoffe neu zu justieren. "So wie es ist, so soll es nicht bleiben", hatte Kurz Mitte März gesagt. Auf seiner Seite hatte er Bulgarien, Kroatien, Lettland, Slowenien und Tschechien.

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz will die Aufteilung der Impfstoffe in der EU neu justieren lassen. Foto: imago images / photonews.at

Zahl der Corona-Toten in Tschechien mehr als verdoppelt

12.00 Uhr: In Tschechien steigt die Zahl der Toten, die positiv auf Corona getestet wurden, auf mehr als 25.000. Das sind mehr als doppelt so viele wie zu Jahresbeginn. Das Land mit 10,7 Millionen Einwohnern hat nach Auskunft der Statistikwebseite Our World in Data die zweithöchste Rate an sogenannten Corona-Todesfällen pro Kopf weltweit. Die Regierung hat eine Verschärfung des Lockdowns beschlossen.

Mittelstand erwartet nach Gipfel-Beschlüssen viele Pleiten

11.45 Uhr: Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) erwartet aufgrund der von Bund und Ländern beschlossenen Verlängerung des Lockdowns zahlreiche Pleiten. Die Verschärfung und Verlängerung des Lockdowns bedeute „für viele Unternehmen das sichere Aus“, sagte BVMW-Chefvolkswirt Hans-Jürgen Völz unserer Redaktion. „Damit gehen nicht nur Arbeits- und Ausbildungsplätze in großer Zahl verloren, ganze Branchen wie Beherbergung und Gastronomie nähern sich so einem wirtschaftlichen Totalschaden.“

Den Gründonnerstag als „Ruhetag“ zu definieren, sei ein „eklatanter Beleg grober handwerkliche Mängel“, warf Völz den Regierungschefs vor. Die Beschlüsse seien aus Sicht des Mittelstands „eine einzige Enttäuschung“. „Obwohl auf kommunaler Ebene erfolgreiche Öffnungskonzepte existieren, heißt es eigentlich wieder nur monoton Schließen, Schließen, Schließen“, sagte Völz.

11.30 Uhr: Beim Corona-Gipfel wurden für Ostern zwei "Ruhetage" festgelegt. Von 1. bis 5. April soll es einen strikten Lockdown geben. Was bedeutet das für Arbeitnehmer? Lesen Sie hier: Shutdown über Ostern - Muss man an den "Ruhetagen" arbeiten?

Göring-Eckardt nennt Corona-Bekämpfung von Bund und Ländern „fahrlässig“

11.15 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat Bund und Ländern Fahrlässigkeit bei der Corona-Bekämpfung vorgeworfen. „Dass erneute Verschärfungen notwendig sind, ist Ergebnis der Versäumnisse von Bund und Ländern, die geöffnet haben, ohne vorher die Schutzvoraussetzungen zu schaffen“, sagte sie unserer Redaktion. „Das war fahrlässig.“ Bund und Länder hätten Deutschland „in eine Sackgasse manöviert.“

Göring-Eckardt bezeichnete die Beschlüsse als „unbefriedigendes Papierwerk." „Schnelltests dürfen nicht nur in der Theorie verfügbar sein, sondern müssen in den Schulen tatsächlich ankommen. Auch in der Arbeitswelt muss verbindlich getestet werden und es muss endlich überall und mit allen verfügbaren Vakzinen geimpft werden“, forderte sie. „Wir brauchen einen effektiven Schutzwall gegen neue Virusvarianten. Und wo die Inzidenzen niedrig sind, müssen rasch neue Konzepte erprobt werden für einen Weg zwischen unkontrolliertem Öffnen und Schließen.“

Evangelische Kirche „sehr überrascht“ von Bund-Länder-Beschlüssen

10.45 Uhr: Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat mit Enttäuschung auf die Bund-Länder-Beschlüsse reagiert: „Der Beschluss des Corona-Gipfels hat uns sehr überrascht, zumal davon das wichtigste Fest der Christen betroffen wäre“, sagte der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm unserer Redaktion.

Die EKD werde sich in den von der Bundeskanzlerin angekündigten Gesprächen zunächst genau erläutern lassen, warum die bewährten Hygieneschutz-Maßnahmen, die alle Landeskirchen für ihre Gottesdiensten haben, nun nicht mehr ausreichen sollen. „Anschließend werden wir in unseren Gremien beraten, wie wir mit der Bitte umgehen“, so Bedford-Strohm.

Bund und Länder hatten sich in der Nacht zu Dienstag entschieden, die Religionsgemeinschaften zu bitten, religiöse Versammlungen an den Osterfeiertagen ausschließlich virtuell durchzuführen.

Dorothea Noordveld, Pastorin in Lüneburg, steht neben einer Osterkerze. Das Osterfest wollen die meisten Kirchen mit Gottesdiensten unter Corona-Bedingungen und digitalen Veranstaltungen feiern. Foto: Philipp Schulze/dpa

Dänemark will Corona-Maßnahmen nach Ostern lockern

10.15 Uhr: Dänemark will die Corona-Beschränkungen nach Ostern weiter lockern. So sollen ab dem 6. April Friseure, Wellness-Einrichtungen und andere Dienstleister wieder öffnen können, wie die Regierung mitteilt. Nach dem mit dem Parlament abgestimmten Plan sollen ab dem nächsten Monat auch wieder mehr Schüler zum Unterricht in die Schule gehen.

Zahlreiche der geplanten Lockerungen sind an einen sogenannten Corona-Pass gebunden, der anzeigt, ob der Inhaber geimpft wurde, eine Infektionen überwunden hat oder innerhalb von 72 Stunden negativ getestet wurde.

Pandemie: Scholz droht Firmen mit Verordnung zur Testpflicht

10.00 Uhr: Laut Vize-Kanzler Olaf Scholz soll die ausgeweitete "Ruhephase" über Ostern die zuletzt deutlich steigenden Infektionszahlen bremsen. Die Bundesregierung erwarte, dass vor allem in Unternehmen deutlich mehr getestet werde. Sollte dies nicht gelingen, werde die Regierung Anfang April mit einer rechtlichen Verordnung nachlegen, um dies sicherzustellen, so der Bundesfinanzminister im "ZDF-Morgenmagazin." Dann werde die Situation im April hoffentlich verändert sein.

Forderungen nach weiteren Lockerungen wies der Vizekanzler zurück. "Wir müssen auch verharren, wenn das Infektionsgeschehen das vorschreibt, oder auch mal zurückgehen", hob er hervor. Daher sei bekräftigt worden, dass sich Öffnungen "in einem Korridor unter 100" bei den Inzidenzwerten bewegen müssten. Zur Problematik von Reisen, etwa nach Mallorca, sagte Scholz, es sei "mit den Fluggesellschaften vereinbart, dass sie sofort damit beginnen, alle Reisenden zu testen". Zudem solle "sehr schnell" das Infektionsschutzgesetz entsprechend geändert werden.

Die Grafik zeigt die Auslastung der Intensivbetten in Deutschland. Foto: FUNKE Digital

Corona: Wirtschaftsweise dringt auf Tests in den Betrieben

9.50 Uhr: Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat angesichts des verlängerten Lockdowns an Unternehmen appelliert, Teststrategien einzusetzen, um einen erneuten Wirtschaftseinbruch zu vermeiden. „Solange es nicht zu Störungen der Lieferketten oder der Exporte kommt, ist mit einem neuerlichen wirtschaftlichen Einbruch wie im letzten Frühjahr nicht zu rechnen“, sagte Schnitzer unserer Redaktion.

Die Verlängerung des Lockdowns bezeichnete die Münchener Wirtschaftsprofessorin und Mitglied im Sachverständigenrat angesichts der steigenden Infektionszahlen als „verständlich.“ In Branchen, die weiterhin schließen müssen, werde sich die wirtschaftliche Erholung verzögern.

