Mi, 24.03.2021, 16.38 Uhr

"Ruhetage" in der Osterwoche - der umstrittene Beschluss von Bund und Ländern als Maßnahme gegen die Corona-Pandemie hat in Deutschland für Verwirrung gesorgt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übernimmt nun persönlich die Verantwortung, stoppt das Vorhaben und bittet in einem beispiellosen Schritt um Verzeihung.