Saarland will Corona-Regeln nach Ostern lockern

Do, 25.03.2021, 14.27 Uhr

Im Saarland winken den Menschen nach Ostern deutliche Lockerungen in Gastronomie, Sport und Kultur. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) will das Bundesland zur Modellregion in der Pandemie machen.