„Grund zur Hoffnung gibt die weiterhin robuste Entwicklung in Industrie, die wir vor allem einer starken Exportnachfrage verdanken“, sagte Schnitzer. Die „Wirtschaftsweise“ sprach sich zudem für Modellversuche für Öffnungen aus. „Begrüßenswert sind die geplanten Modellversuche in einzelnen Regionen, mit denen ermittelt werden soll, wie künftige Öffnungsschritte unter Nutzung eines konsequenten Testregimes erfolgen können“, sagte Schnitzer.

9.45 Uhr: Bei „Hart aber fair“ diskutierte Frank Plasberg die Corona-Lage. Selbst eine CDU-Politikern tat sich schwer, die aktuellen Regeln und Maßnahmen zu erklären. Lesen Sie dazu: "Hart aber fair" - Die Ratlosigkeit Corona-Regeln zu erklären

Selbst Unionspolitikern Karin Maag musste zugegeben, dass es mittlerweile schwer sei, die Logik hinter den Corona-Beschlüssen zu erklären. Foto: Oliver Ziebe / WDR

Woidke kündigt weitere Beratungen zu Oster-Lockdown an

9.20 Uhr: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat neue Beratungen auf Länderebene über die Ausgestaltung des geplanten schärferen Oster-Lockdowns angekündigt. Dazu solle es heute zunächst Gespräche der Chefs der Staatskanzleien der 16 Bundesländer geben, kündigte Woidke am Morgen im "Deutschlandfunk" an. Am Abend seien dazu auch noch einmal Beratungen der Ministerpräsidenten möglich.

Landkreise kritisieren Lockdown-Beschlüsse als unverhältnismäßig

7.50 Uhr: Der Deutsche Landkreistag hat die neuen Lockdown-Beschlüsse als unverhältnismäßig kritisiert. "Es wird durch staatliche Maßnahmen nicht möglich sein, jeden Corona-Toten zu verhindern", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager unserer Redaktion. Bei der Abwägung zwischen den Folgen der Pandemie für Leib und Leben und den Wirkungen der Grundrechtseinschränkungen habe die Politik "noch keinen guten Ausgleich gefunden".

Die Menschen könnten die Entscheidungen – etwa für den Einzelhandel – nicht mehr nachvollziehen, warnte Sager. "Das frustriert die Leute und die Unternehmer." Der Landrat des Landkreises Ostholstein nannte es zudem "sonderbar", dass man zwar nach Mallorca fliegen, aber nicht an der Nord- und Ostsee mit niedrigen Inzidenzen Urlaub machen dürfe. Sager kritisierte, dass den Menschen nicht einmal erlaubt werde, in Ferienhäusern und -wohnungen Urlaub zu machen. "Hier ist das Risiko einer Ansteckung nicht erhöht."

Der Landkreistagspräsident rief die Bundesregierung dazu auf, endlich ihre Aufgaben bei der Impfstoffbeschaffung konsequent zu erfüllen. "Es darf nicht noch mehr wertvolle Zeit verloren werden."

Die Grafik zeigt die Corona-Todesfälle pro Woche seit Beginn der Pandemie. Foto: FUNKE Digital

Bischofskonferenz: Osterregelung von Bund und Ländern kam „ohne jede Vorwarnung“

7.45 Uhr: Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat sich irritiert über die Bund-Länder-Beschlüsse zu einem harten Lockdown über Ostern geäußert: „Das Ergebnis hat uns ohne jede Vorwarnung durch die Nachrichten heute Morgen erreicht“, sagte deren Sprecher Matthias Kopp unserer Redaktion. Die Bischofskonferenz werde die Beschlüsse im Laufe des Tages beraten. Bund und Länder hatten sich in der Nacht zu Mittwoch entschieden, die Religionsgemeinschaften zu bitten, religiöse Versammlungen an den Osterfeiertagen ausschließlich virtuell durchzuführen.

Autohändler mit scharfer Kritik an Lockdown-Verschärfung

7.37 Uhr: Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern und vor dem Autogipfel am Dienstagabend mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Deutschlands Autohändler die Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns scharf kritisiert. „Wir können und dürfen nicht warten, bis die Pleitewelle rollt. Die Politik muss Handlungswege aufzeigen und darf unser Land nicht länger stilllegen“, sagte Jürgen Karpinski, Präsident des Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), unserer Redaktion. „Viele Existenzen im mittelständischen Kraftfahrzeuggewerbe stehen auf dem Spiel.“

Die Geduld und das Verständnis seien aufgebraucht, machte Karpinski deutlich. Mit ihren großen Verkaufsräumen, der geringen Kundenfrequenz und Schutzauflagen seien Autohäuser laut Robert-Koch-Institut fast so sicher wie Aufenthalte im Freien, sagte der ZDK-Präsident. „Wenn die Autohäuser also praktisch nichts zum Infektionsgeschehen beitragen, wie soll ihre Schließung dann bei der Eindämmung des Virus helfen? Und mit welcher Rechtfertigung soll den Unternehmen ein derartiges Opfer aufgezwungen werden“, fragte Karpinski.

Corona-Gipfel: Mallorca-Streit empört Immobilienbranche

7.36 Uhr: Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern hat die Immobilienbranche mit Unverständnis auf den langen Streit zu den Reiserückkehrern reagiert. „Wie kann man stundenlang über Mallorca reden, wenn im Handel und in der Hotel-Branche täglich Existenzen zerstört werden“, fragte Andreas Mattner, Präsident des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA), gegenüber unserer Reaktion. Er warf den Spitzenvertretern von Bund und Ländern eine falsche Prioritätensetzung vor: „Statt alternative Strategien zu erörtern, wie sie in vielen Staaten der Welt erfolgreich gefahren werden, wurde über den Nebenkriegsschauplatz Mallorca heftig gestritten“, sagte Mattner.

Für etwas Hoffnung sorgt beim ZIA, der viele Vermieter von Hotel- und Gewerbemieten vertritt, die Aussicht auf weitere Hilfen. „Letztlich werden in wenigen Sätzen am Ende des Beschlusses vage zusätzliche Hilfsprogramme erwähnt. Diese müssen nun zügig konkret ausgestaltet und unbürokratisch ausgezahlt werden“, forderte Mattner.

Linksfraktionschef Bartsch fordert Entschuldigung von Regierung

6.10 Uhr: Nach dem Corona-Gipfeltreffen von Bund und Ländern hat Linksfraktionschef Dietmar Bartsch von der Regierung eine Entschuldigung gefordert. "Die Kanzlerin und ihre Minister sollten sich bei den Bürgern entschuldigen, um für neues Vertrauen in die Maßnahmen zu werben", sagte Bartsch unserer Redaktion: "Denn die Verlängerung ist maßgeblich ein Weil-es-die-Bundesregierung-vergeigt-hat-Lockdown." Sowohl beim Impfen, als auch beim Testen und der Digitalisierung spiele Deutschland "weit unter seinen Möglichkeiten", so der Linken-Politiker.

Lesen Sie auch: Lockdown statt Lockerungen – weil wir zu wenig impfen!

FDP: Merkel muss in Regierungserklärung Corona-Politik erläutern

5.16 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darf sich aus Sicht der FDP in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag nicht auf europäische Themen beschränken. „Es wäre ein Zeichen des Respekts für unsere Demokratie, diese Regierungserklärung thematisch so zu erweitern, dass die Bundeskanzlerin darin auch die Maßnahmen der MPK (Ministerpräsidentenkonferenz) vorstellt und begründet“, heißt es in einem Schreiben an Kanzleramtschef Helge Braun, das der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Verfasst wurde es vom Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, der warnt: „Selbst die besten Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung schlagen fehl, wenn das Vertrauen in der Bevölkerung verloren geht.“

Merkel will an diesem Donnerstag eine Regierungserklärung zu den Themen des am selben Tag beginnenden Europäischen Rates abgeben. Zu ihnen zählt auch das Vorgehen der Europäer in der Corona-Pandemie.

Merkel spricht sich gegen Exportverbote von Impfstoffen aus

4.05 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gegen generelle „Exportverbote“ für Corona-Impfstoffe ausgesprochen. Es gebe bei der Impfstoff-Produktion verschiedenste internationale Abhängigkeiten, sagte die CDU-Politikerin in Berlin am frühen Dienstagmorgen nach Beratungen mit den Regierungschefs der Länder. Man müsse sich die Lieferketten sehr genau anschauen.

Söder hofft auf bremsende Wirkung des "Oster-Lockdown“

03.35 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die erweiterten Ruhetage zu Ostern als notwendigen Schritt im Kampf gegen die dritte Welle bezeichnet. „Wir haben de facto den Oster-Lockdown“, sagte Söder. Ziel sei es, damit Geschwindigkeit aus der Pandemie zu nehmen. Zuvor hatten die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern beim Corona-Gipfel geschlagene zwölf Stunden angedauert.

„Wir wissen, dass Corona bleischwer über dem Land liegt“, sagte Söder. Man befinde sich aber jetzt in der schwierigsten Phase der Pandemie. Viele unterschätzten die aktuelle Situation. Man dürfe jetzt aber keine Fehler machen. Jetzt habe man es in der Hand, die dritte Welle schneller zu beenden als die vorherige. „Ungeduld darf nicht zu unserer Schwäche werden“, mahnte der CSU-Vorsitzende.

Bundeskanzlerin Angela Merkel verkündete auf der Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel den harten Lockdown über die Osterfeiertage. Foto: Michael Kappeler / AFP

Rigoroser Lockdown über Ostern beschlossen

2.53 Uhr: Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefinnen und -chefs haben sich auf dem Corona-Gipfel auf einen rigorosen Lockdown über Ostern geeinigt. "Wir haben lange darüber diskutiert, wie wir einen Beitrag leisten können, wie wir diese dritte Welle, in der wir sind, zu durchbrechen", sagte Merkel auf der Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel. Deshalb sollen der erste und dritte April einmalig als Ruhetage definiert werden.

An diesen Tagen sollen nun Ansammlungen in der Öffentlichkeit verboten werden. "Außengastronomie, wenn sie schon geöffnet hat, wird wieder geschlossen", informierte Merkel. Treffen seien mit einem weiteren Hausstand erlaubt, aber auf maximal fünf Personen begrenzt. Kinder würden dabei nicht mitgezählt. "Nur der Lebensmittelhandel im engsten Sinne wird am Ostersamstag geöffnet".

Ramelow für verlängerte "Osterruhe"

2.05 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich per Twitter vom Corona-Gipfel gemeldet und Merkels Vorschlag des rigorosen Oster-Lockdowns seine Zustimmung gegeben. "Ich trage fünf Osterruhetage voll inhaltlich mit", schrieb Ramelow auf dem Kurznachrichtendienst. Gleichzeitig forderte er noch vor Ostern eine deutliche Reduzierung weiterer Aktivitäten.

Ich trage fünf Osterruhetage voll inhaltlich mit. Auf dem Weg dahin müssen wir in Deutschland aber noch mehr Aktivitäten deutlich reduzieren und nach Ostern braucht es einen Kraftakt in der PandemieAbwehr mit aktivem Testen, elektronischer Kontaktnachverfolgung und Impfen. — Bodo Ramelow (@bodoramelow) March 23, 2021

Corona-Gipfel – Beratungen in der großen Runde werden fortgesetzt

1.24 Uhr: Die Teilnehmer des Corona-Gipfels haben laut übereinstimmenden Medienberichten die gemeinsamen Beratungen wieder aufgenommen. Nun dürfte die Verlängerung der Osterfeiertage mittels rigorosem Lockdown verhandelt werden.

Kompromissvorschlag: Harter Oster-Lockdown vom 1. bis 5. April

00.16 Uhr: Ist das der Kompromiss, der den Corona-Gipfel rettet? Nach Informationen unserer Redaktion schlagen Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) vor, einen harten Oster-Lockdown zu verhängen. Über Ostern – vom 1. bis 5. April – soll alles in Deutschland geschlossen werden. Dazu sollen auch Supermärkte gehören. Wegen der Osterfeiertage wären aber nur der 1. und der 3. April reguläre Geschäftstage.

Es gibt dazu aber noch keine Einigung in der großen Runde. Der Vorschlag werde seit 20.30 Uhr intensiv beraten. Aus Länderkreisen hieß es, es fehle bislang völlig eine Perspektive für die Tage nach Ostern. „Wir können nicht Ostern alles dichtmachen und dann offenlassen, was am Tag danach passiert. Es muss ein Gesamtkonzept geben.“ Der Oster-Lockdown müsse mit einer flächendeckenden Teststrategie verbunden werden, sonst werde es in der Bevölkerung keine Akzeptanz für die Maßnahmen geben.

Gipfelteilnehmer verhandeln immer noch in kleinen Gruppen

00:01 Uhr: Die Teilnehmer des Corona-Gipfels sind nach einer mehr als fünfstündigen Unterbrechung noch immer nicht an den gemeinsamen Verhandlungstisch zurückgekehrt. Im Streit um den "kontaktlosen Urlaub" bahnt sich damit immer noch kein Kompromiss an. Dabei handelt es sich noch nicht einmal um den letzten Punkt auf der Tagesordnung. Das sind die möglichen Ausgangssperren, die mit Absicht an das Ende der Beratungen geschoben wurden. Bundesweit sind sie zwar vom Tisch, könnten aber noch in einzelnen Hotspots kommen.

Corona-News vom 22. März: Gipfel weiter unterbrochen

22.47 Uhr: Noch immer laufen getrennte Beratungen, in denen Merkel und einzelne Länderchefs versuchen, einen Kompromiss auszuloten. Die gemeinsame Videoschalte der Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel ist seit vier Stunden unterbrochen. Damit pausiert das virtuelle Treffen bald doppelt so lang, wie es zuvor tagte. Nach zwei Stunden hatten sich die Beteiligten allerdings in der Frage zerstritten, ob und unter welchen Parametern "kontaktarme Urlaube" innerhalb Deutschlands möglich sein sollen. Wann es weitergehen soll, ist weiterhin unklar.

Corona-Gipfel ist seit fast drei Stunden unterbrochen

21:40 Uhr: Lebenszeichen aus der Corona-Video-Welt von Bund und Ländern: Die seit fast drei Stunden unterbrochenen Gespräche sollen gegen 22.00 Uhr fortgesetzt werden.

Fluggesellschaften wollen Mallorca-Rückkehrer selbst testen

21.37 Uhr: Die Deutschen Fluggesellschaften wollen Reiserückkehrer aus Mallorca selbst auf das Coronavirus testen. Das ist der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen bestätigt worden. Bis Ostern gehe es um bis zu 40.000 Rückkehrer. Laut "Bild-Zeitung" haben sich die Fluggesellschaften Tui, Condor, Eurowings und Lufthansa bereit erklärt, noch auf der Insel zu testen. Dafür würden nun Räumlichkeiten gesucht.

Zwei Stunden Gipfel-Pause – Merkel wütend

21.06 Uhr: Aus 15 Minuten Denkpause sind mehr als zwei Stunden Blockade geworden. Beim Gipfel geht gerade gar nichts mehr. Merkel soll angefasst und wütend sein, berichten Teilnehmer nach Informationen unserer Redaktion. Sie habe in Richtung der norddeutschen Länder Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen (die an Ostern "kontaktarmes Reisen" für eigene Bürger unbedingt erlauben wollen) sinngemäß gedroht, wenn das Trio das so umsetzen wolle, könne man die Beratungen auch sein lassen. Aber was würde eine Vertagung der Konferenz bringen? Die Lage scheint festgefahren zu sein. Hinter den Kulissen wird hektisch telefoniert.

Mallorca schließt Innenräume von Gaststätten

20.26 Uhr: Wegen steigender Corona-Zahlen will die Regionalregierung Mallorcas die erst vor kurzem wieder geöffneten Innenräume von Cafés, Restaurants und Kneipen schließen. Die Maßnahme solle noch diese Woche umgesetzt werden, das schrieb die deutschsprachige "Mallorca-Zeitung".

Die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen auf den Balearen, zu denen Mallorca gehört, stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid vom Montagabend auf 26,45. Vergangene Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch unter 20 gelegen. Im Vergleich zu Deutschland ist das ein immer noch relativ niedriger Wert.

Beratungen von Bund und Ländern unterbrochen – Merkel unzufrieden

18.56 Uhr: Die Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise sind am Montag unterbrochen worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Quellen aus den Gesprächen. Wie es hieß, habe sich zuvor Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unzufrieden gezeigt. Die bisher geeinten Maßnahmen seien nicht ausreichend, um die Infektionsdynamik zu brechen, habe Merkel gesagt. So könne man in der Öffentlichkeit nicht bestehen. Um 18.35 Uhr wurde der Gipfel zunächst unterbrochen.

Leere Stühle stehen vor dem Beginn einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Merkel (CDU) im Kanzleramt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Bund und Länder betonen Umsetzung der "Notbremse"

18.34 Uhr: Bund und Länder wollen die vereinbarte "Notbremse" als wichtigen Mechanismus für die weitere Eindämmung des Coronavirus hervorheben. Angesichts der exponentiell steigenden Infektionsdynamik müsse sie für weitere "inzidenzabhängige Öffnungsschritte" konsequent umgesetzt werden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus mehreren Quellen aus den Beratungen von Bund und Ländern.

Oster-Lockerungen kommen offenbar doch nicht

18.10 Uhr: Offenbar sind die Lockerungen der Kontaktvorschriften für die Osterfeiertage vom Tisch. Wie die Deutsche Presse-Agentur mit Verweis auf mehrere Quellen vermeldet, soll sich die Ministerpräsidentenkonferenz gegen den Vorschlag entscheiden haben. In der ursprünglichen Beschlussfassung hieß es noch: "Anders als im Lockdown über Ostern im letzten Jahr sollen Verwandtenbesuche in diesem Jahr möglich sein." Das bedeutet, dass sich auch über die Feiertage nur Mitglieder eines Haushaltes und eine weitere Person treffen dürfen, ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren.

Merkel plädiert für allgemeine Maßnahmen

17.51 Uhr: Auch Kanzlerin Angela Merkel dringt auf allgemeine Maßnahmen. Die steigenden Inzidenzzahlen und die gestiegene Mobilität machen ihr Sorgen. Den Hinweis, dass nun doch passiert sei, was man gefürchtet hätte (eine dritte Welle), kann sie sich dann doch nicht verkneifen. Sie sei immer gegen Öffnungsschritte gewesen.

CSU-Chef Markus Söder hingegen wirkt phasenweise immer wieder genervt, vergräbt sein Gesicht in den Händen.

Corona-Gipfel: Bei Diskussion bilden sich zwei Lager

17.49 Uhr: Zu Beginn des Gipfels referierte Kanzleramtschef Helge Braun länger über verschiedene Szenarien, wie sich die erwarteten Impfstofflieferungen auf die Inzidenzzahlen und die Risikogruppen auswirken könnten. In der anschließenden Diskussion zeichnen sich zwei Lager ab. Armin Laschet, Daniel Günther und Reiner Haseloff wollen über gezielte Maßnahmen zur Kontaktreduzierung sprechen, sehen allgemeine Maßnahmen skeptisch.

Günther verweist auf eine Liste des Robert Koch-Instituts, der zufolge der private Bereich häufiger Ansteckungsort als etwa die Gastronomie ist. Wenn man im Bereich der Gastronomie alle Aktivitäten verbiete, auch die im Freien, so seine Argumentation, würden die Menschen sich stattdessen einfach privat – und damit jenseits aller Möglichkeiten der Kontaktnachverfolgung – treffen.

Doch Hamburgs Regierender Bürgermeister Peter Tschentscher, selbst Laborarzt und Molekularbiologe, widerspricht: Bei 75 Prozent der Infektionen wisse man gar nicht, wo sie stattgefunden hätten.

Lockdown-Verlängerung bereits beschlossen

17.06 Uhr: Bereits jetzt soll die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April feststehen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag bei ihren neuen Corona-Beratungen beschlossen.

Nach dem Entwurf eines neuen Beschlusspapiers für die am Nachmittag begonnene Videokonferenz sollte auch über eine konsequente Umsetzung der bereits Anfang März beschlossenen Notbremse bei hohen Inzidenzwerten beraten werden. Ein weiteres Thema waren mögliche Lockerungen der Kontaktbeschränkungen während des bevorstehenden Osterfests.

Angesichts der bevorstehenden Ostertage hieß es in dem Entwurf auch: "Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten". Und weiter: "Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss." Außerdem sind nächtliche Ausgangssperren in Gebieten mit hohen Inzidenzwerten im Gespräch.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (l.) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller beraten per Videokonferenz mit den Länderchefinnen und -chefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Foto: Jesco Denzel/Bundesregierung/Getty Images

Söder beharrt auf Gipfel bei "Notbremse" auf Landkreis-Ebene

16.56 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder beharrte in den Gesprächen unter den Ministerpräsidenten nach Angaben aus Teilnehmerkreisen darauf, dass die "Notbremse" bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 nicht für das ganze Bundesland, sondern nur auf Landkreis-Ebene gelten soll. Das berichtet die "Tagesschau" online. Söder habe Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher widersprochen, der vorgeschlagen habe, Verschärfungen der Maßnahmen bei einem Wert über 100 im gesamten betroffenen Bundesland einzuführen. Söder wolle Landkreise offen halten, die eine Inzidenz unter 100 oder sogar unter 50 haben. Deshalb sei eine "regionale Umsetzung" wichtig.

Scholz plant Neuverschuldung von 81,5 Milliarden

16.25 Uhr: Die Corona-Krise belastet den Bundeshaushalt deutlich stärker als erwartet: Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will in diesem und im nächsten Jahr insgesamt mehr als 140 Milliarden Euro neue Schulden machen. Im laufenden Jahr sind es nach Angaben des Finanzministeriums 60,4 Milliarden Euro mehr als geplant. Für das kommende Jahr kommt demnach eine zusätzliche Neuverschuldung von rund 81,5 Milliarden Euro hinzu. "Wir wollen nichts schönreden, die Nettokreditaufnahme ist hoch", hieß es.

Gipfel startet mit Verspätung – Urlaub wohl größtes Streitthema

15.51 Uhr: Der Bund-Länder-Gipfel ist mit über einer Stunde Verspätung gestartet. Zuvor hatten die Länder konferiert. Dabei zeichnete sich ab, dass die Frage nach einer Urlaubs-Regelung einer der größten Streitpunkte sein wird. Die so genannten "Nordländer" – Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen – beharren darauf, dass für ihre Bewohner Urlaub im eigenen Land in Einrichtungen mit Selbstversorgung und eigenen sanitären Anlagen möglich sein soll – ganz egal, was die anderen Länder entscheiden.

Beim Umgang mit Mallorca sehen die Länder den Bund in der Pflicht. Schließlich hatte das Auswärtige Amt die Reisewarnung für die Insel und den Status als Risikogebiet aufgehoben. Sollten sich die Meldungen bewahrheiten, dass die brasilianische Mutante auf Mallorca festgestellt wurde, könnte das Robert Koch-Institut die Baleareninsel als Virusvariantengebiet einstufen. Für deutsche Urlauber würde das 14 Tage Quarantäne ohne die Möglichkeit einer frühzeitigen Freitestung bedeuten.

Weitgehend einig waren sich die Länder, dass Schulen ab einer Inzidenz von 200 wieder geschlossen werden sollen. Ab einer 100er-Inzidenz sollen sie nur dann offen bleiben dürfen, wenn regelmäßige Testungen möglich sind. In den Ländern gibt es außerdem die Tendenz, eine Regelung zu Ausnahmen bei Kontaktbeschränkungen für die Osterfeiertage nicht mit aufzunehmen.

Die Fassade des Bundeskanzleramts spiegelt sich im Paul-Löbe-Haus des Bundestags. Im Kanzleramt berät Kanzlerin Merkel in einer Videokonferenz mit den Regierungschefs der Länder über die Regelungen im Umgang mit der Corona-Pandemie. Foto: dpa

Eine Million mehr Haustiere in Deutschland in der Pandemie

15.47 Uhr: Im Corona-Jahr 2020 haben sich besonders viele Menschen ein Haustier zugelegt: Die Zahl der Hunde, Katzen, Wellensittiche und anderen Haustieren in deutschen Haushalten stieg innerhalb von zwölf Monaten um fast eine Million auf knapp 35 Millionen, wie der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) und der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands (ZFF) mitteilten.

Auch die Ausgaben für Tierfutter stiegen, insbesondere bei den "Snacks". Die Heimtierbranche konnte ihren Umsatz im vergangenen Jahr um gut fünf Prozent auf 5,5 Milliarden Euro steigern. Allein für Katzenfutter gaben die Verbraucher in Deutschland fast 1,7 Milliarden Euro aus, fast soviel war es mit 1,6 Milliarden Euro bei Hundefutter. In fast jedem zweiten deutschen Haushalt lebt inzwischen mindestens ein Haustier.

Putin lässt sich live im Fernsehen impfen

15.13 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin will sich nach eigenen Angaben am Dienstag impfen lassen. Mit welchem der in Russland hergestellten Mittel dies geschehen wird, lässt er bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen zu russischen Impfstoffen offen. Priorität bei der Impfung habe die Versorgung der Menschen im Inland, sagt Putin weiter. Bislang hätten 4,3 Millionen Russen die zwei benötigten Impfdosen erhalten. Für das Mittel Sputnik V seien weltweit Verträge für die Versorgung von 700 Million Menschen unterzeichnet worden.

„Bester Impfstoff der Welt“: Wladimir Putin lobte das russische Vakzin. Foto: Alexei Druzhinin / dpa

Bundesregierung warnt erneut vor Lockerungen

15.01 Uhr: Die Bundesregierung hat angesichts steigender Corona-Zahlen erneut vor weiteren Öffnungen gewarnt. An Lockerungen sei nur bei stabilen oder sinkenden Inzidenzzahlen zu denken, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin anlässlich von Beratungen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten. "In dieser Situation sind wir gegenwärtig nicht." Die Infektionszahlen nähmen deutlich zu, die ansteckendere britische Virusvariante sei inzwischen die dominierende in Deutschland geworden, die Intensivbetten-Belegung sei gestiegen.

Giffey will Corona-Tests auch für Kita-Kinder

14.21 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat flächendeckende Corona-Tests auch für Kitakinder gefordert. "Die Inzidenzwerte bei Kitakindern sind in den vergangenen Tagen nachweisbar angestiegen". Deshalb sei es notwendig, alle Altersstufen bei den Selbsttests in Schulen und Kitas zu berücksichtigen. "Wenn wir die Kindertagesbetreuung in Kitas und in der Kindertagespflege aufrecht erhalten wollen, werden wir nicht umhin kommen, auch die Kinder zu testen." Dies sollte durch die Eltern vor dem Besuch der Einrichtung geschehen.

Familieministerin Franziska Giffey ist für Corona-Tests für Kita-Kinder. Foto: dpa

Zahl der Intensivpatienten steigt wieder

13.35 Uhr: Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Krankenhäusern steigt wieder deutlich. Laut Divi Register waren am Mittag 3134 Patienten gemeldet – das sind 90 mehr als am Vortag. Intensivmediziner warnen seit Tagen vor deutlich steigenden Zahlen.

Tschechien gedenkt Corona-Opfer im Land

13.31 Uhr: Tschechien hat ein Jahr nach Beginn der Coronavirus-Pandemie der Opfer gedacht. Um 12.00 Uhr mittags läuteten im ganzen Land die Kirchenglocken. Dazu hatten die Kirchen und eine Bürgerinitiative aufgerufen. Bisher starben nach offiziellen Angaben mehr als 24.800 Menschen, die zuvor positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden waren. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10,7 Millionen Einwohner.

Bareiß: Reisen in Deutschland unter Auflagen ermöglichen

12.25 Uhr: Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), macht sich stark dafür, Reisen in Deutschland trotz steigender Corona-Infektionszahlen unter Auflagen zu ermöglichen. „Ich glaube, dass wir bei kontaktlosem Reisen, bei Ferienwohnungen, bei Ferienhäusern und Campingplätzen offener sein können“, sagte er am Montagmorgen kurz vor den Bund-Länder-Beratungen dem Fernsehsender Phoenix. So soll Reisen dort möglich sein, wo Urlauber über eigene sanitäre Anlagen verfügen und sich auch selbst mit Essen versorgen können.

Losgetreten wurde die Debatte mit der Streichung unter anderem von Mallorca von der Liste der Corona-Risikogebiete wegen der dort gesunkenen Infektionszahlen. „Für mich war es bitter, dass wir Mallorca möglich machen und dass es dort keine Reisewarnung mehr gibt, aber das Schwarzwaldhotel oder das Hotel an der Ostsee muss weiterhin geschlossen bleiben“, sagte er.

Lesen Sie hier: Corona: Neue Regeln drohen für Mallorca-Urlaub und Reisen

Kurzurlaub in Deutschland ist nach den geltenden Corona-Regelungen nicht möglich. Die Bundesregierung rät generell von touristischen Reisen im Inland oder ins Ausland ab. „Ich hoffe, dass durch das Impfen und Testen mehr Reisen zukünftig möglich sind und wir Sicherheit schaffen können“, betonte Bareiß.

Verband Bildung und Erziehung: Flächendeckende Schulschließungen werden "provoziert"

12.13 Uhr: Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) fürchtet, dass unzureichende Schutzmaßnahmen zu neuen Schließungen der Schulen führen werden. "Flächendeckende Schulschließungen sollten immer das letzte Mittel sein, werden aber umso mehr provoziert, je weniger Infektionsschutzmaßnahmen in ausreichendem Umfang von der Politik zur Verfügung gestellt werden", sagt der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beckmann vor Beginn der Bund-Länder-Beratungen unserer Redaktion.

Um Schulen offen halten zu können, müsse ein "Dreiklang des Infektionsschutzes" gesichert sein, so Beckmann: "Testen mindestens zwei Mal pro Woche, Impfen des Personals, Einhaltung der Hygieneregeln." Wo zum Beispiel Lehrkräften und ökonomisch benachteiligten Kindern keine medizinischen Masken gestellt würden, sei das nicht gegeben. Bei einer starken Steigerung der Inzidenzwerte müsse es möglich sein, vor Ort darauf zu reagieren, so der Bildungsgewerkschafter.

Nach einem zweimonatigen Lockdown haben ab dem 22. Februar in mehreren Bundesländern wieder Schulen und Kitas unter bestimmten Hygienekonzepten geöffnet.

Bundesbank: Dämpfer für Konjunktur zu Jahresbeginn erwartet

12.01 Uhr: Der anhaltende Corona-Lockdown hat nach Einschätzung der Bundesbank die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland zu Beginn des Jahres 2021 ausgebremst. „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie fallen im Mittel des laufenden Quartals strikter aus als im Vorquartal. Daher wird die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2021 wohl kräftig zurückgehen“, schrieb die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten aktuellen Monatsbericht. Vor allem in den kontaktintensiven Dienstleistungsbereichen dürfte die Aktivität nochmals stark sinken.

Dagegen dürfte die Industrie die Wirtschaftsentwicklung nach Einschätzung der Notenbank stützen. Sie profitiere vor allem von einer dynamischen Auslandsnachfrage. Nach jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes waren die deutschen Warenexporte im Januar 2021 gegenüber Dezember um 1,4 Prozent gestiegen. Zudem habe sich gemäß den Umfragen des Ifo-Instituts die Stimmung in der Industrie im Februar verbesserte.

NRW: Oberverwaltungsgericht kippt Corona-Beschränkungen im Einzelhandel

11.02 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat viele Corona-Beschränkungen im Einzelhandel für NRW außer Kraft gesetzt. Ab sofort gelte im gesamten Einzelhandel im bevölkerungsreichsten Bundesland keine Kundenbegrenzung pro Quadratmeter mehr und auch das Erfordernis der Terminbuchung entfalle, teilte ein Sprecher des Gerichts in Münster mit. Die Beschränkungen verstießen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz, so das Gericht.

Das Gericht betonte, bei der Pandemiebekämpfung bestehe zwar ein Gestaltungsspielraum des Verordnungsgebers. Es sei auch zulässig, schrittweise zu lockern. Das Land habe es deshalb grundsätzlich für Geschäfte wie den Lebensmitteleinzelhandel bei den bisherigen Regelungen belassen dürfen, während für andere Betriebe vorläufig nur eine reduzierte Kundenzahl zugelassen werde.

Doch überschreite das Land seinen Spielraum, wo ein einleuchtender Grund für eine weitere Differenzierung fehle. Dies sei der Fall, soweit nunmehr auch Buchhandlungen, Schreibwarenläden und Gartenmärkte mit ihrem gesamten Sortiment unter vereinfachten Bedingungen - also etwa ohne Terminbuchungen - betrieben werden dürften, Modegeschäfte oder Elektronikketten jedoch nicht. Eine Filialen der Elektronikkette Media Markt hatte in Münster geklagt.

Mehrheit der Deutschen will Osterferien Zuhause verbringen

11.00 Uhr: Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen will eine große Mehrheit der Deutschen in den Osterferien zu Hause bleiben. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur gaben 79 Prozent der Befragten an, nicht verreisen zu wollen. Nur 2 Prozent wollen im Ausland Urlaub machen, weitere 4 Prozent wollen im Inland verreisen. 10 Prozent hatten sich zum Zeitpunkt der Umfrage (16. bis 18. März) noch nicht entschieden. Lesen Sie hier: In diesen Bundesländern sollen Hotels trotz Corona öffnen

Laut einer Umfrage wollen nur etwa zwei Prozent der befragten Deutschen die Osterferien im Ausland verbringen.

Linksfraktionschef Bartsch warnt Bund und Länder vor "Maßnahmen-Wirrwarr">

10.54 Uhr: Kurz vor Beginn der Videoschalte von Bund und Ländern hat Linksfraktionschef Dietmar Bartsch vor einem Durcheinander bei den Corona-Regeln gewarnt. "Es muss endlich nachvollziehbare, transparente und einheitliche Regelungen geben“, sagte er unserer Redaktion. „Das Maßnahmen-Wirrwarr zerstört Vertrauen in der Bevölkerung und ist für viele Menschen eine einzige Zumutung. Wer einen Frisörtermin in der Nachbargemeinde machen möchte, sollte dafür kein Logistikdiplom brauchen."

Corona-Gipfel: Besuch von Verwandten über Ostern wahrscheinlich möglich

10.48 Uhr: Trotz einer möglichen Lockdown-Verlängerung soll der Besuch von Verwandten über die Osterfeiertage eventuell möglich sein. So steht es in einer aktualisierten Version der Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ländern. Vom 2. April bis zum 5. April sollen Treffen mit vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen möglich sein, zuzüglich Kindern im Alter bis 14 Jahre – auch wenn dies mehr als zwei Hausstände oder 5 Personen über 14 Jahren bedeutet.

Zudem könnte für Reisende aus dem Ausland unabhängig von Inzidenzen im Reiseland in diversen Fällen eine Testpflicht und/oder eine Quarantänepflicht beschlossen werden.

Untersuchung: Wohl kein kein erhöhtes Thromboserisiko bei Astrazeneca-Impfstoff

10.24 Uhr: Eine neue Untersuchung hat nach Angaben von Astrazeneca kein erhöhtes Thromboserisiko durch den Impfstoff ergeben. Das Unternehmen teilte am Montag mit, eine unabhängige Expertengruppe habe keine Sicherheitsbedenken erhoben. Auch die konkrete Suche nach Blutgerinnseln im Gehirn, sogenannten Sinusthrombosen, habe keinen Treffer ergeben. Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, hatten das Präparat zuletzt ausgesetzt, weil in wenigen Fällen nach der Impfung Thrombosen, also Blutgerinnsel, in Hirnvenen aufgetreten waren. In Deutschland kann das Mittel mittlerweile wieder gespritzt werden.

Die Phase-III-Studie mit etwa 32.500 Probanden in den USA, Chile und Peru habe zudem die hohe Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs bestätigt, betonte das britisch-schwedische Unternehmen. So schütze das Vakzin mit einer Wirksamkeit von 79 Prozent vor Covid-19, bei Menschen ab 65 Jahren liege dieser Wert sogar bei 80 Prozent. Das bedeutet, dass unter den älteren Probanden einer geimpften Gruppe 80 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter denen einer Kontrollgruppe. Die Wirksamkeit über alle Altersgruppen hinweg in Bezug auf schwere Krankheitsverläufe liege sogar bei 100 Prozent, teilte Astrazeneca mit.

Boris Johnson will mit EU über Impfstoff-Lieferungen sprechen

10.18 Uhr: Im Streit um einen möglichen Exportstopp der EU von Corona-Impfstoffen nach Großbritannien sucht der britische Premierminister Boris Johnson nun das Gespräch. Johnson wolle noch vor dem EU-Gipfel diese Woche bei Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron dafür werben, die Ausfuhr nicht zu blockieren, berichtete die BBC am Montag. Gesundheits-Staatssekretärin Helen Whately sagte im Sender BBC Radio 4, kein Land und auch nicht die EU solle "Impfnationalismus oder Impfprotektionismus" zulassen.

"Wir erwarten, dass die Europäische Union sich an ihre Verpflichtungen hält. Und ich bin mir sicher, dass der Premierminister mit seinen Kollegen in Kontakt sein wird", sagte Whately. Wichtig sei, dass alle Länder mit ihren Impfungen vorankämen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Wochenende wegen des Mangels an Corona-Impfstoff in der EU mit weiteren Exportbeschränkungen gedroht.

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, hat bereits seine erste Impfdosis erhalten. Beim EU-Gipfel diese Woche will er über einen möglichen Exportstopp der EU von Corona-Impfstoffen nach Großbritannien sprechen. Foto: dpa

Grünen-Gesundheitsexperte warnt vor zögerlichem Handeln gegen dritte Corona-Welle

9.36 Uhr: Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat vor zögerlichem Handeln gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie gewarnt. "Wenn wir immer darauf warten, erst perfekt und sicher zu sein, bevor wir überhaupt etwas tun, dann wird diese dritte Welle schlimmer als die zweite", sagte Dahmen in der Sendung "Frühstart" bei RTL/ntv.

Dahmen zufolge ist es möglich, dass bald mehr und jüngere Menschen auf den Intensivstationen liegen. "Es werden viele Menschen deutlich kränker werden." Schärfere Maßnahmen seien angesichts der Situation nicht vermeidbar. "Wer jetzt nicht handelt, in einer solch offensichtlichen Situation, in einer dritten Welle, wo 3000 Menschen schon wieder auf den Intensivstation liegen, die Zahlen wieder exponentiell wachsen, der hat das Prinzip nicht verstanden."

Corona-Neuinfektionen in den USA gehen zurück

9.08 Uhr: In den USA geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden meldeten für Sonntag insgesamt 33.243 neue Fälle, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Montagmorgen (MEZ) hervorging. Am Sonntag der Vorwoche waren noch 38.222 neue Infektionen registriert worden. Die Zahl der neuen Todesfälle mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion lag bei 430. Eine Woche zuvor waren es noch 579.

Mit mehr als 542.000 Toten und 29,8 Millionen Infizierten sind die Vereinigten Staaten in absoluten Zahlen das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land. Inzwischen sind aber auch schon mehr als 81,4 Millionen Menschen mindestens einmal geimpft. Insgesamt zählen die USA knapp 330 Millionen Einwohner.

In den USA geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter zurück.

Virologin: Einhaltung der Hygiene-Regeln auch im Freien wichtig

8.33 Uhr: Wegen der sich immer stärker ausbreitenden britischen Corona-Mutante hat die Hamburger Virologin Nicole Fischer eindringlich auf das Einhalten der Abstandsregeln und das Maskentragen auch im Freien und mit Freunden hingewiesen. "Die Fehler, die man jetzt macht - zum Beispiel wenn die Maske unter der Nase sitzt oder man zu nah beieinandersteht - nutzt die britische Mutante leichter aus", sagte die Forscherin des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) dem "Hamburger Abendblatt", das auch zur Funke Mediengruppe gehört. Die britische Variante gilt als ansteckender. In der Regel stecke man sich zudem da an, wo man sich zu sicher fühle - im Freundeskreis, im Privaten.

Das UKE prüft seit Dezember die Corona-Proben aus Hamburg auf Mutanten wie die britische Variante. Anfang März "war B.1.1.7 für rund 80 Prozent von 200 untersuchten Neuinfektionen verantwortlich". Impfen könne auch hier helfen: Die bislang zugelassenen Impfstoffe würden "nahezu genauso gut gegen" die britische Variante wirken.

Massive Umsatz- und Jobverluste im Gastgewerbe wegen Corona

8.29 Uhr: Das Gastgewerbe in Deutschland leidet weiterhin schwer unter den Folgen des Corona-Lockdowns. Im Zeitraum zwischen März 2020 und Januar dieses Jahres ging das Geschäft preisbereinigt um 47,1 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am Montag auf der Grundlage vorläufiger Zahlen berichtete. In Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben fiel der Umsatzverlust mit 54,8 Prozent besonders hoch aus. Auch in den Sommermonaten ohne scharfen Lockdown erreichten die Umsätze nicht annähernd die Werte aus den coronafreien Vorjahren.

In der wirtschaftlichen Misere sind trotz des Einsatzes von Kurzarbeit bereits viele Jobs verloren gegangen, wie das Amt weiter berichtete. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche ging in der Pandemie-Zeitspanne um 19,2 Prozent zurück. Jeder fünfte Job in den meist kleinen Betrieben ging also bereits verloren. Schon vorher wurde nicht gut gezahlt: Im Jahr 2018 bekamen zwei von drei Beschäftigten im Gastgewerbe einen Niedriglohn, also weniger als zwei Drittel des mittleren Verdienstes in Deutschland. Die Grenze lag im April 2018 bei 11,05 Euro brutto in der Stunden.

Die Öffnung von Restaurants und Bars rückt offenbar in noch weitere Ferne. Beim Corona-Gipfel am Montag könnte eine weitere Verlängerung des Lockdowns beschlossen werden.

Mehr Pflegebedürftige dürfen in NRW Zuhause geimpft werden

8.10 Uhr: Nordrhein-Westfalen weitet den Kreis pflegebedürftiger Menschen aus, die zu Hause gegen Corona geimpft werden können. Neben Personen mit dem höchsten Pflegegrad 5 sollen jetzt auch bettlägerige Menschen über 80 Jahre sowie Patienten mit Pflegegrad 4 in ihrer Wohnung geimpft werden, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Diese Menschen sollten sich für ein Impfangebot an ihren Hausarzt wenden. Sie dürften außerdem bis zu zwei Kontaktpersonen benennen, die mitgeimpft werden könnten.

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte könnten den Impfstoff entweder über die Impfzentren beziehen oder Patienten benennen, die durch mobile Teams des Impfzentrums ein Impfangebot erhalten sollen. Die Kreise und kreisfreien Städte würden die Ärzte über diese Möglichkeiten informieren.

Weil spricht sich für Urlaub in eigenem Bundesland aus

7.49 Uhr: Vor den erneuten Beratungen von Bund und Ländern über die nächsten Schritte in der Corona-Politik hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angesichts der Osterferien für eine Lockerung für Urlaubsreisen der Bürger innerhalb des eigenen Bundeslands ausgesprochen. "Wenn wir uns auf Urlaubsformen beschränken, die rein auf Selbstversorgung beruhen und nur in der Nähe stattfinden, dann haben wir das Risiko entscheidened reduziert", sagte Weil am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Gastronomie und Gemeinschaftsunterkünfte müssten jedoch geschlossen bleiben.

"Die Frage der Menschen, 'Warum darf ich nicht in die Lüneburger Heide in ein Ferienhaus fahren, aber darf einen Flieger buchen nach Mallorca?', lässt sich nicht überzeugend beantworten", sagte der Ministerpräsident weiter. Es müsse darüber geredet werden, ob diese Entscheidung "so in Stein gehauen ist". Die Menschen seien auch "bei gutem Willen Corona-müde - das müssen wir bei unseren Beschlüssen im Hinterkopf haben".

Deutsche Touristen auf dem Weg nach Mallorca.

Virologe: Corona-Mutationen könnten Frühjahrs-Effekte "auffressen"

6.56 Uhr: Die Ausbreitung der ansteckenderen Coronavirus-Mutationen könnte nach Ansicht des Virologen Ulf Dittmer die im Frühjahr zu erwartenden, mildernden saisonalen Effekte für die Pandemie abschwächen. Grundsätzlich würden Umweltfaktoren wie etwa UV-Strahlen und höhere Temperaturen sowie das vermehrten Aufhalten im Freien in der wärmeren Jahreszeit helfen, das Infektionsgeschehen zu bremsen. "Dieser Vorteil könnte jetzt - und das ist ein wenig die Gefahr - von den Mutanten aufgefressen werden", sagte der Direktor des Instituts für Virologie des Uniklinikums Essen der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir wissen von Coronaviren, dass der R-Wert, also die Reproduktionsrate des Virus, aufgrund dieser Faktoren im Frühjahr und Sommer deutlich sinkt. Also mindestens um den Faktor 0,5, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist schon relativ viel", sagte Dittmer. Die saisonalen Effekte könnten jedoch wegen der sich leichter ausbreitenden Corona-Variante B.1.1.7 nicht dafür ausreichen, dass der R-Wert langfristig unter die Schwelle von 1 sinke, ab der die Pandemie abflaut.

Unionsfraktions-Chef Brinkhaus für strikten Lockdown

5.44 Uhr: Vor den Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise hat sich Unionsfraktions-Chef Ralph Brinkhaus für einen absolut strikten Lockdown ausgesprochen. "Wir sind jetzt in der wahrscheinlich kritischsten Phase der Pandemie. Die Anfang März vereinbarte Notbremse muss deswegen konsequent und ohne Ausnahme umgesetzt werden", forderte der CDU-Politiker am Montagmorgen. "Lockerungen auch im Osterreiseverkehr verbieten sich. Im Gegenteil: Die Lockdown-Maßnahmen müssen - so problematisch das auch ist - noch einmal erweitert werden. Ansonsten wird es für uns alle ein sehr schwerer Sommer."

Studie: Nur ein Drittel der nicht-akademischen Fachkräfte arbeitet im Homeoffice

5.30 Uhr: Mehr als zwei Drittel der Fachkräfte mit Berufsausbildung arbeiten auch in der Corona-Krise nicht im Homeoffice. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Marktforschungsinstituts GapFish im Auftrag des Online-Stellenmarktportals meinestadt.de für den diesjährigen Fachkräftereport, der dieser Redaktion vorliegt. Demnach haben seit März 2020 von den 4.200 befragten nicht-akademischen Fachkräften nur 32,9 Prozent die Möglichkeit gehabt, von zu Hause aus zu arbeiten. "Die medial vermittelten Home Office-Bilder repräsentieren allenfalls die aktuelle Realität akademischer Arbeit, aber nicht der Arbeit an sich. Für die Mehrheit der Fachkräfte gilt vielmehr: Maske auf, Abstand halten und am gewohnten Arbeitsplatz weiterarbeiten", heißt es in dem Bericht.

Am höchsten ist der Anteil derjenigen, die während der Pandemie die Möglichkeit erhielten, im Homeoffice zu arbeiten, bei Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes. Hier gaben 40,9 Prozent an, während der Krise Erfahrungen mit dem Homeoffice gemacht zu haben. In der Logistik sagte das nur rund jeder vierte Befragte, im Handel und im Handwerk nur rund jeder Fünfte. In der Pflege hatten 93,3 Prozent der Befragten keine Möglichkeit zum Homeoffice.

41,2 Prozent der nicht-akademischen Fachkräfte gaben an, derzeit mehr zu arbeiten als vor der Pandemie. Bei mehr als einem Drittel hätten sich die Inhalte der Arbeit verändert, rund jeder Zweite gab an, weniger Kundenkontakt als zuvor zu haben. Immerhin: 64,9 Prozent der Befragten finden, dass Corona den Ruf von Fachkräften mit Berufsausbildung verbessert habe. Dennoch glauben 45,1 Prozent nicht, dass ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt sich generell verbessert hätten. 31,3 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Wunsch, sich bei einem anderen Arbeitgeber zu bewerben, seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen sei.

Für die Befragung hat GapFish 4.200 nicht-akademische Fachkräfte im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt. Die Befragung fand im Dezember 2020 und Januar 2021 statt.

Mehr als zwei Drittel der Fachkräfte mit Berufsausbildung arbeiten auch in der Corona-Krise nicht im Homeoffice. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Krise: Nicht-Akademiker arbeiten selten im Homeoffice

Corona-Schalte: Städtetag ruft Bund und Länder zur Geschlossenheit auf

5.01 Uhr: Städtetagspräsident Burkhard Jung hat Bund und Länder vor ihrer Videokonferenz an diesem Montag zur Geschlossenheit aufgerufen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten sollten "mit einer Stimme sprechen und auch so handeln", sagte der Leipziger SPD-Oberbürgermeister unserer Redaktion. "Das Schlimmste ist die Kakophonie nach einem solchen Gipfel, wenn jedes Bundesland seinen eigenen Weg geht – obwohl es doch eine gemeinsame Grundlinie geben sollte. Wir verlieren die Menschen, wenn wir nicht zurückkehren zu klaren Botschaften und nachvollziehbaren Entscheidungen.“"

Den Einwand, dass sich die Pandemielage von Region zu Region unterscheide, wollte Jung nicht gelten lassen: "Bei allem Föderalismus und aller kommunalen Selbstverwaltung: Die Mobilität ist groß, wir sind miteinander verwoben. Daher brauchen wir möglichst einheitliche Regeln."

Der Präsident des Deutschen Städtetages appellierte zudem an die Regierungschefs, ihre Entscheidungen "nicht nach vermeintlichen Stimmungen in der Bevölkerung" zu richten. "Die Politik sollte sich stützen auf die Wissenschaft, zu der nicht nur die Medizin gehört. Soziologische, psychologische und pädagogische Sichtweisen brauchen mehr Raum", forderte Jung.

Städtetagspräsident Burkhard Jung ruft Bund und Länder vor ihrer Videokonferenz an diesem Montag zur Geschlossenheit auf.

Umfrage: Fast zwei Drittel der Deutschen unzufrieden mit Corona-Krisenmanagement

4.01 Uhr: Ein Jahr nach den ersten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sind fast zwei Drittel der Deutschen unzufrieden mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigen sich 34 Prozent "sehr unzufrieden" und weitere 31 Prozent "eher unzufrieden" mit dem Agieren der Regierung in der Krise. Dagegen sind nur 4 Prozent "sehr zufrieden" und 26 Prozent "eher zufrieden". 5 Prozent machen keine Angaben.

Noch schlechtere Noten als das Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) insgesamt bekommt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Nur 24 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden, 69 dagegen unzufrieden.

Die Akzeptanz der Einschränkungen wie die Schließung von Geschäften, Restaurants und Schulen war während der ersten Corona-Welle noch sehr groß. In einer YouGov-Umfrage im April 2020 zeigten sich 67 Prozent eher oder sehr zufrieden mit dem Krisenmanagement der Regierung.

Lauterbach fordert Lockdown "ohne Wenn und Aber"

1.21 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 18. April für unabdingbar. Diese Maßnahme sei "ohne Wenn und Aber nötig", sagte Lauterbach am Sonntagabend in der Internetsendung "Bild live". Ansonsten würden sich die Sterbezahlen verdoppeln.

"Wir haben zu Beginn der dritten Welle mehr Patienten auf den Intensivstationen mit Covid-19 als zum Ende der ersten Welle. Wir sind also mehr oder weniger schon voll, bevor es losgeht", sagte der SPD-Politiker. "Jeder Zweite stirbt, der beatmet werden muss, auch bei den Jüngeren."

Unter dem Eindruck rasch steigender Infektionszahlen beraten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Bundesländer am Montag über die nächsten Schritte in der Corona-Politik. Laut einem Beschlussentwurf des Kanzleramts für die Bund-Länder-Gespräche soll der Lockdown über Ostern hinweg bis zum 18. April verlängert werden.

Für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 sieht die Vorlage zusätzliche Einschränkungen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen vor. Diese Maßnahme stößt bei FDP-Chef Christian Lindner auf Widerstand. "Ich halte Ausgangsbeschränkungen immer für unverhältnismäßig, für eine zu scharfe Freiheitseinschränkung", sagte er bei "Bild live". "Wenn sich Angehörige eines Haushalts draußen an der frischen Luft bewegen, sehe ich keinen Grund, ihnen das zu untersagen."

Handelsverband übt massive Kritik an Corona-Politk

0:31 Uhr: Der Handelsverband Deutschland hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag massive Kritik an der Corona-Politik geübt. "Das bundesweite Durcheinander unterschiedlicher Corona-Maßnahmen muss ein Ende haben", sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der „Bild“-Zeitung (Montag). "Wir müssen die Inzidenzzahl hinter uns lassen und Aspekte wie die höhere Testquote und die Auslastung der Intensivbetten einbeziehen."

Viele Händler kämpften jeden Tag um ihre Existenz. "Ihre Zukunft von einem Regelchaos und Inzidenzzahlen abhängig zu machen, ist nicht tragbar", so Genth. Das Ansteckungsrisiko im Einzelhandel sei gering. "Funktionierende Konzepte sind da, jetzt bedarf es einer neuen Öffnungsstrategie."

Corona-News vom 21. März: EU-Kommissar: Herdenimmunität in der EU bis Mitte Juli möglich

In der EU kann nach Überzeugung von Binnenmarktkommissar Thierry Breton bis Mitte Juli eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus erreicht werden

bis Mitte Juli eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus erreicht werden Bund und Länder wollen den Corona-Lockdown bis zum 18. April verlängern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Pandemie für eine konsequente Anwendung der "Notbremse" ausgesprochen

hat sich vor den Bund-Länder-Beratungen über die Corona-Pandemie für eine konsequente Anwendung der "Notbremse" ausgesprochen Der Medienkonzern Burda half dem Bund vergangenes Frühjahr beim Beschaffen der Hygieneartikel. Auch Daniel Funke, der Ehemann von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), arbeitet für das Unternehmen. Lesen Sie hier: Arbeitgeber seines Mannes half Spahn bei Masken-Beschaffung

Arbeitgeber seines Mannes half Spahn bei Masken-Beschaffung Die dritte Welle der Corona-Pandemie könnte Forschern zufolge wesentlich höher werden als die zweite, falls nicht weitere Maßnahmen wie Schnelltests und Masken ausgebaut werden

